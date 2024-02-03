Haftalık burç yorumları (5-11 Şubat 2024): Aslan, yengeç, ikizler... Hangi burcu neler bekliyor?

Pazartesi günü itibarıyla yeni bir haftaya başlıyoruz. Peki 5 Şubat-10 Şubat 2024 haftası burçları neler bekliyor? Astrolog Dilara Yıldızhan, haftalık burç yorumlarını Elele okurları için kaleme aldı. Haftalık burç yorumlarının ardından burcunuza tıklayarak günlük, aylık, yıllık burç yorumlarına da bakabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...



5 OCAK-11 ŞUBAT 2024 HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Burcunuza tıklayarak daha detaylı bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sevgili Koç; haftaya yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal konularla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Sağlık sorunları, otoriteyle anlaşamama gibi durumlarla karşılaşmanız olasıdır. Sosyal çevrenizin ise güçlendiği bir dönemdesiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; sosyal çevrenizle iletişiminiz artabilir. Sosyalleşebilirsiniz. 8 Şubatta; sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Ancak iş hayatınızdaki gelişme ve fırsatlarla da kazançlarınız artabilir. Hafta sonunda gerçekleşecek Yeni ay ile; sosyal çevre, topluluk, derneklerde yeni bir döneme adım atabilirsiniz ancak harcamalarınız çok artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Boğa; haftaya finans, özel hayat veya sağlık alanlarında ani gelişmelerle başlayabilirsiniz. Sosyal çevrenizden dolayı harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; kariyer, iş, seyahat, yazışmalar ve anlaşmalarda aktif bir döneme adım atabilirsiniz. Ancak bazı sorunlar da gerçekleşebilir. Bu dönemde dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans ve fırsatlarınızda var. Hafta sonunda gerçekleşecek Yeni ay ile; kariyer, iş hayatınızda ani gelişen ve sizi sarsabilecek yeniliklere adım atabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili İkizler; haftaya partner, ortaklık, mahkeme gibi konularla ilgilenerek başlıyorsunuz. Ancak iş hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuksal alanda aktifliğiniz ve iletişiminiz artabilir. Şanslı bir dönemde olacaksınız. Ayrıca hastane, sağlık sorunları gündeme gelebilir. Ancak finans ve aşk konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Hafta sonunda gerçekleşecek Yeni ay ile; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk veya uzak akrabalarınızla ilgili ani engeller, çok edici gelişmeler gerçekleşebilir ancak yine de durumların içinden çıkacaksınız ve şans sizinle olacak. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yengeç; haftaya çalışma hayatı, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili ani gelişmelerle başlayabilirsiniz ve otoritelerle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; finans, ticaret, özel hayat veya sağlık alanlarında iletişiminiz artabilir. Bu dönemde bahsettiğim konuları derinlemesine analiz edebilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; finans, özel hayat, sağlık alanlarında yeni kararlar alabilirsiniz ancak sosyal çevre, dernekler, bağlı olduğunuz topluluklardan dolayı harcamalarınız artabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Aslan; haftaya aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenerek başlayabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Partnerinizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; partner, ortaklık, mahkeme konularında hareketlilik artabilir. Yeni konular gündeme gelebilir. Ayrıca çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlıkla ilgili alanlarda ani olaylar gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; partner, ortaklık konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Kariyer hayatınızda kendinize yeni bir yön çizmek için adım atabilirsiniz. Ayrıca partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Başak; haftaya ev, aile, gayrimenkul konularıyla ilgilenebilirsiniz ancak partner veya ortağınızla uzlaşmakta zorlanabilirsiniz. Çalışma hayatınızda veya gündelik rutinlerinde yeni düzenlenmeler yapabilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; çalışma hayatı, gündelik rutinler, sağlık alanlarında yeni konular gündeme gelebilir. Sağlık sorunları veya iletişimde bazı aksilikler gerçekleşebilir. Ayrıca aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınız veya gündelik rutinlerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ancak iletişim, eğitim, seyahatlerde bazı sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Terazi; haftaya yakın çevre, kardeşler, eğitim, seyahatler gündeme gelebilir ancak gündelik hayatta, çalışma hayatınızda iletişim sorunları veya sağlık problemleri gerçekleşebilir. