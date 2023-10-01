Haftalık burç yorumları (2-8 Ekim 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Astroloji, yıldızların ve gezegenlerin insanların yaşamlarına etkisini inceler... Çok uzun yıllardır günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasındadır. Bugün itibarıyla sonbaharın ikinci ayı Ekim ayına merhaba dedik. Peki, 2-8 Ekim 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

2-8 EKİM 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya para, kazançlar, para, iş hayatınızla başlıyorsunuz. Ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Güçlü kazanç fırsatlarıyla karşılaşabilirsiniz. Çalışma hayatınızda, sağlık konularında iletişimde yanlış anlaşılmalar, belirsiz net olmayan iletişim gerçekleşebilir. Özellikle pazartesi günü karar almak için uygun bir gün değil. Hafta ortasında; iletişim, eğitim, seyahat veya kardeşlerle ilgilenebilirsiniz. Yakın çevrenizle iletişiminiz artabilir. Partner veya ortağınızla uzlaşabilir, seyahat edebilirsiniz. Merkür’ün terazi burcundaki transitiyle üç hafta kadar; partner, evlilik, ortaklık konularında yeni konular gündeme gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; ev, aile konuları ön plana çıkabilir. Pazar günü ise; tatil, eğlence, aşk veya çocuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Kendinizi ifade ederken feri bir tutum sergileyebilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Aşk, çocuk veya sosyal çevrenizle iletişimde sorunlara dikkat. Hafta ortasında; para, kazançlarınız ön plana çıkıyor olacak. İş hayatınızda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Çocuk, tatil, aşktan dolayı harcamalarınız artabilir. Merkür’ün terazi burcundaki transitiyle; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında daha fazla aktifleşebilirsiniz. Bu konularla ilgili kararlar alabilirsiniz. Cuma-cumartesi günlerinde; yakın çevre, iletişim, eğitim veya seyahatler ön plana çıkabilir. Hafta sonunda ise; ailenizle, evinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya hastane, sağlık, gizli düşmanlarla ilgili konularla başlayabilirsiniz. Farkındalığınızı arttıracak çok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Aile, ev, kariyer hayatınızda iletişim sorunları hayal kırıklığına sebep olabilir. Hafta ortasında; enerjik olacaksınız. Çevrenizle iletişiminiz artabilir, kişisel gelişim konularına odaklanabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca aşk, çocuk, tatil konularında güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün Terazi burcu transitiyle üç hafta kadar; aşk, tatil, hobi konularında güzel kararlar alabilirsiniz. Cuma-cumartesi günlerinde; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Pazar günü ise; seyahat, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ani beklenmedik gelişmeler gerçekleşebilir. Seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili ise bazı kararsızlıklar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilmek isteyebilirsiniz. Yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Gizli kadın düşmanlar kendini gösterebilir. Evinizle, ailenizle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün Terazi burcu transitiyle üç hafta kadar; ev, aile, gayrimenkulle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; kendinizi rahat ifade edebileceksiniz. Çevrenize karşı daha duyarlı olabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlar gündeme gelebilir ancak seyahat, eğitim konularında şans sizinle olacak. Arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Pazar günü para, kazanç konuları ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya kariyer, iş hayatınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Beklenmedik olaylar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kararlar almak için özellikle Pazartesi günü pek uygun değil. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Seyahat, eğitim planı yapabilirsiniz. Merkür’ün terazi burcundaki transitiyle üç hafta kadar; seyahat, eğitim, iletişim, yakın çevre ve akrabalarınızla daha fazla ilgilenebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Ailenize zaman ayırabilirsiniz. Pazar günü ise; enerjik, neşeli olacaksınız. Kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kendinizi özgür hissedebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya özgür hissederek başlıyorsunuz. İnançlar, eğitim, yurt dışı, seyahat veya hukuk konuları ön plana çıkabilir. Ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partner, ortak veya yakın arkadaşınızla iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınızla ilgili güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Merkür’ün Terazi burcundaki transitiyle üç hafta kadar; ticaret, para, kazançlarınızla ilgili yapılandırmalar, iş fırsatları, yeni sözleşme ve anlaşmalar gündeme gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Partner veya ortağınızla uzlaşabilirsiniz. Pazar günü; duygusal olarak kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Tatil, eğlence, flört veya çocuklarla ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya finans, vergi, ödemelerle ilgili ani gelişmelerle başlıyorsunuz. Ani sağlık konuları da gündeme gelebilir. Ailenizin desteği sizinle olacak. Ayrıca çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar veya gündelik hayatınızda iletişimde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yurt dışı konuları gündeme gelebilir. Yanlış anlaşılmalar yanlış kararlar almanızı tetikleyebilir. Sosyal çevrenizle ilgili ise güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz, çevrenizle iletişiminiz artabilir. Daha çok seyahat edebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Tartışma içinde kalabilirsiniz. Ama otoritelerin desteği sizinle olacak. Sakinlikle ve stratejik ilerlemek kazançlı çıkmanıza yardımcı olacaktır. Pazar günü arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; partner, ortak konularıyla haftaya başlıyorsunuz. Ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise bazı sorunlar gündeme gelebilir. Sosyal çevrenizde ise bazı yanlış anlaşılmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat veya sağlık konuları ön plana çıkabilir. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Hakkınızda olan söylentileri öğrenebilirsiniz. Yazı yazmak, kendinizi yazarak ifade etmek ruhunuzu şifalandıracaktır. Cuma-Cumartesi günlerinde; yurt dışı, seyahat, eğitim, uzak çevre veya hukuk konuları ön plana çıkabilir. Partnerinizle beraber hareket edebilirsiniz. Pazar günü; işinize odaklanabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konularıyla başlıyorsunuz. Ani kararlar alabilirsiniz. Beklenmedik olaylar gündeme gelebilir. İş hayatınızda ise önemli kararlar almak için özellikle Pazartesi günü pek uygun bir gün olmayacak. Hafta ortasında; partner, ortaklık, yakın arkadaş veya açık düşmanlarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. Özellikle iş hayatınızda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir, seyahat edebilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; finans, ödemeler, özel hayat veya sağlık konularıyla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Pazar günü; yurt dışı, hukuk, eğitim, seyahat alanlarında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya, hobi, sanat, eğlence, aşk konularıyla ilgili sürprizlerle başlıyorsunuz. İletişim, eğitim ve seyahatlerle ilgili önemli kararlarınızı Pazartesi günü almamanızı tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık konuları ön plana çıkabilir. İş hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; kariyer, iş, evlilik konularında kararlar alabilirsiniz. Kadersel tanışmalar gerçekleşebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; partner, ortaklık, evlilik konuları ön plana çıkabilir. Pazar günü finans, özel hayat veya okült konularla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Para ve finans konularında özellikle Pazartesi günü yanılma payınız yüksek olacak. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobi konularıyla ilgili önemli gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat veya hukuk konuları daha aktifleşebilir. Önemli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Cuma-Cumartesi günlerinde; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinlerinizle ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Aile veya evinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Pazar günü; partnerinizle, ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya seyahat, eğitim, iletişim veya yakın çevre konularıyla başlıyorsunuz. Ani kararlar alabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olacak. Özellikle Pazartesi günü evlilik, ortaklıklarda iletişimde sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir ancak kendinizi ifade ederken zorlanabilirsiniz. Merkür’ün Terazi burcuna geçmesiyle üç hafta kadar; finans, sağlık veya özel hayatınızla ilgili beklenmedik kararlar alabilirsiniz. Finansal yapılanma yamak için uygun bir zaman diliminde olacaksınız. Ticarette yeni sözleşmeler gündeme gelebilir. Cuma-Cumartesi günlerinde; hobi, aşk, çocuk, sanat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Hayallerinizi gerçekleştirebilecek güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Pazar günü; sağlık, çalışma hayatı veya gündelik rutinleriniz ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

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