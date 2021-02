Yay burcunun en ünlü isimleri

Yay burcu ünlüleri kimler? Önce yay burcunun genel özelliklerine ardından yay burcu ünlüleri listesine bakalım...

YAY BURCU ÖZELLİKLERİ

Eğlenceli, şakacı, hareket halinde olmayı seven ve hayatın her anını keşfetmeye değer bir macera olarak gören yaylar, Zodyak’ın kaşifidir. Buz gibi kışın ortasında, 22 Kasım – 21 Aralık günleri arasında doğanların nasıl bu kadar sıcacık olduklarını bilemiyoruz ama onlar astrolojinin en cana yakın grubu. İnandıkları uğruna savaşmaktan çekinmeyen, hayatları boyunca öğrenmeye aç, sahne ışıklarının altında olmaya, eğlendirmeye meraklı, cesur ve yaratıcı yaylar, her şeye karşı o büyük coşkularını her zaman içlerinde taşır. Bu kadar konuşkan, esprili ve cana yakın olmaları kimi zaman stratejik davranmaları gerektiği zamanlarda onları yüz üstü bırakabilir. Aşırıya kaçma eğilimleri onların hayatı dolu dolu yaşamasını sağlarken, kimi zaman maddi zorluklar içinde kalabilirler. Heyecan verici bir hayat yaşamaya çalışırken pervasızca riskler alabilirler. Diğer yaşam tarzları, kültürler ve sosyal hayat etkinlikleri meraklarını cezbettiği için bağlanma sorunu yaşama ihtimalleri olsa da ilişkilerinde daima dürüst ve direkt olmayı tercih ederler.

YAY BURCU OLAN ÜNLÜLER

Miley Cyrus



Müzikal ve özel hayatında skandalların kraliçesi olan Miley Cyrus, sadece sesiyle bile yeterince dikkat çekebilecekken sık sık giydikleri, radikal açıklamaları, asi çıkışları ve değişim dolu hayatıyla en hızlı yaşayan yaylardan biri.

Taylor Swift



Müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan Taylor Swift, her albümüyle rekorlar kıran, her adımı haber olan biri ve bu şöhreti hayranlarıyla kurduğu güçlü ve samimi ilişkiye borçlu. Şarkı sözlerini yazan, besteleyen ve kliplerini çeken Taylor, her açıdan özgür ruhlu bir yay burcu.

Brad Pitt



Hollywood’un en yakışıklı oyuncularından biri olan Brad Pitt, karizması ve eğlenceli kişiliğiyle röportajların aranan isimlerin biri.

Chrissy Teigen



Twitter’da paylaştıklarıyla ne kadar komik olduğunu sık sık dikkat çeken Chrissy Teigen, sadece bu halleriyle bile gerçek bir yay olduğunu gösteriyor.

Sertab Erener



Muhteşem sesiyle söylediği her şarkıda kulaklarımızda mıknatıs etkisi yaratan Sertab Erener, müzik dünyasında kendine özgü yeriyle biricik yaylardan biri.

Walt Disney



Çizgi film ve sinema dünyasında devrimler yaratan Walt Disney, çocukluğundan ilham alarak bir medya devi yarattı. Girişimci ve maceraperest bir yay olması da bu cesur kararlarının bir sebebiydi belki de.

Britney Spears



Müzik dünyasının pop prensesi olan Britney Spears, her zaman cıvıl cıvıl şarkıları, hareketli dansları ve özel hayatıyla magazinin gündemindeydi. Hayatına dair öğrendiklerimiz son zamanlarda onun için üzülmemize sebep olsa da sadık hayranları sayesinde artık daha iyi hissettiğine eminiz.

Sia



Yayların dünyayı daha farklı görmesinin bir ispatı olan Sia, şarkı sözleriyle bize farklı gördüğü dünyayı anlatma konusunda oldukça başarılı bir yay burcu.

Jeff Bridges



Yayların umursamaz ve pervasız hallerinin en havalı örneği olan Jeff Bridges, rol aldığı filmlerdeki halleri ve verdiği röportajlarla eğlenceli bir yay olduğunu ispatlıyor.

Jay-Z



Müzik dünyasının en değerli isimlerini sektöre kazandıran Jay-Z yeteneği görebilen ve yaratıcı fikirleriyle bu yetenekleri parlatabilen gerçek bir kaşif yay!

