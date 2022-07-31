Ağustos 2022 aylık burç yorumları: Aşk, kariyer, sağlık... Burçları neler bekliyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ağustos ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ağustos ayı burç yorumları neler söylüyor? Ağustos ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Ağustos 2022 aylık burç yorumları: (Bu yazının ardından Haftalık burç yorumları (1 Ağustos- 7 Ağustos 2022) başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Ağustos ayına maddi konularla ilgili ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Maddi konularda ani para giriş ve çıkışları gerçekleşebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil gibi konularda ise yeni kararlar alabilirsiniz ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; sosyal çevre, otorite konularında belirsiz konular belirli hale gelirken maddi konularda sorunlar yaşamanız muhtemel. Bundan dolayı harcama konularında dikkatli olmalısınız. Ağustos ayını ise; çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili yeni bir döneme girerek kapatıyorsunuz. İletişim sorunlarına dikkat etmelisiniz. Bunların dışında çok önemli bir hususa değinirsek Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu durum ise sizin hayatınızda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişim, kısa seyahatlerin artacağını, bu konularda hayatınızın hareketleneceğini ama kazaların, iletişim sorunlarının da yaşanacağına işaret etmekte. Bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Tartışmalara çok girmemeli, yeni bir sözleşme imzalarken 2 kere düşünmeli öyle karar vermelisiniz. Ayrıca ağzınızdan çıkanlara dikkat etmelisiniz. 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

BOĞA BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Ağustos ayına ani gelişmelerle başlıyorsunuz özellikle de aile içinde ya da evinizle ilgili bazı ani sorunlar gündeminize gelebilir. Beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Aile ve evinizi ilgilendiren güzel başlangıçlar da sizi bekliyor olacak. 12 Ağustos Dolunayı ile; kariyer ve iş hayatınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Ani bitişler de gerçekleşebilir. 27 Ağustos Yeni Ayı ile; aşk, çocuk, hobi konularında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz, güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, yeni sözleşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz ama çok dikkatli olmalısınız çünkü yeni kararlarda sizi zarara sokacak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca para kazanırken, para geldiği gibi aynı şekilde gidebilir. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.



İKİZLER BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Ağustos ayına ani beklenmedik hastalık ya da psikolojik problemlerle başlayabilirsiniz. Ayrıca bir farkındalık da yaşayabilirsiniz. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, kısa seyahatlerle ilgili ise yeni ve olumlu gelişmeler gerçekleşebilir, sosyal çevrenizden yardım ve destek görebilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; seyahat, eğitim, hukuk, yakın ya da uzak çevrenizle ilgili kararlar gündeminize gelebilir ama bu durum psikolojinizi zorlayabilir. Ağustos ayını; ev ve aile hayatınızla ilgilenebilir ve bu konuda bazı çatışmalar içinde kalsanız da, sonunda güzel gelişmelerle kapatıyorsunuz. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde sağlığınız çok önemli olacak ve çok daha aktif olduğunuz bir döneme gireceksiniz. Bağışıklık sisteminiz böyle transitlerde zayıflar bundan dolayı sağlığınıza, bulaşıcı hastalıklara karşı tedbiri almanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Ağustos ayına sosyal çevrenizdeki beklenmedik gelişmelerle başlıyorsunuz. Maddi konularda, iş hayatınızda yeni adımlar atabilirsiniz. Yeni gelişmeler sizi zorlasa da aslında cesaretle gelebilecek fırsatları değerlendirmelisiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; borç, vergi, ödemeler, nafaka, mirasla ilgili belirsizlikler belirli hale gelirken maddi açıdan sizi zorlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ağustos ayını; yakın çevre, kardeşler, eğitim ya da seyahatlerle ilgili yeni başlangıçlar yaparak kapatıyorsunuz. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; bilinçaltınız sürekli çalışabilir ve zihniniz hiç durmayabilir. Ayrıca gizli eril düşmanlarınızın arkadan hakkınızda söylediklerine tanık olabilirsiniz. Hastane, kapalı alanlarda vaktinizi harcamak durumunda kalabilirsiniz. Bu döneme girmeden psikolojik olarak kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

ASLAN BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; kariyerinizde ya da kaderinizde ani beklenmedik değişimler gerçekleşebilir. Egonuzla hareket ederseniz de zor durumda kalabilirsiniz. Kendinize yönelebilir, fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Ayrıca bol bol seyahat edebilirsiniz ya da seyahat, eğitim, yurt dışıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; partner ya da ortakla ilgili ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Artık ilişkilerinizle ilgili belirsiz konular belirli hale gelebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok sosyalleşebilir, çok gezebilir ve eğlenebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

BAŞAK BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Ağustos ayına seyahat, eğitim, yurt dışı, hukuk ya da uzak akrabalarınızla ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz ve bu gelişmeler hayatınızda güzel kapılar açabilir. Ayrıca bilinçaltı, hastane, sağlık, okült konular, ruhsal konularla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşirken maddi olarak da yeni gelişmeler gerçekleşebilir. 12 Ağustos Dolunayı ile; çalışma hayatı, sağlık, gündelik hayat konularıyla ilgili belirsiz durumlar belirli hale gelirken sizi zorlayacak ani durumlar gerçekleşebilir. Ağustos ayını; kariyer hayatınızla ilgili yeni kararlar alarak başlayabilirsiniz ama evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sağlığınıza da dikkat etmelisiniz. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Kariyer ve iş hayatınızla ilgili aktif olduğunuz çok çalışabilirsiniz ama sürtüşme ve zorluklarla da karşılaşabileceğiniz bir süreç geçirebilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Eğer kariyer hayatınız yoksa kadersel olarak engel ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

