Karşıt burç nedir? Hangi burçlar karşıt burç olur?

Astroloji, ülkemizde son dönemde oldukça popüler... Günlük, haftalık, aylık burç yorumlarının yanı sıra burç özellikleri de oldukça merak ediliyor. Bu makalede ise karşıt burç nedir? sorusunun yanıtlarına bakıyoruz.

KARŞIT BURÇ NEDİR?

Öncelikle karşıt burç nedir? Birbirinden farklı pek çok özelliğe sahip olan burçlar kişilerin doğum tarihlerinin belirli aralıklar ile sınırlandırılması ile ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bu sınıflandırma yapılırken burç grupları ateş, hava, su ve toprak elementlerine ayrıştırılıyor. İkili ilişkilerde ise bazı burçlar birbiri ile taban tabana zıt özelliklere sahip olabiliyor. Özellikle birbirine zıt olan ateş ve su element grubunda olan burçlar birbiriyle iyi anlaşma ihtimallerinin düşük olmasıyla öne çıkıyor. Bu yoruma göre ateş suya etki edemez, su ise ateşi söndürür. Bu nedenle ateş grubu burçları ile su grubu burçları için karşıt burçlar denebilir. Birbiri ile tamamen farklı kişilik ve karakteristik özelliklere sahip olan burçlar birlikte yer aldıklarında aralarında anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Bu durumda olan kişilere karşıt burç etkisinde olan kişiler denebilir.

-Gizli kalmış konular ortaya çıkıyor: Astrolojide 12. ev konuları nedir?

HANGİ BURÇLAR KARŞIT BURÇ OLUR?

Ateş ve su, toprak ve hava etkili olan burçlar genellikle birbirlerine karşıt özelliklere sahip olurlar. Bazı burçlar girişken ve dışa dönük iken bazıları çekingen ve içe dönük olabilir. Eğlenceli ve ciddi, maceracı ve tutucu, mantıklı ve duygusal olan burçlar bir arada iken bazı sorunlarla karşı karşıya gelebilir. Burçların karşıt oldukları diğer burçlar şöyledir;