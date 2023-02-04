Yeni yılda hangi burç aşkı bulacak? İşte 2023 yılı aşk falınız!

2023'te aşk hayatınızda neler olacak diye merak mı ediyorsunuz? 2023 yılına Mars Retro’su ile merhaba diyeceğiz ve 12 Ocak tarihine kadar Mars İkizler burcunda Retro hareketini sürdürüyor olacak. Ocak ayının sonuna yaklaştıkça hava hafifleyecek. Bu yıl yolumuza çıkacak olan heyecan, romantizm ve eğlence üçgenini kucaklamaya başlayacağız. 7 Mart'ta Satürn'ün Balık burcuna geçmesiyle (fantezi ve gerçeklik bir araya gelecek), Jüpiter'in 16 Mayıs'ta ateşli Koç burcundan şehvetli Boğa burcuna geçişine kadar, iş aşk meselelerine geldiğinde büyük adımlar atacağız. Bu yıl heyecan verici ve aşk açısından zengin bir yıl olacak.

2023'TE AŞK HAYATI İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER

1 Ocak: Venüs ve Pluto bizi başkalarıyla derinleşmeye itiyor.

9 Ocak: Geri giden Venüs ve Mars bize küçük flörtler getiriyor.

22 Ocak: Venüs ve Satürn ilişkileri sağlamlaştırıyor.

4 Şubat: Venüs ve Mars tutkuyu ateşliyor.

15 Şubat: Venüs ve Neptün sonsuza dek mutluluğa inanmamızı sağlıyor.

2 Mart: Venüs ve Jüpiter aşk kapasitemizi genişletiyor.

11 Mart: Venüs ve Mars, yeni başlangıçlar için umutlarımızı ateşliyor.

20 Mart: Venüs ve Kuzey Kader Düğümü aşkla ilgili kadersel kararlar verir.

30 Mart: Venüs ve Uranüs romantizme heyecan ve alışılmadıklık getiriyor.

22 Temmuz - 3 Eylül: Aslan burcunda geri giden Venüs, bizi ilişkilerde ne istediğimiz üzerine düşünmeye çağırıyor.

27 Temmuz: Venüs ve Merkür nasıl hissettiğimizi ifade etmemize yardımcı olur.

13 Ağustos: Aslan'daki Venüs Yıldız Noktası aşktaki arzularımızı tanımlar.

2023 TUTULMALARI

20 Nisan 2023 - Güneş tutulması

14 Ekim 2023 - Güneş tutulması

5 Mayıs - Ay tutulması

28 Ekim - Ay tutulması

(bizi ortaklıklar hakkında önemli kararlar almaya sevk edecekleri için aşk ve romantizm için önemli tarihlerdir.)

2023 YILINDA BURCUNUZA GÖRE AŞK HAYATINIZ

Koç Burcu

2023'te Koç burcu için ilişkiler gelip geçici olacak. Sizin için en iyi ders, hayatınızı en iyi şekilde yaşamanıza izin vermeyen durumları ve insanları salıvermektir. Biri sizi engelliyorsa veya mutluluğa giden yolunuzda bir engel oluşturuyorsa, o zaman onları serbest bırakmanın zamanı geldi. Biraz daha fazla romantik olabilirsiniz, en azından çabalamalısınız. Büyüdüğünüzü ve yeni birliktelikleri kucaklama yeteneğine sahip olduğunuzu bilin, bu nedenle kalbinizi her zaman açık tutun.



Boğa Burcu

Sevgili Boğa, 2023'te dağıtabileceğin çok sevgin ve bunu verecek çok insan var. Ancak, arzuladığın bir beraberlik, beklemediğin bir şeye dönüşecek. Yaşanacak değişikliklere karşı çıkmak yerine onları kucaklayın. İlişkileri açık fikirlilikle sürdürün ve toplumsal tabuların sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Dürüst olduğunuz sürece ve iş aşk meselelerine geldiğinde her şey pamuk ipliği gibi çözülüp en güzeli yaşanacak.

İkizler Burcu

Eski bir dostunuzla düşündüğünüzden daha fazla ortak noktanız olduğunu fark edebilirsiniz. Hemen karşı çıkmayın, arkadaşlar da sevgili olabilir. İlk başta, birlikte ilgilendiğiniz şeylerin sayısına inanamayacak ve özlediğinizi hissedeceksiniz. Ancak zamanla birbirinize küçük bir aşk beslediğinizi fark edeceksiniz. İkiniz de sonbahara kadar ilişkiniz hakkında ne yapacağınıza karar vermeden flörtünüzü gizli tutun. Bu bağlantı size arzuladığınız tutkuyu getirecek.

Yengeç Burcu

Çoğu zaman, ilişkilerde yüzleşmekten kaçınma eğilimindesiniz. 2023 yılı, iç sesinizi dışa vurmanıza ve konuşmanıza yardımcı olacak. Küçük bir hayal kırıklığı yaşıyor olsanız veya sevgilinize/aşık olduğunuz kişiye karşı sırılsıklam aşık olsanız bile, bu yıl nasıl hissettiğinizi ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. Hayat sonsuza kadar kozanızda saklanmak için çok kısa. Risk al ve kendini savun. Sonuçlar, tatlı ve narin kalbiniz için büyük bir kazanç anlamına gelebilir. Devam et, Yengeç!

