Haftalık burç yorumları (22 Mayıs- 28 Mayıs 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında.22 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 22 Mayıs- 28 Mayıs 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

22 Mayıs- 28 Mayıs 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya duygusal, biraz tepkisel başlayabilirsiniz. Ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Aşk, tatil, hobi, borsadan dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; aşk, çocuk, tatil, eğlence konuları gündeminize gelebilir. Ev, aile, gayrimenkul, araba gibi konularla ilgili ani gelişen yatırım konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, rutin-gündelik işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Hayatınızı düzene sokabilirsiniz. Daha sağlıklı bir hayat için adım atabilirsiniz. Pazar günü önemli kararlar almayın, imza atmayın derim. Güneş-Satürn karesi demek sorunlar demektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya yakın çevre, kardeşler, seyahat, eğitim konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ev, aile konularında veya kendinizi ifade ederken çok abartılı bir tutum sergileyebilirsiniz. Enerjinizi boşa harcayabilirsiniz yani gereksiz öfkeye kendinizi kaptırabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize geliyor. Aşk, eğitim, seyahat, iletişimde ani güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; aşk, çocuk, hobi, tatil konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir, dikkat. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya para, kazançlar, iş hayatınız ön plana çıkarak başlıyorsunuz. Trafikte, eğitim veya iletişimde çok sert söylemler dile getirebilirsiniz. Dikkat dağınıklığı yaşayabilirsiniz. Kazalara açıksınız. Hafta ortasında; seyahat, eğitim, yakın çevre veya kardeşlerle ilgili konular gündeminize gelebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Duygularınızı rahatlıkla çevrenizle paylaşabilirsiniz. Kişisel gelişimle veya kendinizle ilgilenebilirsiniz. Fiziksel değişim yapmak isteyebilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; para, iş konularına odaklanabilirsiniz. Aşk veya sosyal çevrenizle ilgili ani güzel gelişmeler gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; eğitim, seyahat, kardeşler, sosyal medya gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Psikolojinize dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda tartışmalar içinde kalabilirsiniz, sakin kalmalısınız. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken iki ay sizi bekliyor. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz giderek artmaya başlayacak. Kariyer hayatınızda ise ani şanslar sizi bulacak. Özellikle aşk konusunda beklenmedik sürprizler sizi bekliyor olabilir. Hafta sonunda; para, iş ön plana çıkıyor. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya adalet konularında çok abartılı tutumlar sergileyebilirsiniz. Bu da şanslarınızı kaçırmanıza sebep olabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Aşk, seyahat veya sosyal çevrenizle ilgili ani gelişen güzel sürprizler sizi bekliyor. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Enerjiniz artıyor olacak. İş veya ilişkinizle ilgili bazı aksilikler gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı çok harcama yapabilirsiniz. Lüks harcamalara dikkat. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Kariyer hayatınızda önemli ani gelişmeler gerçekleşebilir, kazançlarınız artabilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kariyer veya ilişkinizde tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Sağlığınıza ise dikkat. Hafta ortasında; kariyer hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Çok çalışacağınız iki ay sizi bekliyor olacak. Partnerinizle beraber seyahat edebilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, aile, tatil konularında bazı aksilikler gündeme gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya finans, özel hayat, ameliyat konularıyla başlıyorsunuz. Ya da çok huzursuz hissedebilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya sağlığınızla ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Ayrıca kazançlarınız aniden artabilir, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aşkta da güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor. Ortaklık, çalışma hayatı, evlilik konularında bazı iletişim sorunları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Partner veya ortakla anlaşmakta zorlanabilirsiniz, tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; finans, özel hayat, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Okültizmle ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, ilişki, tatille ilgili ise ani sürprizler sizinle olacak. Fırsatlarınızı kaçırmayın derim. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Harcamalarınıza ise dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinlerle ilgilenerek başlıyorsunuz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İletişimde veya seyahatlerde dikkatli olmalısınız. Durumları çok büyütebilirsiniz. Hafta ortasında; partner, evlilik, ortaklık konuları gündeminize gelebilir. Aşk hayatınız, ev, gayrimenkul konularında ani sürprizler sizi bulabilir. Hafta sonunda; finans, okültizm, özel hayat, ameliyat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harcamalarınıza ise dikkat, büyük borçlar yerine istikrarlı bir yapılandırma yapmanız gereken zamandasınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya aşk, çocuk, tatil, hobi konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Neşeniz, keyfiniz yerinde olacak. Aşk, tatil, hobilerinizden dolayı harcamalarınızı abartabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinlerinizle ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, tatil, seyahatle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. İletişimde, seyahatlerde bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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