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili aktif bir dönemde olacaksınız. Seyahatleriniz artabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca ev, aile, gayrimenkulle ilgili bazı aksilikler gerçekleşebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; aşk, tatil, çocuk, hobilerinizle ilgili ani gelişen yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Bu dönemde sağlıkla ilgili konular veya finansal yapılandırmalar yapabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Akrep; haftaya para, kazançlarınızla ilgilenerek başlıyorsunuz. Bu dönemde harcamalarınız artabilir ancak evinizle ilgili güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; ev, aile, gayrimenkul, taşınmazlarla ilgili iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ev değişikliği gündeme gelebilir. Ya da evinizde dekorasyonla ilgilenebilirsiniz. Ayrıca seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle zaman geçirebilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; ev, aile, gayrimenkul konularında ani gelişmelerle yeni süreçlere adım atabilirsiniz. Partnerinizle uzlaşmakta zorlanabilirsiniz ve yeni bir sürece adım atabilirsiniz. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Yay; haftaya enerjik, atak ve iyimser başlayabilirsiniz. Aile içinde bazı sorunlarla ve sorumluluklarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; seyahat, eğitim, kardeşler, yakın çevrenizle ilgili hareketlilik artabilir. Yeni sözleşme, anlaşmalar yapabilirsiniz. Ayrıca para, kazançlarınızla ilgilenebilirsiniz. Para kayıplarına dikkat etmeniz tavsiyedir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; kardeşler, eğitim, seyahat, yakın çevrenizle ilgili ani gelişen durumlardan dolayı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çalışma hayatı veya gündelik rutinlerinizde ani sorunlar gündeme gelebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Oğlak; haftaya duygusal olarak içe çekilerek, yalnız kalmak isteyerek başlayabilirsiniz. Hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. İletişim, eğitim, seyahatlerde engellerle ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; para, kazançlar, ticarette aktif bir sürece girebilirsiniz. Yeni anlaşma, sözleşmeler gündeme gelebilir. Ayrıca fiziksel değişim yapabilirsiniz. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; para, kazançlarda yeni kararlar alabilirsiniz ancak para kayıpları gündeme gelebilir. Ani gündemler sizi şaşırtabilir ancak bu dönemdeki değişimler sizin için güzel sonuçlanabilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Kova; haftaya sosyalleşerek, arkadaşlarınızla ilgilenerek başlayabilirsiniz. Ancak harcamalarınız artabilir. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; fiziksel değişim, kişisel gelişim alanlarıyla ilgilenebilirsiniz. Çevrenizle iletişiminiz artabilir, hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ayrıca hastane, sağlık konuları gündeme gelebilir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; fiziksel değişim, imaj, vizyonunuzla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aile, ev konularında ani sorunlar gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

Sevgili Balık; haftaya kariyer, iş hayatınıza odaklanarak başlayabilirsiniz ancak bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Sağlık sorunları veya sorumluluklarınızdan dolayı yorgun hissedebilirsiniz. Hafta ortasında; Merkür kova transitiyle 23 Şubat’a kadar; içsel konuşmalarınız artabilir. Gizli düşmanlarınızın hakkınızdaki söylediklerini öğrenebilirsiniz. Karmik ilişkiler kurabilirsiniz. Manevi çalışmalar yapmak, kendinizi yazarak ifade etmek ruhunuzu besleyecektir. Hafta sonunda gerçekleşecek yeni ay ile; hastane, sağlık, psikolojiniz veya gizli düşmanlarınızla ilgili ani sorunlar gündeme gelebilir. Ayrıca eğitim, iletişim, kardeşlerinizle ilgili ani ve şok edici gelişmeler gerçekleşebilir. Haftanız şahane geçsin.

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