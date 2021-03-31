Aşk, kariyer sağlık: Nisan ayı burçlara neler getiriyor?

Yeni bir aya giriyoruz, peki nisan ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Nisan ayı burç yorumları neler söylüyor? Nisan ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Duygu Demir yanıtladı... İşte Astrolog Duygu Demir'in kaleminden Nisan 2021 aylık burç yorumları:

NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Önemli Tarihler:

Ayın ilk 10 gününde 28 Mart’ta Terazi burcundaki dolunayın ilişkilerde denge ve sağduyu önemli dedirten etkisini daha yoğun hissediyoruz.

4 Nisan itibariyle Merkür Koç burcuna geçiyor ve akabindeki 16 gün boyunca zihnimizi çok daha berrak, keskin ve hızlı hale getiriyor. Keskin, fevri kararlar ve konuşmalar yapabiliriz. Aniden söylediğimiz sözlerden sonradan pişman olmamak için aman dikkat edelim.

11 Nisan’da Koç Burcunda Plutonik, biraz zorlu bir Yeni Ay var. Başlangıçlar yapmak için geçmişi geride bırak diyor bize.

14 Nisan’da Venüs, 19 Nisan’da ise Merkür ve Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hepimiz hızlı ve atak davranışları, başlangıçlar yapma enerjisini bir kenara bırakıyor ve hayatın güzelliklerinin tadını çıkarmaya odaklanıyoruz. Kalıcı, istikrarlı adımlardan fayda göreceğiz.

23 Nisan’da Mars Yengeç Burcuna geçiyor ve direkt, keskin hareketler yerine daha korumacı, sahip olduklarını, ailesini, duygularını önemseyen bir ruh haline geçiyoruz. Mide, göğüs, rahim hassasiyeti oluşabilir, dikkat!

27 Nisan’da Akrep Burcu’ndaki Uranüsyen Dolunay ile beklenmeyenin bir anda olacağı, farkındalıklar ile hızlı ve hatta keskin adımların atılacağı bir gündem bizi beklemekte. Kaynaklarımıza sahip çıkmak önemli olacak.

KOÇ BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Mutlu yıllar sevgili Koç burçları, sizin sezonunuz geldi! Nisan ayına karşıt burcunuz Terazi’deki dolunayın etkisi ile ilişkilerde denge ve uyum yaratma çabasıyla başlıyorsunuz. Hızlı ve fevri çıkışlar yerine daha sakin ve sağduyulu davranmak sizi 1-0 öne geçirecek. 4 Nisan itibariyle Merkür’ün de burcuna geçmesi ay boyunca iletişim kanallarınızı hızlandırıyor. Sözleriniz ve aldığınız kararlar her zamankinden önemli olacak. 11 Nisan’da burcunuzda Plutonik bir Yeni Ay var. Yapacağınız başlangıçlarda geçmişin sizi zorlayan tüm düzenini geride bırakacaksınız. Ayın 20sinden sonra ise finansal koşullarınız ve konforunuz çok daha önemli olacak.

BOĞA BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında iş ortamı, günlük çalışma temponuz, rutinler, sağlık teması ön plana çıkıyor. Kişiler arasında denge kurma görevi size düşebilir. 4 Nisan sonrasında düşüncelerinizi ortaya koymadan önce birkaç defa düşünmek isteyeceksiniz. Hızlı fikirler üretmenize rağmen ketum kalabilirsiniz. 11 Nisan’da Koç Burcu’ndaki Yeni Ayı döneminde enerjinizi sadece sizi mutlu edecek konulara ayırın. Ayın ikinci yarısında gökyüzü sizin burcunuza doğru yüzünü dönerken sizin için de yeni bir sayfa açılıyor. Girişimleriniz, yapmak istedikleriniz için destekleniyorsunuz. Ay sonunda karşıt burcunuz Akrep’teki Dolunay ile ortak kararlar almanız gerekebilir.

İKİZLER BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında sosyal çevreniz, ikili ilişkiler, flörtler, çocuklarınız gündemde. Neşeli, esnek ve sohbete açık yapınız ile dengeyi yaratan siz olabilirsiniz. İlişkilerde ufak kırgınlıklar olsa dahi sağduyulu bir yaklaşım ile orta noktayı bulacaksınız. 11 Nisan’da Koç Burcundaki Yeni Ay ile girişimleriniz çevreniz tarafından desteklenecek. Bazı finansal endişeler söz konusu olabilir. 14 Nisan’dan sonra ise Haziran’daki doğum günü sezonunuz başlamadan önce biraz geriye çekilip geçtiğimiz bir yılı değerlendirmek isteyeceksiniz.

