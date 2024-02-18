Haftalık burç yorumları (19-25 Şubat 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 19-25 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



19-25 ŞUBAT 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ayrıca duygularınızı ifade ederken kendinizle çatışabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, eğlence veya hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Ayrıca sosyal çevrenizle ve iş hayatınızla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca içsel konuşmalarınız artabilir. Sağlık, hastane konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık veya evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz ancak ani olaylar gerçekleşebilir. Diyete başlamak için hafta sonunu seçebilirsiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim veya seyahat konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili kalıcı gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. Kariyer-iş hayatınızdaki gelişmeler aile hayatınızda bazı aksiliklere sebep olabilir. Ani fevri kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, tatil, eğlence, hobi veya çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. Güzel bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlar ve iş hayatınızdaki kalıcı gelişmelerle başlayabilirsiniz. Ancak iletişim sorunları gündeme gelebilir. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Krizsel sorunlara dikkat. Hafta sonunda; ev, ailenizle zaman geçirebilirsiniz. İş hayatınızdaki sorumluluklarınızdan dolayı aile hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya kendinizi enerjik, atak hissederek başlayabilirsiniz. Çevrenize karşı duyarlı bir tutum sergileyebilirsiniz. Ayrıca fiziksel değişim, kişisel bakım yapabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir ancak sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle beraber hareket edebilirsiniz ancak iletişim sorunları gerçekleşebilir. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya duygularınızı içe atarak, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda ani olumlu değişimler gerçekleşebilir. Sağlık sorunlarına dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; kendinizi enerjik ve rahat ifade edebileceksiniz. Kişisel gelişim, kişisel bakım gibi konulara zaman ayırabilirsiniz. İş hayatınızda ani sorunlar gerçekleşebilir. Partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir ve maddi kazançlarınız artabilir. Ancak borçlara, ödemeler bazı sorunlara sebep olabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya sosyal çevrenizle, arkadaşlarınızla zaman geçirerek başlayabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir. Partnerinizle beraber kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Sağlık ve gündelik hayatınızda, çalışma hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kişisel bakım yapabilirsiniz. Partnerinizle bazı sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya iş, kariyer hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Otoritelerin desteğini alabilirsiniz. Sağlık konularına dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz ancak bazı krizsel süreçler içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Rüyalarınız mesajcı olabilir. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Partnerinizle uyum ve denge sağlayabilirsiniz. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir ancak aile-ev hayatınızdaki sorumluluklarınız iş hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Ancak çocuk, aşk-sosyal çevre dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Yay; haftaya finans, özel hayat veya sağlık konularıyla başlayabilirsiniz. Ailenizle, evinizle ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatınızda önemli destekler alabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir ancak bazı aksilikler de gerçekleşebilir. Yakın çevrenizin baskısı altında kalabilirsiniz. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Aile hayatınızda bazı sorunlar duygusal olarak sizi zorlayabilir. Güzle bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya partner, ortaklık, mahkeme konularıyla başlayabilirsiniz. Aşk, tatil, çocuk veya hobilerinizle ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat, ameliyat konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konularına odaklanabilirsiniz. Aşk, tatil konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Güzel bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar gündeminize gelebilir. Ev, aile konularında ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca maddi kazançlarınızda düzenleme yapabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Aile, ev hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ben-sen dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Özgürlük alanınız ön planda olabilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat veya sağlık konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta geçirmenizi dilerim.

Sevgili Balık; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Seyahat, eğitim, kardeşler veya yakın çevrenizle ilgili konularda şanslarınız olabilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlar veya sağlık konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner veya ortağınızla seyahat edebilirsiniz. Beraber zaman geçirebilirsiniz ancak sorumluluklarınız bazı engellerle karşılaşmanıza neden olabilir. Haftanız harika geçsin.

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