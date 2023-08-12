Haftalık burç yorumları (14 Ağustos- 20 Ağustos 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 14 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 14 Ağustos- 20 Ağustos 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

14 Ağustos- 20 Ağustos 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç, haftaya ev ve aile konuları üzerinde yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Kariyerinizde bazı kriz anları yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında gerçekleşecek Aslan yeni ayıyla birlikte aşk, çocuk, tatil ve borsa gibi konularla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Maddi kayıplar yaşamanız mümkün. Çalışma hayatınız ve sağlık konuları gündeminizde olacak. Hafta sonu ise, partnerlik, ortaklık ve mahkeme konuları ön plana çıkabilir; aşk ve tatil gibi konularda ise güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa, haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim veya iletişimdeki aksiliklerle başlayabilirsiniz. Ev, aile ve gayrimenkul konuları da gündeminizde olabilir. Hafta ortasında ani gelişen olaylar, beklenmedik durumlar sizi bekliyor olabilir. Çocuk, tatil ve eğlence de gündeminize gelebilir. Hafta sonu, çalışma hayatı, yanınızdaki çalışanlar veya sağlık konuları önem kazanabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler, haftaya para, kazançlar ve maddi konularla başlangıç yapacaksınız. Seyahat, eğitim ve yakın çevrenizle ilgili konular da önemli olabilir. Hafta ortasında eğitim, seyahat, yakın çevre veya yer değişikliği gibi konularda ani gelişmeler yaşanabilir. Kazalara veya tartışmalara açık olabilirsiniz. İlişkinizle ilgili yeni kararlar almanız mümkün. Hafta sonunda ise aşk, tatil, çocuk ve eğlenceyle ilgili güzel gelişmeler olabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç, haftaya enerjik bir başlangıç yapıyorsunuz, ancak partner veya ortağınızla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Para ve kazançlarınız ön plana çıkabilir. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisiyle, kazançlarla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir; sosyal çevre veya dernek-topluluklar yüzünden ani harcamalar olabilir. Eğitim, seyahat, yakın çevre konuları da gündeme gelebilir. Hafta sonu ise, ev, aile, gayrimenkul konularında güzel gelişmeler yaşanabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan, haftaya duygusal olarak içe dönük başlayabilir ve yalnız hissedebilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermenizi tavsiye ederim. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisi, iş hayatınızda ve ilişkinizle ilgili beklenmedik gelişmelere neden olabilir; sakin kalmak önemli olacak. Para ve kazanç konuları da gündeminizde olabilir. Hafta sonunda, yakın çevre, eğitim, seyahat, kardeşlerle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak, haftaya sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında, yeni ay enerjisiyle sağlık, gizli düşmanlar, kapalı alanlar, ameliyathaneler gibi süreçler içinde olabilirsiniz. Özellikle devam eden bir dava varsa, beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda ise para, kazançlar ve maddi koşullarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi, haftaya iş hayatınıza yoğun odaklanarak başlıyorsunuz, ancak duygusal krizler yaşayabilirsiniz. Sosyal etkinliklere katılma fırsatı da bulabilirsiniz. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisiyle, arkadaşlarınızla veya derneklerde beklenmedik gelişmeler yaşayabilir; finansal olarak zorlanabilirsiniz. Bu süreçte harcamalarınıza dikkat etmek ve sağlığınıza önem vermek faydalı olacaktır. Hafta sonunda ise kendinizi iyi hissedebilir ve arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep, haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat ve hukuk konularına yoğunlaşarak başlıyorsunuz. İletişimde bazı krizler yaşayabilirsiniz, ve iş hayatınız ön planda olacak. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisi, iş ve kariyer hayatınızda ani değişimlere neden olabilir. Ortaklık veya ilişkilerde de büyük değişiklikler olabilir. Sosyal olabilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda ise, duygusal olarak içe dönebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz, ya da iş hayatınızla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay, haftaya finans, ameliyat, sağlık veya özel hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi açıdan krizler yaşayabilir, seyahat, eğitim veya yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisiyle, yurt dışı, eğitim, seyahat veya ilişkilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Çalışma hayatınızda değişimler ve yer değişikliği gündeme gelebilir. Yoğun bir çalışma temposu olabilir. Hafta sonunda ise, sosyalleşebilir ve arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak, haftaya partner ve ortaklık konularıyla başlıyorsunuz, bazı sorunlar yaşanabilir. Finans, özel hayat veya okült konularla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında ilişki, finans ve sağlıkla ilgili yeni konular ortaya çıkabilir. Aşk, tatil ve eğlenceden kaynaklanan harcamalar artabilir. Seyahat ve yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda ise, iş ve kariyer hayatınız ön plana çıkabilir ve maddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.





Sevgili Kova, haftaya çalışma hayatı, günlük işler, sağlık veya evcil hayvanlarla başlayabilirsiniz. Bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisi, partnerlik, mahkeme veya evlilikle ilgili ani gelişmelere yol açabilir. Aile veya evle ilgili sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Finans, sağlık ve okültizm de gündeminize gelebilir. Hafta sonunda, yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konuları gündeme gelebilir, ve partnerinizle birlikte hareket edebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.





Sevgili Balık, haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence ve hobi konularıyla başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizle ilgili bazı sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasındaki yeni ay enerjisi, çalışma hayatı, çalışanlar veya sağlıkla ilgili ani gelişmelere sebep olabilir. Beklenmedik iletişim sorunları veya seyahatle ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Partnerinize odaklanabilirsiniz. Hafta sonunda, finans, özel hayat veya sağlıkla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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