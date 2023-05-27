Haftalık burç yorumları (29 Mayıs- 4 Haziran 2023): Dilara Yıldızhan'ın kaleminden tüm burçlar…

Pandemi döneminde ilginin arttığı alanlardan biri de astroloji... Günlük, haftalık, aylık burç yorumları çok merak edilenler arasında.22 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki, 29 Mayıs- 4 Haziran 2023 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı: Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...

29 Mayıs- 4 Haziran 2023 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI





Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya ilişki, ortaklık, mahkeme konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Barışcıl, orta yolu bulan bir izlenim sergileyebilirsiniz. Kariyer hayatınızda güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; finans, eğitim, seyahat konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz. Maddi açıdan ani harcamalar, borçlanmalar gerçekleşebilir. Aşk, ilişki, yakın çevrenizde beklenmedik sürprizler karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; seyahat, yurt dışı, eğitim, hukuk davalarıyla ilgili konularında kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Otoriteyle çatışma içine girebilirsiniz. Haftanız harika geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya çalışma hayatı, gündelik rutinler, yanınızda çalışanlar veya sağlığınızla ilgili konularla ilgili ani gelişmeler başlıyorsunuz. Evcil hayvanlarınızla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Yurt dışı, eğitim, seyahatler, hukukla ilgili güçlü adımlar atabilirsiniz. Hafta ortasında; partner, ortaklık, mahkeme konularıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Kuşkucu, hemen güvenmeyen bir tutum sergileyebilirsiniz. İletişim kurarken dengesiz bir tavır sergileyebilirsiniz. Bu da her şeyi yıkıp geçebilir. Hafta sonunda; finans, özel hayat, ameliyatlarla ilgili durumlar gündeminize gelebilir. Aşk, ilişkilerinizde orta yolu bulma fırsatı elde edebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili İkizler; haftaya aşk, çocuk, tatil, eğlence, hobi konularıyla başlıyorsunuz. Neşeli, ben merkezcil bir tavır sergileyebilirsiniz. Finansal açıdan güçlü yatırımlar yapabilirsiniz. Hafta ortasında; çalışma hayatınız, gündelik rutinleriniz ve sağlık konularıyla ilgili beklenmedik olaylar içinde kalabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili ufak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; neşeli, atak olacaksınız. Partner, ortaklık, yakın arkadaşlarınızla aktivite, program yapabilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yengeç; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenerek başlıyorsunuz. Önemli yatırım fırsatları elde edebilirsiniz. Hafta ortasında; tatil, eğlence, hobi, flört, çocuk konularında ani beklenmedik olaylar gerçekleşebilir. Bu olaylar sizin için aslında fırsat. Hafta sonunda; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, gündelik rutinleriniz ön plana çıkıyor. Sağlık konularına dikkat etmelisiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Aslan; haftaya yakın çevre, seyahat, eğitim, kardeşlerle ilgili konularla ilgilenerek başlıyorsunuz. Güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Ani gelişmeler içinde kalabilirsiniz. İlişki, sağlık konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; tatil, eğlence, hobi konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Başak; haftaya para, kazançlar konularıyla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Güçlü yatırım fırsatları elde edebilirsiniz. Hafta ortasında; kardeşler, eğitim, seyahatlerle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. Sosyal çevre, arkadaşlarınız, ilişkinizle ilgili güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda; ev, aile, gayrimenkul konuları gündeminize gelebilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Terazi; haftaya enerjik, atak başlıyorsunuz. Evinizle, ailenizle ilgili güçlü kararlar alabilirsiniz. Hafta ortasında; para, kazançlar, ödeme ve borçlarla ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler de sizinle olacak. Hafta sonunda; seyahat, eğitim, kardeşler gündeminize gelebilir. Sağlık problemlerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle de eklem, diz, diş, ayak bölgesi rahatsızlıklarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Akrep; haftaya duygusal olarak yalnız hissederek başlayabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar yapmak bilinçaltı korkularınızdan arındıracaktır. Hafta ortasında; kendinizi enerjik, atak hissedeceksiniz. Çevrenizle empatik ilişki kurabilirsiniz. İlişki, ortaklıklarınızda ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; para, kazançlarınız gündeminize gelebilir. Yurt dışı, seyahat, ilişkilerle ilgili güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Yay; haftaya sosyalleşerek, topluluk-derneklerde kendinizi göstererek başlayabilirsiniz. Maddi kazançlarınızı arttıracak fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hafta ortasında; duygusal olarak kendinizi bunalmış hissedebilirsiniz. Yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bilinçaltı korkularınız fiziksel rahatsızlıklarınıza yansıyabilir. Ruhsal çalışmalar yapmak, hobilerinizle ilgilenmek ruhunuzu besleyecektir. Hafta sonunda; kendinizi neşeli, aktif hissedeceksiniz. İlişki, finans açısından güzel gelişmeler sizinle olacak. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Oğlak; haftaya kariyer, iş hayatınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Kendinizi güçlü olarak ifade edebilirsiniz. Hafta ortasında; sosyalleşebilir, topluluk-derneklerde kendinizi gösterebilirsiniz. Aşk, hobilerinizle ilgili ani gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta sonunda; duygusal olarak içe çekilebilir, yalnız hissedebilirsiniz. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Kova; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularıyla ilgilenebilirsiniz. Güçlü gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor. Ani gelişmeler, fırsatlar karşınıza çıkabilir. Hafta sonunda; sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla zaman geçirebilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Harika bir hafta dilerim.

Sevgili Balık; haftaya finans, okültizm, özel hayatınız, ameliyat gibi konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizin desteği sizinle olmaya başlıyor. Hafta ortasında; yurt dışı, seyahat, eğitim, hukuk davaları konularında ani gelişmelerle, ani fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobilerinizle ilgili ilahi yardım sizinle olacak. Hafta sonunda; kariyer, iş hayatınız ön plana çıkıyor olacak. Harika bir hafta dilerim.

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