Haftalık burç yorumları (27 Şubat- 5 Mart 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 27 Şubat- 5 Mart 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

27 Şubat- 5 Mart 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ilgilenerek başlıyorsunuz. Eğitim, seyahat konuları gündeme gelebilir, tartışmalara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; aile, ev, gayrimenkul konuları gündeme gelirken kariyer hayatınızda bazı sorunlar gerçekleşebilir. Ayrıca fiziksel sağlık olarak iyi bir dönemdesiniz. İlişkiler açısından özellikle 2 Mart harika bir tarih olacak. Hafta sonu; çocuk, aşk, borsa, hobilerinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Boğa; haftaya maddi kaynaklar, kazançlarınız, para konularıyla ilgili kararlar alarak başlıyorsunuz. Harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz. Hukuk, yurt dışı, eğitim konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Aşk, sağlık konularında güzel bir haftadasınız. Hafta sonu; ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Fiziksel değişim yapabilirsiniz. Tartışmacı bir tutum sergileyebilirsiniz. Hafta ortasında; kazançlarla, maddi gelirlerle ilgili kararlar alabilirsiniz ama borçlara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; gelirler, maddi kaynaklar, harcamalarınızla ilgili yeni gelişmeler gerçekleşebilir. Ayrıca sosyal çevre, aşk konularında 2 Mart’ta harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişiminiz artabilir. Seyahat, eğitim kararı alabilirsiniz.

Sevgili Yengeç; haftaya duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Yazmak, yakın çevrenizle iletişim kurmak ruhunuza iyi gelecektir. Sağlığınıza ekstra özen göstermelisiniz. Hafta ortasında; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı rahatlıkla ifade edebileceksiniz. Partner, ortaklık, evlilik konularında bazı sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer ve iş hayatınızda güzel gelişmeler özellikle 2 Mart tarihinde gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlar, harcamalarla ilgilenebilirsiniz. Finansal alanda yapılandırma yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya sosyalleşerek, topluluk-derneklerde kendinizi göstererek başlayabilirsiniz. Hafta ortasında; duygularınızı yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatınızdaki gizli kadın düşmanlara dikkat etmelisiniz. Ailenizle ilgilenmek, yemek yapmak, insanlara yardım etmek ruhunuza iyi gelecektir. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, aşk konusunda özellikle 2 Mart tarihinde harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Fiziksel değişim yapabilirsiniz, kendinizle ilgilenebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya kariyerinize, iş hayatınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Bazı fikirsel çatışmalar yaşanabilir. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili bazı sorunlar gerçekleşebilir. 2 Mart tarihinde finans, aşk, ameliyat gibi konularda olumlu gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilirsiniz. Duygularınızı çevrenize yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek, çocuklarla zaman geçirmek, sanata zaman ayırmak, sizi mutlu eden uğraşlarla ilgilenmek ruhunuza iyi gelecektir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bazı tartışmalar gerçekleşebilir, dikkatli olmalısınız. Hafta ortasında; kariyeriniz, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Aile içinde bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir. Evlilik, ortaklık, mahkeme, aşk konusunda bu hafta özellikle 2 Mart tarihinde çok şanslı olacaksınız. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Topluluk-derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya finans, ameliyat, okültizm, cinsellik konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; yurt dışı, eğitim, seyahat, uzak akrabalarla ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlar, aşk konularında özellikle 2 Mart tarihinde ani gelişen güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Mücadele etmeniz gereken bazı durumlar ortaya çıkabilir. Hafta ortasında; finans, ameliyat, okültizm konuları gündeminize gelebilir. Sağlığınıza ve harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Aşk, çocuk, borsa, hobi konularında özellikle 2 Mart tarihinde harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgili karar alabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgilenerek başlayabilirsiniz. İletişim sorunlarına ve tartışmalara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, evlilik, mahkeme konuları gündeme gelebilir. Gücünüzü ortaya koyarken tüm gemileri yakabilirsiniz yani gücünüzü kullanırken dikkat etmelisiniz. Ev, aile, gayrimenkul, aşk konusunda 2 Mart tarihinde harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; finans, okültizm, cinsellik, ameliyat konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya aşk, çocuk, borsa, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Bazı tartışmalar gerçekleşebilir. Hafta ortasında; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili bazı krizsel durumlar gerçekleşebilir, sakin kalmalısınız. Sağlığınıza ekstra özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Eğitim, seyahat, sosyal medya, aşk konularında özellikle 2 Mart tarihinde harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; ortaklık, evlilik, partner, yakın arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Tartışmalara dikkat etmelisiniz. Hafta ortasında; aşk, çocuk, hobi, sanat konularıyla ilgili güzel gelişmeler sizi bekliyor olacak. Para, kazançlar, aşk konularında 2 Mart tarihinde harika gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sanat konularında bazı ani gelişmeler gerçekleşebilir. Harika bir hafta dilerim.

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