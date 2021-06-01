Yay erkekleri, özgürlüklerine düşkün ve fazlasıyla sosyal insanlardır. Kalabalık bir ortamda parlayan bir kişi varsa o yüksek ihtimalle yay erkeğidir. Harika konuşmacı olmalarının yanında, insanları eğlendirmeye bayılırlar. Peki, Yay erkeği nasıl kadınlardan hoşlanır? Yay erkeğini etkilemenin yolları neler? İşte yay burcu erkeğini etkileme yolları ve 9 öneri:

YAY BURCU ERKEĞİ NASILDIR?

Yay burcu erkeğinin yanında asla sıkılmazsınız. Hayata karşı pozitif bakış açısına sahiptirler, bu bazen gerçekçiliklerine gölge düşürse de pozitif olmaları hayatta daha kolay ilerlemelerini sağlayacaktır. Eğer Yay burcu bir erkeğe aşık olduysanız ve onun da size aşık olmasını istiyorsanız, doğası, hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyler hakkında kısa bir fikir edinmek için bu yazı size yardımcı olacaktır.

YAY BURCU ERKEĞİNİ ETKİLEME YOLLARI

1) Gizemli Biri Olun ve Kartlarınızı Hemen Açık Etmeyin

Yay burcu erkekleri biraz gizemli kadınları sever. Tanışır tanışmaz ona bütün hayat hikayenizi anlatmayın. Bunun yerine parça parça kendinizi anlatın. Yay burcu erkekleri bulmacalara bayılır! Örneğin; size hakkınızda bir şeyler sorarlarsa, onlara gizemli cevaplar verin.

2) Dürüst Olun

Gizemli biri olmaya çalışırken sakın yalan söylemeye kalkmayın! Yay burcu erkekleri yalan veya sahte bir şeyi bir kilometre öteden anlayabilir... Yani yay burcu erkeğiyle birlikteyseniz veya onları etkilemek istiyorsanız her zaman doğruyu söyleyin, onlara hep dürüst olun.

3) Kendinize Güvenin ve İyimser Olun

Onlarlayken, negatiflikten kaçının ve neşeli davranın. Yay burcu daima aktif ve mutlu hissetmek isteyen insanlardır. Başka insanlarla ilgili şikayet etmekten ve olumsuz yorumlar yapmaktan kaçının. Beraber eğlenceli aktiviteler yapmaya çalışın. Ayrıca Yay erkekleri, sahip olduğu vücutla barışık, kendine güvenen ve taklitçi olmayan kadınlara bayılırlar.

4) Güzel Giyinin

Tüm erkekler güzel giyinen kadınlardan etkilenirler doğal olarak Yay erkekleri de... Onunlayken seksi ve güzel giyinmek için çaba gösterin, tabi çok aşırıya kaçmadan ama inanın buna bayılacaklardır! Belki biraz dekolte size bu konuda yardımcı olabilir, ne de olsa Yay erkekleri biraz gizemi seviyorlar .

5) Kokunuzla Onu Etkileyin

Yaylar parfümleri ve güzel kokan diğer tüm şeyleri severler. Narenciye aromalı veya portakal çiçeği esanslı parfümleri deneyin! Onunla buluşmaya giderken çantanızda daima kullanacağınız mini boy güzel bir kokunuz olsun.

6) Sosyal Olun

Yay erkeğinin size vurulmasını istiyorsanız, hayatınızı doyasıya yaşamalısınız! Onsuz tamamen kaybolan, kendine ait bir hayatı olmayan kadınlardan asla etkilenmezler. Kendisini seven, hayatı seven, hayat dolu kadınları severler.

7) Beraber Seyahat Edin

Yay erkekleri eğer imkanları varsa asla tek bir yerde sonsuza kadar yaşamak istemezler. Onları etkilemek için seyahate, maceraya ve değişikliklere ne kadar ayak uydurabileceğinizi göstermeniz gerekir. Daha önce herhangi bir macera yolculuğuna çıktıysanız veya çılgın seyahatlerden nasibinizi aldıysanız, onunla bunun hakkında konuşmaktan çekinmeyin. Kesinlikle bu konuda daha fazla detay öğrenmek için hevesli olacaktır ve etkilenecektir. Muhtemelen sizi bir sonraki seyahatine bile davet edebilir, çünkü hiçbir şey onları tutkularından bahsetmekten daha fazla etkileyemez.

8) Elde Edilmesi Zoru Oynayın

Yay burcuyla ilgili en tuhaf şey, bağlılıktan ziyade kovalamacayı sevmeleridir. Bu aranızdaki etkileşimi canlı tutacaktır ve ilgisi daha da artacaktır.

9) Kocaman Bir Kalbiniz Olsun

Yay erkeğinizin kalbini fethederseniz, emin olun sizi hayatının geri kalanında kalbinin kraliçesi yapacaktır. Çünkü bir kez birinden emin olduğunda, bu onun için koşulsuz sevgi ve ilgi demektir. Sizden emin olması için kalbinizi ve duygularınızı ona ilerleyen zamanlarda mutlaka açıkça gösterin. Tüm bu yollar veya yönergeler Yaylı erkeğinizin ilgisini çekmenize yardımcı olacaktır ancak birileri için kendinizi değiştirmeye çalışmayın. Çünkü eğer sizi seviyorsa, sizi olduğunuz gibi kabul edecektir.

YAY BURCUNUN EN İYİ ÖZELLİKLERİ

Elele arşivinde ise Yay burcunun en iyi özellikleri için şu maddeler sıralanmış:

İleri görüşlüdür.

Sabırlı ve tutumludur.

Azimli ve dürüst yapıya sahiptir.

Çalışkandır.

Destek çıkıcıdır.

Dışa dönük ve özgürlükçü bir yapıya sahiptir.

Güvenilirdir.

İyi niyetlidir.

Muhakeme kabiliyeti oldukça gelişmiştir.

Neşeli ve enerjiktir.





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