Haftalık burç yorumları (22-28 Ocak 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 22-28 Ocak 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



22-28 OCAK 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya eğitim, seyahat, kardeşler ve yakın çevrenizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları ön plana çıkabilir. İş hayatınızda bazı sürtüşmeler gerçekleşebilir. 25 Ocakta gerçekleşecek dolunay ile; ev, aile, aşk, hobi, çocuklarla ilgili krizsel gelişmeler gerçekleşebilir ancak sonucu güzel olacak diyebilirim. Güçlendiğiniz bir döneme adım atıyorsunuz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, sağlık, gündelik rutinler ön plana çıkabilir. Diyete başlayabilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya para, kazançlarla ilgilenerek başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yakın çevre ve akrabalarınızla ilgilenebilirsiniz. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; seyahat, eğitim, yakın çevre, aile konularında krizsel gelişmeler ve sonlanmalar gerçekleşebilir. Hafta sonunda; aşk, tatil, çocuk konuları ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Partner veya ortağınızla uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. İş hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; para, kazançlar ön plana çıkabilir. İş hayatınızda güzel gelişmelerle maddi kazançlarınızda iyileşme gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; para, kazançlar, finans, kardeşler, eğitim, seyahatlerde bazı sorunlar ve bitişler gerçekleşebilir ancak bu sizin için güzel gelişmelere sebep olabilir. Hafta sonunda; ailenizle, sevdiklerinizle zaman geçirebilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Partner veya ortağınızla bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; duygularınızı ifade edebileceksiniz. Kişisel bakımınızla ilgilenebilirsiniz. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; fiziksel değişim, sağlık, para, kazançlarla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevrenizde karışıklık gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahatler ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Finansal konularda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; hastane, sağlık, gizli düşmanlar veya sosyal kimlik, vizyon, kişisel gelişim alanlarında bazı sorunlarla, manipülasyonlarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda ise sorunlar büyüyebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Başak; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak iletişim sorunları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyal çevre, arkadaşlar, topluluk-derneklerle ilgilenebilirsiniz. Aile hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; sosyal çevre, hastane, sağlık alanlarında krizsel gelişmeler gerçekleşebilir. Güçlü kişilerin manipülasyonu gerçekleşebilir. Stratejik olmanızı tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; kendinizi rahat ifade edebilirsiniz. Kişisel gelişim, kişisel bakım, diyet gibi konulara zaman ayırabilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanları ön plana çıkabilir. Sağlık olarak biraz zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Duygularınızı ifade ederken zorlanabilirsiniz. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; kariyer, iş, sosyal çevrenizle ilgili güçlü değişimler gerçekleşebilir ancak sizin için çok güzel gelişmeler de peşi sıra gelebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Hastane, sağlık konuları ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya finans, sağlık, özel hayat konularına odaklanarak başlayabilirsiniz ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında şanslı gelişmeler gerçekleşebilir. İletişim ise önemli olacaktır. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; iş, kariyer, yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanında krizsel süreçler gerçekleşebilir. Bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Yay; haftaya partner, ortaklık, yakın arkadaşlarınızla ilgilenebilirsiniz. Hafta ortasında; finans, sağlık, özel hayat konularında ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harcamalarınız artabilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; finans, sağlık, yurt dışı, eğitim, hukuk alanlarında krizsel gelişmeler gerçekleşebilir ancak sonuç sizin için güzel gelişmeler sebep olabilir. Hafta sonunda; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlar veya evcil hayvanlarınıza odaklanarak başlayabilirsiniz. Ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; partner, ortaklık ön plana çıkabilir. Tartışmalar gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; finans, sağlık, partner, ortaklıkla ilgili alanlarda zorlanmalar, krizsel süreçler gerçekleşebilir. Gücünüzü doğru kullanmanız gereken, stratejik ilerlemeniz gereken olaylar içinde kalabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları ön plana çıkabilir. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Kova; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlık, hastane, gizli düşmanlardan dolayı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta rotasında; sağlık, yanınızda çalışanlar, gündelik işleriniz ön plana çıkabilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; partner, ortaklık, sağlık, çalışma hayatı veya evcil hayvanınızla ilgili bazı gelişmeler sizi zorlayabilir, gücünüz sınanabilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat, sağlık konuları ön plana çıkabilir.

Sevgili Balık; haftaya ev aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek haftaya başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak sosyal çevrenizde tartışmalar gerçekleşebilir. 25 Ocak’ta gerçekleşecek dolunay ile; aşk, tatil, çocuk, çalışma hayatı, sağlık alanlarında krizsel sonlanmalar gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizde değişimler tetiklenebilir. Hafta sonunda; partneriniz veya ortağınızla zaman geçirebilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

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