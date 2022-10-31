Kasım 2022 aylık burç yorumları: İşte Kasım ayının en şanslı 4 burcu

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Kasım ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Kasım ayı burç yorumları neler söylüyor? Kasım ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Kasım 2022 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

KASIM AYININ EN'LERİ

Kasım ayının şanslı burçları: Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak

Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak Kasım ayında değişim ve dönüşüm yaşayacaklar: Akrep, Boğa, Aslan, Kova

Akrep, Boğa, Aslan, Kova Kasım ayında iletişim ve sağlığına dikkat etmesi gerekenler: Balık, Yay, Başak, İkizler





KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; bu aya damga vuracak konu 8 Kasım tutulması olacak. 8 Kasım Tutulmasıyla 6 ay boyunca; maddi kaynaklarınızla ilgili sorunlar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde değişimler gerçekleşebilir. Dahil olduğunuz topluluklarda sorunlar artabilir. Bundan dolayı maddi açıdan dikkatli olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Seyahatleriniz artabilir. İletişimde zorlanma ve tartışmalar artabilir. Ama siz aslında yakın çevrenizle aranızı düzeltebilirsiniz.

24 Kasım Yeni Ay etkisi ile Kasım ayını kapatıyor olacaksınız. Eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk, aşk konularında güzel gelişmeler ve başlangıçlar sizi bekliyor olacak.

BOĞA BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; kasım ayına 8 Kasım tutulması etkisiyle giriyoruz. 6 ay kadar etkili olacak tutulmanın sizin hayatınızdaki etkisi ise; evlilik, ilişkiler, fiziksel değişimler, evliyseniz evliliğinizin sınandığı bir sürece girebilirsiniz. Ev ve aileniz konusunda önemli değişimler yaşanabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Maddi kazançlar, ticarette anlaşmazlıklar, harcamaların artması, kontrolsüzce para harcama dürtünüz artabilir. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle; para, finans, ödeme, borçlar, ameliyat gibi konular gündeminize gelebilir. Çok bağlanabileceğiniz biriyle aşka yelken açabilirsiniz.



İKİZLER BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; kasım ayına damga vuracak konu 8 Kasım tutulması olacak. Sağlık, hastaneler, yanınızda çalışanlar, gündelik hayat rutinlerinizle ilgili hayat temaları gündeminize gelebilir. Sağlığınıza ve psikolojinize bu süreçlerde önem vermelisiniz. Ameliyat gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat alanlarında kararlar alabilirsiniz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. İletişimde kontrolü sağlamakta zorlanabilirsiniz. İmmün sisteminiz zayıflayabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kaza ve yaralanmalara dikkat çünkü hareket ederken ani hareket edebilirsiniz. Kol, omuz, el, akciğer rahatsızları yaşayabilirsiniz. Zihniniz hiç susmayabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle; evlilik, ortaklık, ilişki konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İletişime dikkat etmelisiniz.

YENGEÇ BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak ve etkisi 6 ay sürecek. Sizin hayatınızdaki tezahürü ise; aşk, çocuk, tatil, borsa konuları olabilir. Aşk, çocuk, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Maddi kaynaklarınıza özellikle de borçlarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Ayrıca sağlığınıza da dikkat etmelisiniz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Bu süreçte psikolojiniz zorlanabilir. Gizli düşmanlarınızın hakkınızda söylemleri artabilir. Uyku sorunları yaşayabilirsiniz. Hastane ve kapalı alanlarda zaman geçirebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak size iyi gelecektir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni bir sürece girebilirsiniz. Yeni bir aşk gündeminize gelebilir. Maddi harcamalarınız artabilir. Sağlık yine çok önemli olacak.

ASLAN BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; kasım ayının ana teması 8 Kasımda gerçekleşecek olan ay tutulması olacak. 6 ay etkisini gösterecek. Aile ve kariyer hayatınızda değişimler gerçekleşebilir. Ev değişimi yapabilirsiniz. İŞ hayatınızdaki değişimler ayrıca evlilik ve ortaklık konularında krizlere sebep olabilir. Evliliğiniz bu süreçte sınanıyor olacak.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Çok fazla harekete geçebilirsiniz. Sosyal çevrenizle tartışmalara dikkat etmelisiniz.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle; aşk, çocuk, tatil, hobilerinizle ilgili yeni bir döneme girebilirsiniz. Beklenmedik değişimler gerçekleşebilir. İlişkinizdeki sorumluluklar sizi zorlayabilir.

BAŞAK BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak. 6 ay etkisini gösterecek. Sizin için ise konu; yurt dışı, eğitim, seyahat, kardeşler olabilir. Fikir ve inanç çatışmaları yaşanabilir. Seyahatleriniz artabilir. Sağlık konusuna ise özellikle dikkat etmeniz gerekecek. Eklem, diş, deri rahatsızlıklarınız artabilir. Alerjik reaksiyonlarınız artabilir.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Kariyer ve iş hayatınızda çok çalışabilirsiniz. İletişim ve yazışmalar artabilir. Bu dönemde yeni imza atarken dikkat etmelisiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Eski iş teklifleri gündeminize gelebilir. Yanınızda çalışanlarla sorunlar yaşanabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle; 15 gün boyunca ev ve ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sağlık problemleri aile hayatınızı etkileyebilir. Yeni bir eve taşınma kararı alabilirsiniz.

