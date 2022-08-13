Haftalık burç yorumları (15 Ağustos- 21 Ağustos 2022): Aşk, kariyer, sağlık yorumları...

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 1 Ağustos Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 15 Ağustos- 21 Ağustos 2022 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

15 Ağustos- 21 Ağustos 2022 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjik ve girişken başlıyorsunuz. Hafta ortasında maddi kaynaklarla ilgilenirken ani para çıkışları gerçekleşebilir. Ama iş hayatınızdan bir destek de alabilirsiniz ve maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Hafta sonunda yakın çevre, kardeşler, eğitimle ilgilenebilir, kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz.

Sevgili Boğa; haftaya içe kapanarak yani duygusal olarak kendinizi yalnız hissederek başlayabilirsiniz ama ruhsal olarak şifalanabilir, sağlık probleminizi varsa iyileşebilirsiniz. Yurt dışı, akademik kariyer, eğitim, hukuk, seyahatlerle ilgili güçlü kararlar ve destekler alabilirsiniz. Hafta ortasında kendinizi çok daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz ama ani fevri tutumlarınız kariyer hayatınızda sorunlara yol açabilir. Hafta sonunda maddi kaynaklarınız ve para konuları ön plana çıkabilir.

Sevgili İkizler; haftaya sosyal çevreniz, topluluk, derneklerle ilgili güzel ve şanslı olduğunuz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında içe çekilebilirsiniz ve psikolojik olarak ya da sağlık olarak zorlanabilirsiniz. Maddi kazançlarınızla ilgili ise güçlü destekler alabilirsiniz. Hafta sonu kendinizi duygusal olarak iyi hissedebilir, daha atak ve girişken olabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyer ve iş hayatınıza odaklanarak ve bu konuda şans ve fırsatlar yakalayarak başlayabilirsiniz. Ortak ya da partnerle ortak hareket edebilir, güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında sosyalleşebilir, topluluk, derneklerle ilgilenebilirsiniz ama şok olacağınız ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda ise içe çekilebilir, yalnız kalmak ve kafa dinlemek isteyebilirsiniz.

Sevgili Aslan; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla başlayabilirsiniz e bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında kariyer ve iş hayatınızla ilgilenebilirsiniz. ama sorunlar gerçekleşebilir. Kadersel olarak değişime direnmeyin. Hafta sonunda ise sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya maddi kaynaklar, finansal durumunuzla ilgilenebilirsiniz ve bu konuda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, hobi, borsa gibi konularda güçlü adımlar atabilirsiniz. Hafta ortasında yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir, bu konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda kariyer ve iş hayatınız ön plana çıkabilir.

Sevgili Terazi; haftaya partner ya da ortakla ilgilenerek başlayabilirsiniz ve bu konuda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz, ailenizden birinin desteğiyle yatırım yapabilirsiniz. Hafta ortasında maddi kaynaklar, ameliyat, sağlık konuları ve bu konularda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; seyahat, eğitim, hukuk, yurt dışı konularıyla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayatı, gündelik hayat , yanınızda çalışanlarla ilgilenebilirsiniz ve bu konularda fırsatlar sizi bulabilir. Ayrıca ortak ya da partnerle güçlü kararlar alabilir, uzlaşabilirsiniz. Hafta ortasında partner ya da ortaklık konuları ön plana çıkarken ani iniş çıkışlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda ise; finansal durum, ameliyat, okült konularla ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Yay; haftaya aşk, çocuk, hobi konularıyla ilgilenebilir bu konularda güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çalışma hayatınızda ani gelişmelerle maddi kaynaklarınızı güçlendirebilirsiniz. Hafta ortasında çalışma hayatı , gündelik işler ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise partner ya da ortakla, yakın arkadaşınızla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Oğlak; haftaya aile ve ev hayatınız ön plana çıkarken, aile ve evinizle ilgili güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ama ego yaparsanız sorunlar yaşanabilir. Aşk, çocuk, hobi konularında güçlü destekler alabilirsiniz. Hafta ortasında aşk, hobi, çocuk, eğlence konuları ön plana çıkarken bu konularda beklenmedik ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda ise çalışma hayatı, gündelik işlerle ilgilenebilirsiniz.

Sevgili Kova; haftaya eğitim, yakın çevre, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kısa seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Bu konularda şans yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev ve aile hayatınız ön plana çıkarken bazı sorunlar yaşanabilir. Ama güçlü kararlar da alabilirsiniz. Hafta sonunda aşk, çocuk, hobi konuları ön plana çıkabilir.

Sevgili Balık; haftaya maddi kaynaklar ve para konularıyla başlayabilirsiniz ve bu konularda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden güçlü destekler alabilir, eğitim, seyahat, medya alanında güçlenebilirsiniz. Hafta ortasında; yakın çevre ve kardeşler, eğitim konuları ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler yaşanabilir. Ani seyahat gündeminize gelebilir ama trafikte dikkatli olmalısınız. Hafta sonunda; aile ve ev hayatınız ön plana çıkabilir.

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