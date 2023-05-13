Haftalık burç yorumları (15 Mayıs- 21 Mayıs 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 15 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 15 Mayıs- 21 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

15 Mayıs- 21 Mayıs 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Jüpiter boğa etkisiyle 1 sene boyunca maddi kaynaklarınızla ilgili krizleri kolay atlatacaksınız. Maddi geliriniz artabilir. Bereketlenecektir. Merkür Retro transitinin de sonlanmasıyla artık yeni imza atabilirsiniz. Yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; maddi kaynaklarınız, para konuları gündeminize gelebilir. Yakın çevrenizle , kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, tatil, flörtler ön plana çıkıyor. Mars aslanla beraber yaklaşık 2 ay enerjiniz artıyor. Küllerinizden doğacaksınız. Sadece bu hafta dikkat etmeniz gereken konu; maddi kaynaklarınızla ilgili karar alırken dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Jüpiter boğa transitiyle 1 sene boyunca; yakın çevreniz genişleyecek, korunacaksınız. İlahi koruma hep sizinle olacak. Sağlık olarak güçleneceksiniz. İletişim sorunlarınız artık son buluyor. Para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularında hareket artıyor olacak. Ev değişikliği gündeme gelebilir. Kariyer hayatınızda kadersel değişimler yaşayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Jüpiter boğa transitiyle bir sene boyunca manevi anlamda ve sağlık olarak korunacaksınız. Üstünüzdeki negatiflikler dağılacak. Belki ilahi sevgiyle bütünleşeceksiniz. Gizli kalmış yetenekleriniz ortaya çıkacak. Yanlış anlaşılmalar bitiyor olacak. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda; kendinizi rahat ifade edebileceksiniz. Bol bol seyahat edeceğiniz iki ay sizi bekliyor. Yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Eğitim konusunda yeni kararlar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapabilirsiniz. Merkür Retro etkisi sonlanıyor. Sosyal çevrenizle iletişim sorunlarınız sona eriyor. Jüpiter boğa transitiyle bir sene boyunca yeni topluluklara katılabilirsiniz. Sosyal çevreniz genişleyebilir. Harika arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Mars Aslan transitiyle iki ay boyunca harcamalarınız artabilir. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konu; sağlık, borçlar, finansal yapınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; iş hayatınıza odaklanıyorsunuz. Kadersel değişimler gerçekleşebilir. Yeni bir iş gündeme gelebilir veya terfi söz konusu olabilir. Jüpiter boğa transitiyle bir sene boyunca ne olursa olsun kariyer hayatınızda korunacaksınız. Ayrıca Merkür Retro transitinin de bitmesiyle kariyer hayatınızda iletişim sorunları bitiyor. Yeni anlaşmalar yapabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Mars aslan transitiyle iki ay boyunca; istediklerinizi yapma cesaretini kendinizde bulacaksınız. Biraz tartışmacı olabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Enerjiniz tavan olacak. Hafta sonunda, bol bol sosyalleşebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz.

Sevgili Başak; haftaya finans, ameliyat, sağlık konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; yurt dışı, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Yeni kararlar alabilirsiniz. Çalışma hayatınızda bazı yıkımlar, değişimler gerçekleşebilir. Beraber çalıştığınız insanlarda değişimler gerçekleşebilir. Merkür Retro bitiyor. Böylece hayatınızdaki seyahat, iletişim sorunları da sonlanıyor olacak. Hafta sonunda; iş hayatınıza odaklanabilirsiniz. Mars aslan transitiyle iki ay boyunca; bilinçaltı korkularınız açığa çıkabilir. Spor yapmak, dans etmek, sanatla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya partner, ortaklık, evlilik konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; finans, ödemeler, vergi, miras konuları gündeme gelebilir. Ayrıca iletişim sorunlarınız azalıyor. Jüpiter boğa transitiyle bir sene boyunca; ameliyat, sağlık, finans konularında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; sosyal hayatınız hareketleniyor. Yeni topluluklara katılabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Baş bölgesi rahatsızlıkları gündeme gelebilir. Hafta ortasında; hem Merkür retrosunun bitmesi hem de Jüpiter boğa transitiyle; ilişki ve ortaklıklarda sakinleşme ve rahatlama dönemine geçiyorsunuz. Önümüzdeki bir sene ilişki ve ortaklıklarda şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; iş hayatınızda hareket artıyor. Çok çalışacağınız iki aylık bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Finans, ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya aşk, çocuk, hobi, sanat, tatil konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, sağlık konularında yenilikler gerçekleşebilir. Ayrıca Jüpiter boğa transitiyle sağlığınız korunacak. Merkür retrosunun sonlanmasıyla artık gündelik hayattaki iletişim sorunlarınız en aza indirgenmeye başlıyor olacak. Hafta sonunda; ilişki, ortaklık, mahkeme konuları gündeminize gelecek. Mars aslanla iki ay boyunca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında hareketli bir dönem geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya yeniliklerle başlıyorsunuz. Ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi konularında beklenmedik şanslar sizi bulmaya başlayacak ve bu bir yıl boyunca devam edecek. Maddi kaynaklarınızla ilgili harcamalarınız artabilir. Kredi, miras konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinler, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim veya seyahat konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Hafta ortasında ise hayatınızda değişimler başlıyor olacak. Ev, aile, gayrimenkulle ilgili değişimler gerçekleşebilir. Yeni şanslar sizi bulacakken, var olan yapınız tüm iniş çıkışlara rağmen bir sene boyunca korunacak. Hafta sonunda; tatil, çocuk, aşk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya para, kazançlarla ilgili yeni kararlar alarak başlıyorsunuz. Hafta ortasında hayat temanızda bazı değişimler gerçekleşecek. Yakın çevre, kardeşler, eğitim konularında yenilikler, şanslar sizinle olacak. Kendinizi olduğu gibi ifade edebileceksiniz. Çevreniz size destek olmaya başlayacak. Yakın çevrenizden alacağınız desteklerle büyüyüp, ilerleyebilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızda ise ani sorunlar gündeme gelebilir. Hafta sonunda; ev, aile, sevdikleriniz ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

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