YENGEÇ BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan ayına kariyer hayatınızdaki hareketli günler ile başlıyorsunuz. Ev ve iş arasındaki dengeyi bulmak, sizden özel ilgi bekleyen ailevi durumları toparlamak önemli olacak. 4 Nisan’dan sonra iş başvuruları, görüşmeler, yeni mülakatlar için uygun bir dönem. 11 Nisan’daki Yeni Ay ile birlikte mesleki anlamda yeni tohumlar atarken rekabetle uğraşabilirsiniz, bazı engelleri aşmanız gerekebilir. Ayın ikinci yarısında ise güven veren, eski dostlarınızla bir arada olmak, sosyalleşmek, beraber vakit geçirmek size iyi gelecek. 23 Nisan sonrasında Mars’ın burcunuza geçmesiyle enerjiniz ve hareketliliğiniz artıyor.

ASLAN BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

11 Nisan’a kadar olan dönemde yakınlarınız, kardeşler, kuzenler gibi akrabalarınızla olan ilişkileriniz ön plana çıkıyor. İlgilenmeniz gereken durumlar olabilir, iletişimde sakin kalmak önemli olacak. 11 Nisan sonrasında ise gelecek planlarınız için köklü değişimler yapmak isteyebilirsiniz. İş ortamına yönelik bir dönüşüm enerjisi var. Seyahatler, yolculuklar, uzaklar, taşınma, yeni eğitimler gündeme gelebilir. Ayın ikinci yarısında mesleki anlamda sağlam ve kalıcı adımlar atmak isteyecek, güçlenmeyi önemseyeceksiniz. Yaptıklarınız çok daha fazla dikkat çekecek ve beğenildiğinizi görüp, mutlu olacaksınız. 23 Nisan sonrasında enerjinizin biraz düştüğünü ve daha gözlemci kalmak istediğinizi fark edebilirsiniz.

BAŞAK BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında gündeminiz finansal koşullarınız olacak. 11 Nisan’a kadar bütçe hesapları, neyin daha önemli olduğunu bulmak ön planda. Bir haksızlığa uğradığınızı hissedebilir veya harcamalarınızda değerinden fazlasını ödediğinizi görebilirsiniz. 11 Nisan Yeni Ayı ile birlikte beraber kararlar almak, ödeme planı yapmak, eşin / ailenin kaynaklarını değerlendirmek önemli olacak. Biraz yoğun duygular ortaya çıkabilir. Ayın ikinci yarısında ise geleceğe çok daha umut dolu bakmaya başlayacaksınız. Tatil planları, yapmak istedikleriniz ön plana çıkıyor. Kimileriniz bir eğitime dahi başlayabilir. Ay sonunda Akrep burcundaki dolunay ile yakınlarınızla ilişkilerinizi daha sakin yönetmek gerekecek.

TERAZİ BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan ayına burcunuzda meydana gelen dolunayın etkisi ile ilişkilerdeki denge arayışınızla başlıyorsunuz. Bu geçiş her türlü ilişkinizi ama en çok aşk hayatınızı etkileyecek. Orta yolu bulup, kalıcı adımlar atması gereken taraf siz olabilirsiniz. Fevri davranışlar bu dönemde sizi zarara götürebilir. 11 Nisan’da karşıt burcunuzdaki Yeni Ay ile ilişki içinde dönüştürülmesi gereken kısımları daha net görecek ve ona uygun tavırlara gireceksiniz. Kimi Terazi’ler için ilişkiyi bitirici etkileri olabilir. Her durumda yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz. Ayın ikinci yarısında finansal kaynaklar, ortak kararlar, yatırım planları, ödeme hesapları gündeme geliyor. Diğerlerinin kaynaklarından faydalanabilirsiniz.

