Karşıt burç nedir? Hangi burçlar karşıt burç olur?
Astroloji karakterimiz hakkında bilgi verirken, kim olmadığımız hakkında da bilgi verir. Karşıt burç aslında farklı elementlerin karşıt özelliklere sahip olmasıdır. Peki karşıt burç nedir? Hangi burçlar karşıt burç olur? İşte tüm detaylar:
Astroloji, ülkemizde son dönemde oldukça popüler... Günlük, haftalık, aylık burç yorumlarının yanı sıra burç özellikleri de oldukça merak ediliyor. Bu makalede ise karşıt burç nedir? sorusunun yanıtlarına bakıyoruz.
KARŞIT BURÇ NEDİR?
Öncelikle karşıt burç nedir? Birbirinden farklı pek çok özelliğe sahip olan burçlar kişilerin doğum tarihlerinin belirli aralıklar ile sınırlandırılması ile ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu sınıflandırma yapılırken burç grupları ateş, hava, su ve toprak elementlerine ayrıştırılıyor. İkili ilişkilerde ise bazı burçlar birbiri ile taban tabana zıt özelliklere sahip olabiliyor. Özellikle birbirine zıt olan ateş ve su element grubunda olan burçlar birbiriyle iyi anlaşma ihtimallerinin düşük olmasıyla öne çıkıyor. Bu yoruma göre ateş suya etki edemez, su ise ateşi söndürür. Bu nedenle ateş grubu burçları ile su grubu burçları için karşıt burçlar denebilir. Birbiri ile tamamen farklı kişilik ve karakteristik özelliklere sahip olan burçlar birlikte yer aldıklarında aralarında anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda olan kişilere karşıt burç etkisinde olan kişiler denebilir.
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HANGİ BURÇLAR KARŞIT BURÇ OLUR?
Ateş ve su, toprak ve hava etkili olan burçlar genellikle birbirlerine karşıt özelliklere sahip olurlar. Bazı burçlar girişken ve dışa dönük iken bazıları çekingen ve içe dönük olabilir. Eğlenceli ve ciddi, maceracı ve tutucu, mantıklı ve duygusal olan burçlar bir arada iken bazı sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Burçların karşıt oldukları diğer burçlar şöyledir;
- Koç burcu olan kişilerin özgüveni yüksek olur ve kendilerini öne çıkarmayı severler. Bu özellikler nedeni ile de akrep, aslan ve kova burcu olan kişiler ile anlaşmakta zorlanırlar.
- Boğa burcu olan kişiler terazi, yengeç ve oğlak burcu olan ve hareketli olan kişiler ile kolay iletişim kuramazlar.
- İkizler burcuna sahip olan kişiler kararsız, araştırmacı olurlar ve sık fikir değiştirebilirler. Bu nedenle balık, başak ve yay burçları ile bir araya geldiklerinde anlaşmazlık yaşarlar.
- Yengeç burcuna tamamen zıt olan burç oğlak burcudur. Yengeç burcu olan kişilerin duygusal yapısı, realist oğlak burcu ile birine ters düşer ve anlaşamazlar.
- Aslan burcuna sahip olan kişilerin karşıt burçları boğa, akrep ve kova burcudur. Egosu yüksek aslan burcu bu burçlar ile anlaşamaz.
- Başak burcuna sahip olan kişiler, titiz ve planlı bir şekilde hareket ederler. Bu yapıları nedeni ile koç ve yay burcu ile iletişim sorunu yaşar.
- Terazi burcuna sahip olan bireyler genellikle koç, oğlak ve yengeç burçları terazi burcunun karşıt burcu olarak bilinir.
- Akrep burcuna sahip kişiler, dikbaşlı ve gizemli olurlar. Bu nedenle kova ve boğa burçları ile iletişim yaşarken zorlanırlar.
- Yay burçları heyecanlı bazen dikkatsiz olabilirler, bu özellikleri nedeni ile başak ve balık burçları ile zor anlaşırlar.
- Oğlak burcu düzenli bir burçtur. Onların bu özelliği yengeç ve koç burcu kişileri tarafından çekilemez olabilir ve bu nedenle karşıt burç olurlar.
- Kova etkili kişiler toprak grubunda yer alan başak, boğa ve oğlak burcu ile karşıt burçtur.
- Balık burcuna sahip kişiler içe dönük ve duygusal olurlar bu nedenle başak ve yay gibi hareketli, dışa dönük olan kişiler ile anlaşmakta güçlük çekerler.
- Karşıt burçlar bir arada olduklarında burç özelliklerini baskın bir şekilde ortaya koymaları halinde kesin bir anlaşmazlık ile karşı karşıya olurlar. Karşıt burç olan kişilerin anlaşabilmesi için bazı olayları tolere etmeleri ve zaman zaman birbirlerini alttan almaları gerekir.