TERAZİ BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Ağustos ayına maddi kaynaklar, para, borç, miras konularıyla ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ayrıca bel bölgesi rahatsızlıkları, boyun bölgesi rahatsızlıkları yaşayabilirsiniz. Sosyal çevre, partner, ortakla ilgili olumlu başlangıçlar da yapabilirsiniz. Önemli kararlar alabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; aşk, çocuk, hobi, borsa alanındaki gelişmelerle maddi harcamalarınız artabilir. Ama buna rağmen sizin için iyi olacak gelişmeler de gerçekleşebilir. Ağustos ayını; içe çekilerek ve yalnız kalarak geçirebilirsiniz. Eğitim, seyahat, yurt dışı konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde yurt dışı, eğitim, hukuk, uzak akrabalarınızla daha çok iletişime geçebilirsiniz ve güzel kararlar alabilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Ağustos ayına; partner ya da ortakla ilgili beklenmedik gelişmelerle başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili ise önemli gelişmeler gerçekleşebilir ama siz bu durumda ketum ya da şüpheci davranabileceğiniz için sorunlar gerçekleşebilir ve fırsatlarınızı tepebilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; aile ve ev-kariyer hayatınızı etkileyen önemli gelişmeler gerçekleşebilir ve olanlar sizi sarsabilir. Ağustos ayını; sosyal çevrenizle ilgili yeni başlangıçlar yaparak kapatıyorsunuz. Ama çok para harcayabilirsiniz. Sağlığınıza da dikkat etmeninizi öneriyorum. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; para, kredi, ortağın ya da eşin parası, nafaka, vergi gibi konularda yeni kararlar alabilirsiniz. Para kazanırken bir taraftan da gidebilir. Okült konularla ilgilenebilir, parapsikoloji alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

YAY BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Ağustos ayına sağlık, gündelik işler, yanınızda çalışanlar ya da evcil hayvanınızla ilgili ani beklenmedik gelişmelerle başlayabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; kardeşler, eğitim, yakın çevre, seyahat, medya alanında belirsiz konular belirli hale gelirken sonuçlar sizin için iyi olacak. Ağustos ayını; kariyer ve iş hayatınızla ilgili yeni kararlar alarak bitiyorsunuz ama bazı sorunlar gerçekleşebilir. Özellikle de ortak ya da açık düşmanlarınızla problemler gerçekleşebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Partner, yakın arkadaş, mahkeme, ortaklıklarla ilgilendiğiniz ve bu konularda mücadele edeceğiniz bir süreç olabilir. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

OĞLAK BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Ağustos ayına; hobi, aşk, çocuk, tatil, borsa konularında ani beklenmedik gelişmelerle başlıyorsunuz ama gerçekleşecek olan ani gelişmeler sizin için çok çok iyi olacak. Kredi, ödeme, para, okült konular, eğitim, seyahatlerle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşirken ani para çıkışları yaşayabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; para, kazançlar, maddi konularda belirsiz konular belirli hale gelirken çok para harcayabilirsiniz. Ağustos ayını; seyahat, eğitim, hukuk, uzak akraba konularında yeni başlangıçlarla kapatıyorsunuz ama bazı sorunlar ve sürtüşmeler gerçekleşebilir. Aşk, hobi, çocuklarla ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde çok çalışabilir, gündelik hayat koşturmanız artabilir. Omuzlar, kollar, akciğer rahatsızları yaşayabilirsiniz. Bağışıklığınız bu süreçte zayıflayabilir bundan dolayı kendinize iyi bakmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

KOVA BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Ağustos ayına; ev ve ailenizle ilgili ani sorunlarla başlayabilirsiniz. Bu durum ev hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Partner, ortak, yakın arkadaşlarla yeni kararlar alabilirsiniz beraber kısa seyahatler gerçekleştirebilir, eğitim alanında yeni kararlar alabilirsiniz. 12 Ağustos Dolunayı ile; sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Ayrıca ben-sen dengesini kaçırabilir ve partner ya da ortakla çocuk, hobi, tatil gibi konularda anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Ağustos ayını; para, finansal konularla ilgili yeni kararlar alarak kapatıyorsunuz. Ayrıca çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Bu dönemde; çocuk, aşk, tatil, borsa konularında daha aktif bir süreç geçirebilirsiniz. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

BALIK BURCU AĞUSTOS 2022 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Ağustos ayına; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili olumlu ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınız, sağlıkla ilgili yeni başlangıçlar yaparak başlayabilirsiniz. Ayrıca bu yeni başlangıçlar maddi kaynaklarınızı geliştirebilir ve büyütebilir. 12 Ağustos Dolunayı ile; bilinçaltı, psikolojik durumunuzda sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sağlığınız çok ama çok önemli olacak. Ağustos ayını; ortak ya da partnerle ilgili yeni kararlar alarak kapatıyorsunuz. Ayrıca aile ve evinizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Mars; 20 Ağustos-25 Mart 2023’e kadar ikizler burcunda olacak. Aile ve ev hayatınıza daha çok zaman ayırabilirsiniz. Sağlığınıza bu süreçte dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ayrıca; 2021 Mart-Nisan aylarında ne yaşadınız? Bu dönemde ne yaşadıysanız benzeri durumları olumlu ya da olumsuz olarak bir üst raddede yaşayabilirsiniz.

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