Aslan Burcu

Dışarıdaki tüm bekar aslanlarla, anlaşmaktan kaçınmakta haklısınız. Ayaklarınızı yerden kesecek birini bekleyin. Peri masalınızın gerçekleşmesi zaman alsa da, bu yıl aşktan ne istediğinizi biliyorsunuz. Geçmişinizden biri bu yaz Venüs gerilemesi sırasında geri dönerse, o zaman eski sevgilinizle yeni bir yola çıkıp çıkmayacağınıza akıllıca karar verin. Bir ilişki içinde olan tüm aslanlar, sevgilinizden daha fazla şefkat ve ilgi talep edin. Çünkü siz süperstar gibi davranılmayı hak ediyorsunuz.

Başak Burcu

Kendinizi aniden düğün planları yaparken bulacaksınız. Eğer, güvensizliklerinizin önünüze çıkmasına izin vermezseniz. Kollarınızı açarak aldığınız sevgiyi karşılamak için her sabah “Ben sevgiye layık harika bir varlığım” ifadesini tekrarlayın. Bu sadece sıcaklık ve şefkat çekmekle kalmayacak, aynı zamanda kendinizle daha sağlıklı ve daha nazik bir ilişki kurmanıza da izin verecektir. Sonuçta, en önemli ilişki kendinizle olan ilişkinizdir.

Terazi Burcu

Mevcut ilişkinizin devam etmesi için, etraftaki müstehcen dedikodulardan korunmanız gerekecek. Ne yazık ki, arkadaşlarınız, işler iyi giderken bile sizin arkanızdan konuşuyor. Başkalarının tavsiyelerini dikkate almayın ve kalbinizden ne geçiyorsa onu yapın. Mutlu anların tadını çıkararak ve daha zor meseleleri çözmek için zaman ayırarak arkadaşlarınızı yanıltın. Yıl sonuna kadar, dışarıda tüm boş konuşan arkadaşlarınızın saçmaladığını anlayacaksınız. Bu sayede birlikteliğiniz daha da güçlenecek.

Akrep

İlişkinizin gelişmesi için, ilişkinizin dışında kendi kimliğinize sahip olmanız önemlidir. Bu, karşınızdakine bağımlı olma davranışını terk etmek ve daha bağımsız olmak anlamına gelir. Şehirde bir gece geçirmek için arkadaşlarınızla dışarı çıkın, bir sanat dersi alın ya da mümkün olduğunda şehir dışında bir arkadaşınızı ziyaret edin. Muhtemelen sonunda eve, sevgilinizin sıcak kollarına geri döneceksiniz. Küçük bir alan yaratmak asla kötü bir şey değildir. Mesafeler kalbi daha çok büyütür.

Yay Burcu

Kendini kötü hissediyorsun, bu da geleceğin ne getireceğinden emin olmamana neden oluyor. Günlük rutininizde istikrar bulana kadar, bir başkasına yüzde 100 kendinizi vermek zor olacaktır. Bu, 2023'ün tamamı boyunca birlikte olmayacağınız anlamına gelmez. Sadece bir adım atıp ilişkiyi başka bir düzeye taşımanız biraz zaman alabilir, çünkü siz rüzgara kapılan bir gezginsiniz. Sonbahar aylarında kendi rutininizi oluşturduğunuzda, gönül meselelerini çok daha ciddiye alacaksınız.

Oğlak Burcu

Birden çok kişiyle flört ve başkalarıyla olan güç mücadeleleri, son birkaç yıldır aşk hayatınızın ortak bir teması olmuştu. Şimdi, bu tür duyguların sakinleşmesini bekleyebilirsiniz. Ancak yalnızca dersinizi aldıysanız. İlişki kurallarına göre, partneriniz dışında biriyle flört ederseniz, o zaman aynı sonuçla karşılaşmayı göze almalısınız. Ancak, sevgiye karşı yeni bir yaklaşım geliştirdiyseniz, o zaman kalbiniz doyuma ulaşacak ve mutlu olacaktır.

Kova Burcu

2023'te kalbiniz samimi olmayı istemekle özgür olmayı istemek arasında gidip geliyor. Partnerinizle duygularınız hakkında dürüst konuşmalar yapın. Bırakmaya hazır olmasanız bile, ikiniz için de işe yarayan bir uzlaşma bulacaksınız. İlişkinizde benzersiz kurallar koymak, onun gelişmesine yardımcı olacaktır.

Balık Burcu

Balık ve yükselen burcu Balık olanlar, aşkın sizin için önemli olduğu gerçeği değişmez ama 2023 yılında bu gerçeği yaşayacağınız yerler, bakış açıları değişebilir. 2023’te istediğiniz, hayal ettiğiniz konuların gerçek olmasıyla ilgili kaygılarınız son bulabilir. Yeni defterinizi bu umutla açmak sizi motive edecektir. Bunu fark edin ve asla kaybetmeyin. Yılın sonu geldiğinde ne demek istediğimizi, yaşadıklarınıza bakarak daha iyi anlayabileceksiniz. Sevgilinizle daha derin bir bağ kurmak ve ilişkinin geleceğini keşfetmek için Sevgililer Günü'nde partnerinizle samimi bir macera planlamak ( kamp gibi) en iyisidir. Ağustos’ta kendinize odaklanıp hayatınıza çeki düzen vermeniz gerekebilir. Kendinize sorumluluklarınızı hatırlatırken boş hayallerin peşinde koşmamanız önemli olacak. Yılı aşka dair güzel gelişmelerle kapatıyorsunuz, bekarlar uzun süreli bir ilişkiye başlayabilir.

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