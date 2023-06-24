Haftalık burç yorumları (26 Haziran- 2 Temmuz 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 12 Haziran Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 26 Haziran- 2 Temmuz 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

26 Haziran- 2 Temmuz 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya partner, evlilik, ortaklık konularıyla başlıyorsunuz. Tatil, eğlence, borsa, hobi konularından dolayı ani harcamalar, para kayıpları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; aile, ev, gayrimenkul konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Aile içinde fikirsel uyuşmazlık yaşanabilir. Finans, ameliyat, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca cumartesi günü düşünceleriniz, sözleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinler, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bel bölgesi rahatsızlıkları gerçekleşebilir. Aile içinde yıkıcı bazı tartışmalar gerçekleşebilir, ev değişikliği yapabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, evlilik, ortak, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Sosyal çevrenizin desteğiyle yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, ameliyat, özel hayatınızda ani olaylar içinde kalabilirsiniz. Güneş&Merkür kavuşumu gerçekleşeceği için; sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, flört, çocuk, eğlence, tatil, borsa veya hobi konularıyla başlıyorsunuz. Seyahat, eğitim, iletişimde ani sorunlar, kazalar meydana gelebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık konularıyla ilgilenebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; partner, evlilik, ortaklık, mahkeme veya finans konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Sözleşme imzalayabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı ani harcamalar yapabilirsiniz, para kayıpları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; tatil, aşk, hobi, sanat, borsa konuları gündeminize gelebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukukla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenebilirsiniz. Kendinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bazı değişimler gerçekleşebilir. Tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca gizli saklı olan ama uzun süreli önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; tatil, eğlence, hobi, sanat konularıyla ilgilenebilirsiniz. Düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında beklenmedik gelişmeler içinde kalabilirsiniz. Psikolojik olarak olayları aşmakta zorlanacağınızı düşünebilirsiniz ama bunlar sadece korkularınız. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Partnerinizle veya ortağınızla kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Güneş&Merkür kavuşumu gerçekleşeceği için; sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik, ılımlı, girişimci bir ruhla başlıyorsunuz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Finansal yapınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. İş hayatınızda kalıcı kararlar alabilirsiniz bu da kazançlarınızı olumlu etkileyebilir. Hafta sonunda; kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Kariyer hayatınızda özellikle sözleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnızmış gibi hissederek başlayabilirsiniz. Duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Kariyer hayatınızı etkileyen ani sorunlar gündeme gelebilir. Partnerinizle veya ortağınızla çatışmalar yaşayabilirsiniz. Hafta sonunda; para, kazançlar gündeminize gelebilir. Ayrıca sözleriniz, düşünceleriniz gerçekliğe dönüşebilir. Dilek dilemeyi unutmayın. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, sağlık konularında ani sorunlar yaşayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygusal olarak yalnız hissedebilirsiniz. Ketum ve şüpheci davranabilirsiniz. Aile, ev, gayrimenkul konularında uzun süreli yatırımlar veya önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; enerjik hissedeceksiniz. Düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş hayatınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Tatil, eğlence, borsa, hobilerden dolayı ani para çıkışları gerçekleşebilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Partner, evlilik, ortaklık konularında kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Güneş&Merkür kavuşumu gerçekleşeceği için; sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Aile içinde partnerinizle ani sorunlar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; iş, kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Maddi kazançlarınızla ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Çalışma hayatınızda, sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Sözleriniz, düşünceleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya finans, ameliyat, sağlık, özel hayat veya okültizm konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Çalışma hayatınızda, eğitim veya seyahatlerde ani sorunlar gündeme gelebilir. Kardeşlerinizle veya yakın çevrenizle iletişimde ani tartışmalar içinde kalabilirsiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularında uzun vadeli başlangıçlara adım atabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aşk, çocuk, tatille ilgili düşünceleriniz gerçeğe dönüşebilir, düşünceleriniz çok önemli olacak. Harika bir hafta dilerim.

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