TERAZİ BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; kasım ayına damga vuracak konu 8 kasım tutulması olacak. 6 ay etkisini gösterecek. Borçlar, ödemeler, maddi kazançlar, finans, ameliyat, ruhsal dönüşüm süreçleri gerçekleşebilir. Bu süreçte maddi kaynaklarınıza dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, borsa gibi konulardan para kayıpları gerçekleşebilir.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Yurt dışı, eğitim, seyahatlerde sorunlar ve yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hukuk alanında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ama sorunların üstesinden gelebileceksiniz. Yanlış anlaşılmaları düzeltebileceksiniz. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat, medya alanlarında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Güzel gelişmeler gerçekleşebilir.

AKREP BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak. 6 ay etkisini gösterecek. Bu süreçte; evlilik, ev-aile konuları gündeminizde olacak. Evlenebilir, evliyseniz evliliğiniz zor bir süreçten geçebilir. Belki boşanma kararı alınabilir. Ev değişimi gerçekleşebilir.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Ödemeler, borçlar, sağlık, ameliyatlar, finans, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Bu konularda yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ani ameliyat gündeminize gelebilir. Kontrolsüzce borca girebilirsiniz, dikkat etmelisiniz.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; maddi kaynaklarınız ve kazançlarınızla ilgili yeni adımlar atabilirsiniz. Ama ailenizden dolayı ve ev konuları çok harcama yapmanıza neden olabilir.

YAY BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak. Etkisi 6 kadar devam edecek. Sizin hayatınızdaki tezahürü ise; çalışma hayatı, sağlık, alerjik sorunlar, boyun-boğaz bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Ayrıca seyahat, eğitim, yakın çevre ilişkilerinizde sorunlar gerçekleşebilir. Kardeşlerle anlaşmakta zorlanabilirsiniz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Partner ya da ortakla anlaşmazlıklar artabilir. İletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca zihinsel olarak anksiyete ataklarına dikkat etmelisiniz. Eski konu ve aşklar karşınıza çıkabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. İletişime ise dikkat etmelisiniz. Seyahat ve eğitimlerde aksamalar gerçekleşebilir.

OĞLAK BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak. Etkisi 6 ay kadar sürecek. Sizin hayatınızda ise; aşk, çocuk, tatil, hobi, eğlence konuları gündeminize olacak. Bekarsanız yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Sosyal çevrenizde de değişimler gerçekleşebilir. Sadece bu süreçte çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz, maddi olarak tedbirli olmanızı tavsiye ediyorum.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Çalışma hayatınız, yanınızda çalışanlarla iletişiminiz artabilir. Çok çalışabilirsiniz. Eski konular gündeminize gelebilir. Eski aşklar gündelik hayat ya da çalışma hayatınızda karşınıza çıkabilir. Akciğer, kol, omuz rahatsızlıkları gerçekleşebilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız tamamen açığa çıkabilir. Sağlık konularından dolayı hastane ve kapalı alanlarda zaman geçirebilirsiniz. Gizli bir aşk gündeminize gelebilir. Harcamalarınız artabilir, dikkatli olmalısınız.

KOVA BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; kasım ayının ana konusu 8 Kasım tutulması olacak. 6 kadar hayatınızdaki tezahürü ise; ev-kariyer hayatınızdaki değişimler. Krizsel durum yaşanabilir. Bu süreçte sağlık olarak zorlanabilirsiniz. Ev değişimi gerçekleşebilir.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Aşk, çocuk, hobi, tatil, borsada iletişim sorunları gerçekleşebilir. Önceden yapmak istediklerinizi yapma fırsatı yakalayabilirsiniz. Ayrıca güzel gelişmeler de gerçekleşebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; sosyal çevre ve arkadaşlarınız ön plana çıkabilir. Topluluklarda ve sosyal çevrenizde yeni kararlar alabilirsiniz.

BALIK BURCU KASIM 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; kasım ayına damga vuracak konu 8 Kasım tutulması olacak. 6 ay etkisini gösterecek. Sizin hayatınızdaki etkisine gelirsek; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim konularında değişimler ama sizin için iyi gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahatleriniz artabilir. Bu süreçte psikolojik sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Mars Retro ve Deklinasyon dışında olacak. Ev ve ailenizle daha çok zaman geçirebilirsiniz. Aile içinde anlaşmazlıklar artabilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Eski aşklar da karşınıza çıkabilir.

24 Kasım Yeni Ay Etkisiyle 15 gün boyunca; kariyer ve işinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ama kararsızlıklardan sorunlar yaşanabilir. Aslında kariyer açısından şanslı bir döneme gireceksiniz.

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