AKREP BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk günlerinde ilişkilerinize dair farkındalıklarınız artıyor. Daha önceden dikkatinizi çekmeyen konular gündeme gelecek. Bazılarınız arkanızdan dönen işleri görebilir veya görmezden geldiğiniz detayları fark edebilirsiniz. 11 Nisan’da Koç Burcundaki Yeni Ay iş ortamınıza yenilenme enerjisi getiriyor. Organizasyon yapısında, beraber çalıştığınız kişi ve yerlerde değişimler söz konusu olabilir. Özellikle baş ağrısı, migren, baş bölgesinde yaralanma, tansiyon gibi kanla ilgili hastalıklara dikkat etmekte fayda var. Ayın ikinci yarısında ilişkiler, partnerle beraber hareket etmek her zamankinden önemli olacak. Denge ve uyum yakalayabilirsiniz. Ay sonunda doğru burcunuzdaki dolunay ile biraz daha hızlı ve fevri kararlar almaya meyillisiniz. Beklenmedik olaylarla karşılaşabilirsiniz. Fevri tepkiler sizi zor durumda bırakabilir.

YAY BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan ayına sosyal çevreniz, içinde bulunduğunuz gruplar, arkadaşlıklarla ilgili kararların daha ön planda olduğu bir etkiyle başlıyorsunuz. Bazı pürüzlerle karşılaşabilir, dengeyi kurmak zorunda kalabilirsiniz. 11 Nisan’daki Yeni Ay ile birlikte aşk hayatınız, flörtler, çocuklarınız varsa onlarla ilgili konular hareketleniyor. Plutonik etkili bir yeni ay olduğu için dönüşüm enerjisi barındıran, köklü değişimler gerektiren bir yanı olacaktır. Ayın ikinci yarısında iş hayatınızda keyifli bir düzen kurmak daha önemli hale gelecek. Yeni anlaşmalar, projeler gelebilir veya iş arkadaşlarınızla güzel ilişkiler kurabilirsiniz. Ay sonunda Akrep burcundaki dolunay ile beraber farkındalıklarınız artacak. Kuşkulandığınız bazı şeylerin gerçek yüzünü göreceksiniz.

OĞLAK BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında kariyerinizle ilgili konular daha ön plana çıkıyor. Doğru kararı almak, dengeyi oturtmak, imajınızı itibarlı şekilde sergilemek her şeyden önemli olacak. Ev ve iş arasında kaldığınız zamanlar olabilir. 11 Nisan’da Koç burcundaki yeni ay ile beraber ev içindeki sorumluluklarınız artıyor. Partner ilişkisi ile ev ya da aile büyükleri arasında doğru iletişimi kurmak önemli olacak. Ayın ikinci yarısında ise sizi mutlu eden konulara, hobilerinize, ilişkilere odaklanmak isteyeceksiniz. Keyif, konfor ve rahatına düşkünlük her zamankinden önemli olacak. Yeni ilişkilere adım atabilir, ilişkiniz var ise çok daha keyifli hale getirmek isteyebilirsiniz.

KOVA BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Ayın ilk yarısında iletişim, konuşmalar, kararlar, iletişim araçları ve teknolojik aletler, satın alma gibi konular ile seyahat, eğitim gibi planlar ön plana çıkacak. Fikirleriniz ile dikkat çekeceksiniz. Özellikle 4 Nisan’da Merkür’ün Koç burcuna geçmesiyle sözleriniz çok daha güçlü olmaya başlayacak. 11 Nisan’da Koç Burcu’ndaki Yeni Ay ile birlikte kardeşler, kuzenler gibi yakınlarınızın işleri ile de ilgilenmeniz gerekebilir. Ayın ikinci yarısında ev içinde denge ve huzuru yaratmak sizin için önemli olacak. Var olan düzeni devam ettirmek isteyeceksiniz. Ay sonunda Akrep burcundaki dolunay kariyerinizde hızlı ve beklenmedik durumları, bazılarınız için sürpriz iş fırsatlarını vaat ederken ev içindeki aniden oluşabilecek iniş çıkışları da doğru yönetmek gerekecek.

BALIK BURCU NİSAN 2021 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Nisan ayına finansal koşullarınızı daha çok düşündüğünüz bir enerji ile başlıyorsunuz. Ayın ilk günlerinde ödemeler, eşin ya da ailenin kaynakları ve ortak kararlar daha önemli olacak. Kararsızlıklarınız sizi biraz endişeli veya huzursuz kılabilir. Yeterince anlaşılmadığınızı hissedebilir, bir haksızlıktan dem vurabilirsiniz. 11 Nisan’daki Yeni Ay ile beraber kendi kazancınız ve kendi kararlarınız daha önemli olmaya başlıyor. Ayın ikinci yarısında yakınlarınızla olan ilişkileriniz çok daha samimi ve keyifli hale geliyor. Desteklendiğinizi görmek sizi mutlu edecek.

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