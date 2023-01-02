Ocak 2023 aylık burç yorumları: Ocak ayı burçlara neler getiriyor?

Aylık burç yorumlarını merak edenleri buraya alalım... Yeni bir aya giriyoruz, peki Ocak ayı astroloji açısından burçlara neler getiriyor? Ocak ayı burç yorumları neler söylüyor? Ocak ayında astroloji için önemli tarihler hangileri? Merak edilen bu soruları Astrolog Dilara Yıldızhan yanıtladı... İşte Astrolog Dilara Yıldızhan'ın kaleminden Aralık 2022 aylık burç yorumları: (Bu makalenin ardından astrolojide retro nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Koç; Ocak ayında kariyer ve ailenizle ilgili yeni kararlar alacaksınız. Sosyalleşecek, arkadaşlarınızla güzel zaman geçireceksiniz. Eğer yalnızsanız aşkı sosyalleştiğiniz yerlerde bulabilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle iletişim problemleri azalacak. Ayrıca seyahatlerdeki aksaklıklar da sona erecek. Bu tarihlerden sonra yeni bir imza atmak sizin için çok daha iyi olacaktır. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak böylece iş hayatınızdaki yanlış anlaşılmalar sonlanacak ama bu sürece kadar iş hayatınızda iletişimde dikkatli olmalısınız. Eski işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Aşk konusunda ve maddi kaynaklarda şans ve fırsatlar sizinle olacak. Ocak ayınız şahane geçsin.

BOĞA BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Boğa; Ocak ayında yakın çevre, eğitim, seyahat, hukuk, yurt dışı konuları gündeminize gelecek ve bu konularda güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Kariyer hayatınızda ise şans sizinle olacak. Yalnızsanız kariyer hayatınızdan biriyle aşka yelken açabilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. Para, harcamalar, ödemeler konusunda artık sorunlar azalacak. Ticaret yapıyorsanız 13 Ocak tarihine kadar önemli bir karar almanızı tavsiye etmiyorum çünkü maddi olarak çok para harcamak zorunda kalabilirsiniz. . Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak böylece yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularındaki aksaklık ve sorunlar azalacak. Bu sürece kadar eskiden gelen ama yarım kalmış işlerinizi tamamlayarak süreci verimli geçirebilirsiniz.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Bol bol sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilirsiniz. Ayrıca aşk hayatınız hareketlenecek. Sosyal çevrenizden biriyle aşk yaşayabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.



İKİZLER BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili İkizler; Ocak ayı boyunca; maddi kaynaklar, vergi, ödemeler, kredi, borçlar, ürettiklerinizle ilgili konularda kararlar alacaksınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat konularında ise şans sizden yana olacak. Aşkı uzaklarda bulabilirsiniz yani seyahat ederken, yurt dışı bağlantılı partner, avukat ya da akademik kariyerli bir partnerle karşılaşabilirsiniz. Var olan bir ilişkiniz var ise; beraber seyahat edebilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. Daha sağlıklı olacaksınız, bu sürece kadar gergin ve tartışmacı bir tutum içinde olabilirsiniz. Ama retronun tamamlanmasıyla kendinizi daha sakin ve iyi hissedeceksiniz. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak böylece para, ödemeler, borçlar, sağlıkla ilgili anlaşmazlıklar sonlanacak. Bu sürece kadar ise maddi kaynaklarınızı yeniden yapılandırabilir, borçlarınızı düzenleyebilirsiniz.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Kariyer ve iş hayatınızda şans sizden yana olacak. Kadınlardan destek görebilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

YENGEÇ BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yengeç; Ocak ayında ilişkiler, ortaklık, evlilik, mahkeme, fiziksel değişim, kişisel gelişim konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Maddi kaynaklar, para, cinsellik, sağlık, okültizm konularıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız tutkulu bir hale dönüşebilir.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; aşk hayatınız gizli kapaklı sürebilir. Gizli erkek düşmanların tuzaklarına ise dikkat etmelisiniz. Bu sürece kadar bol bol sosyalleşmenizi, hayata katılmanızı tavsiye ediyorum yoksa psikolojik olarak çok zorlanabilirsiniz. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak böylece; ilişki, ortaklık, evlilik konularında eski aşklar karşınıza çıkacak ve onlarla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yeni bir ortaklık kurarken sorunlarla karşılaşabilirsiniz. 19 Ocak tarihinden sonra ise bu sorunlar bitecek. Aşk ve ilişkilerinizde iletişim sorunları kalmayacak.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk konularında şans sizden yana olacak. Aşk açısından da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

ASLAN BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Aslan; Ocak ayı boyunca; çalışma hayatı, sağlık, evcil hayvanlarınız, yanınızda çalışanlar, sağlık konularında yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, ilişki, evlilik konularında ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Aşk hayatınızda şans sizden yana olacak.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; sosyal çevrenizle ilgili bazı iletişim sorunları gerçekleşebilir. Sosyal çevrenizle yapılan programlar aksayabilir. Yanlış anlaşılabilirsiniz. 13 Ocaktan sonra sorunlar azalacak. Bol bol sosyalleşeceksiniz. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak böylece; çalışma hayatınızda iletişim sorunları, yanınızda çalışanlarla anlaşmazlıklar, sağlık sorunları 19 Ocağa kadar devam edebilir ama sonrasında bitecek. Bu tarihe kadar yeni kararlar yerine eski ve yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Aşk hayatınız tutkulu hale dönüşebilir. Ocak ayınız şahane geçsin.

