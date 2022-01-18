Retrolar eşliğinde muhteşem bir… #yengeçdolunayı

Gereğinden fazla hassassan..

Aşırı anlam yüklüyorsan..

Göğsünde bir ağırlık varsa..

Mide şikayetlerin arttıysa..

Herkes ve her şey fazla geliyorsa..

Telefonlara bakmak istemiyorsan..

Tahammül edebileceklerinin sayısı bir elin parmaklarından azsa..

Fazla alıngan ve sitemkarsan..

Beklentilerle yorulmanın doruklarındaysan..

Kimi cezalandıracağını bilemiyorsan..

Karşılıksız sevenlerin kıymetini yüreğinde hissediyorsan..

Aile diyor, geri çekiliyorsan..

İçinde fesatlık taşımayan, samimi insanları bağrına basıyorsan..

Suçluyorsan..

Söyleniyorsan..

Kızgınsan ve affedemiyorsan..

Geçmişin girdabından kurtulamıyorsan..

Ne yaparsan yap çözemediklerin bir şekilde ayağına dolanıyorsa..

Eskiyi özlüyorsan..

En çok da içindeki o güzel çocuğu geri getirmek istiyorsan..

Anıları çağırıyorsan..

Kendini rüyalarına anlam vermeye çalışırken buluyorsan..

Sebepleri çok iyi bilip

“sebepsiz” ağlıyorsan..

Güç kabuğunun içinde ellerini sıkıyorsan..

Ser ve sır vermeden şefkat bekliyorsan..

En sosyal aktiviten kestane 🌰 salep ☕️

#netflix 📺 ve kitapsa.. 📚

Üzgünüm ki yengeç dolunayından etkileniyorsun demektir. 🌕

Bu dolunay baskı ve manipülasyon içeriyor.

Bu dolunay havanda dövülen duyguları süzgeçten geçiriyor.

Bu dolunay son gibi görünen bir dönüşüm..

Ağır yaralanıp yeniden hayata dönmekle ilgili bu dolunay..

Yükselen #koç #terazi #yengeç #oğlaklar operasyona hazırlansın.. 🤕😋

Diğerleri lazım olursa diye yara bantlarını yanına alsın.. 🩹

Ağlamak güzeldir, gözyaşlarınızı saklamayın... 💧

Her şey geçicidir ve gelecekteki tekamüle en yakın haliniz için birer basamaktır tüm zorluklar.. Bu sefer gezegen ve açı girmiyorum, çünkü o duygu seli içinde anlamayacak ve anlamak istemeyeceksiniz.. 🤗

Kendinize haksızlık etmeyin..

İçinizdeki küçüğü ve ruhunuzu beslemeyi unutmayın..

Instagram: @venus.edebiyati

En güzel ihtimaller sizlerle olsun!

Sevgiler