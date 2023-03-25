Haftalık burç yorumları (27 Mart- 2 Nisan 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 27 Mart Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 27 Mart- 2 Nisan 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

27 Mart- 2 Nisan 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya bol bol iletişim kurarak, seyahat ederek başlıyorsunuz. Hafta ortasında ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Maddi kaynaklarınızla ilgili ani yükselişler gerçekleşebilir. Ayrıca ailenizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; aşk, çocuk, eğlence, tatil, hobi konularıyla ilgili bazı krizler yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Pazar günü diyete başlamak için güzel bir günde olacaksınız. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kazançlarınızla ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Şans sizinle olacak. Hafta ortasında; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ani aşk hayatınızın her alanından aniden hayatınıza girebilir. Sosyal çevrenizle beraber seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeme gelebilir. Ayrıca çocuklarınızla ilgilenebilirsiniz. Tatil kararı alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlarla ilgilenebilirsiniz. Kalıcı kararlar alabilirsiniz. Yeni yatırım fırsatları elde edebilirsiniz. Aşk aniden hayatınıza girebilir. Beklemediğiniz kişilerin aşk itirafları gündeminize gelebilir. Hafta sonunda; yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahat konuları gündeminize gelebilir. Ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunu değiştirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda şans sizinle olacak. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı rahat ifade edebileceksiniz. İş hayatınızda bazı durumları büyütebilirsiniz. Sosyal çevrenizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca ani aşk; sosyal çevrenizden karşınıza çıkabilir. Bir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; maddi kaynaklarınızla, gelirlerinizle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Tatil yapabilir, eğlenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevre, topluluk-derneklerle beraber yurt dışı, eğitim, seyahat kararı alabilirsiniz. Hukuk konularında şans sizinle olacak. Hafta ortasında; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Ruhunuzu besleyecek manevi çalışmalar yapmak, sevdiklerinizle ilgilenmek, yemek yapmak iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Hafta sonunda; kendinizle ilgilenebilirsiniz. Atak ve enerjik olacaksınız. Fiziksel değişim yapabilir, kişisel bakım yapabilirsiniz. Partnerinizle bazı sorunlar yaşanabilir. Maddi kaynaklarınızla, gelirlerinizle ilgili düzenleme yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya kariyer hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Maddi kaynaklarınızı güçlendirecek güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk hayatınızda bazı krizler olsa da aşk hayatınızda ani güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk alanlarında şans sizinle olacak. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Sanatla ilgilenmek, çocuklarla zaman geçirmek iyi hissetmenize yardım edecektir. Ufak bir tatil planı yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, yabancılar, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ortaklık, partner, evlilikle ilgili şans sizinle olacak. Hafta ortasında; kazançlarınız ani artış gösterebilir. Finansal açıdan güçlü fırsatlar yakalayabilirsiniz. İş hayatınızda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya para, finans, okültizm, ameliyat, cinsellik konularıyla ilgili güzel gelişmelerle başlıyorsunuz. Evlilik, ortaklık konularında ani gelişmelere hazır olun, şans sizinle olacak. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya yabancılarla ilgilenebilirsiniz. Aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgili kalıcı kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; kariyer hayatınız ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı krizler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya partner, ortaklık, aşk, tatil gibi konularla ilgilenerek güzel bir giriş yapıyorsunuz. Haftanın şanslısı sizsiniz. Çalışma hayatınızda ani değişimler gerçekleşebilir ama bir taraftan da ani aşk çalışma hayatınızda karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında; finans, ameliyat, sağlık, okültizm konularıyla ilgilenebilirsiniz. Ailenizle beraber kalıcı, uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ailenizle, evinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Aşk hayatınızda ani gelişmelere hazır olun, hayallerinizin aşkıyla tanışabilirsiniz. Hafta sonunda; finans, okültizm, ameliyat, cinsellik konuları gündeminize gelebilir. Maddi kazançlarınızla ilgili bazı krizler yaşanabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, hobi, tatil konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilgili şanslar sizinle olacak. Hafta ortasında; maddi kaynaklarınızla ilgili kalıcı gelir elde edebileceğiniz fırsatlar sizinle olacak. Ev alabilirsiniz. Ev değişikliği yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda, ortaklık, partner, evlilik, mahkeme konuları gündeminize gelebilir. Çalışma hayatınızda bazı değişimler gerçekleşebilir. Mide rahatsızlıklarınıza dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili şans sizinle olacak. Maddi açıdan korunuyorsunuz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, tatil, borsa konularıyla ilgilenebilirsiniz. Bahsettiğim konularda kalıcı kararlar alabilirsiniz. Seyahat, yakın çevre, kardeşler, eğitim, aşk gündeminize gelebilir. Ani evlilik kararı alabilirsiniz. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarla ilgili konular gündeminize gelebilir. Partnerinizle güzel zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

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