BAŞAK BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Başak; Ocak ayında sosyal çevreniz, aşk, hobi, borsa konularında yeni kararlar alacaksınız. Çalışma hayatınız, sağlık, yanınızda çalışanlarla ilgili şans sizinle olacak.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; kariyer ve iş hayatınızda aksilikler, tartışmalar, fikir uyuşmazlıkları gerçekleşebilir. 13 Ocaktan sonra kariyer hayatınızdaki sorunlar azalacak. Yeni bir imza atacaksanız 13 Ocak sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; aşk, hobi, tatil konularında iletişim sorunlar gerçekleşebilir. Eski aşklarla tekrar iletişime geçebilirsiniz. 19 Ocağa kadar bu konularda yepyeni bir karar almanızı tavsiye etmiyorum.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Evlilik, aşk, ortaklık, mahkeme konularında şans sizinle olacak. Ocak ayınız şahane geçsin.

TERAZİ BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Terazi; Ocak ayında; kariyer, iş hayatınız, ev ve ailenizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Aşk, çocuk, hobi, tatil konularında ise şans sizinle olacak. Borsadan ise kazançlı çıkacağınız bir süreçte olacaksınız.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; yurt dışı, eğitim, seyahat, hukuk, uzak akrabalarla ilgili iletişim sorunları, anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Ama 13 Ocaktan sonra sorunlar kalmayacak. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; ev ve ailenizle ilgili yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. Aile içinde iletişim sorunları gerçekleşebilir. Ayrıca ev değişikliği için 19 Ocak ve sonrasını beklemenizi tavsiye ediyorum.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Sağlık, çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, evcil hayvanlarla ilgili şanslı bir süreçte olacaksınız. Bekarsanız gündelik hayatta, çalışma hayatınızdan biriyle yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

AKREP BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Akrep; Ocak ayında; seyahat, eğitim, hukuk, kardeşler, uzak akrabalarla ilgili kararlar alacaksınız. Ev ve ailenizle ilgili ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Aile hayatınızı daha huzurlu ve sevgi dolu olacak. Evinizi güzelleştirebilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; para, sağlık, ameliyat, kredi, borçlar, yatırımlarla ilgili aksilikler gerçekleşebilir. Önemli kararlarınızı 13 Ocak ve sonrasına bırakmanızı tavsiye ediyorum. 13 Ocaktan sonra bahsettiğim konularda rahatlama ve güzel gelişmeler gerçekleşebilir. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; yakın çevre, kardeşler, eğitim, sosyal medya, seyahat konularında aksilikler meydana gelebilir. Eski tanıdıklarınızla karşılaşabilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi tamamlayabilirsiniz. 19 Ocak tarihinden sonra ise iletişim konularında rahatlama sağlayacaksınız.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Aşk, çocuk, flört, hobi, tatil, borsa konularında güzel gelişmeler sizinle olacak. Şanslarınızı kaçırmayın. Ocak ayınız şahane geçsin.

YAY BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Yay; Ocak ayında; iş hayatınız, para, ödemeler, borçlar, harcamalarınızla ilgili kararlar alacaksınız. Ameliyat, sağlık konuları gündeminize gelebilir. Kardeşler, eğitim, seyahat, iletişim konularında ise güzel gelişmeler sizinle olacak. Bol bol seyahat edebilir, yakın çevreniz tarafından desteklenebilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; evlilik, ortaklık, ilişki, mahkeme konularında fikir uyuşmazlıkları, tartışmalar, kararsızlıklar gerçekleşebilir. 13 Ocak tarihinden sonra ise daha stabil bir sürece gireceksiniz. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; para, kazançlarla ilgili anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Yeni kararlar alırken, yeni bir imza atarken çok dikkatli olmalısınız ve mümkünse 19 Ocak sonrasında yeni sözleşme yapmanızı tavsiye ediyorum.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Ev ve ailenizle ilgili şans sizden yana olacak. Aşk hayatınız derinleşebilir. Ailenize yakın biriyle aşk yaşayabilirsiniz. Evinizi değiştirip güzelleştirebilirsiniz. Yeni bir ev alabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

OĞLAK BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Oğlak; Ocak ayında; ilişki, ortaklık, evlilik, fiziksel değişim, kişisel gelişim konularında kararlar alabilirsiniz. Para konusunda şans sizden yana olacak ve maddi geliriniz artabilir. Aşk konusunda ise size değer veren biriyle aşk yaşayabilirsiniz ve kendinizi çok değerli hissedebilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; çalışma hayatı, yanınızda çalışanlar, sağlık, evcil hayvanlarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Tartışma ve anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. 13 Ocak tarihinden sonra ise yavaş yavaş etki azalacak ve iletişim sorunları sona erecek. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; hayatınızın her alanından eski kişilerle iletişim kurabilirsiniz. Ayrıca iletişimde çok dikkatli olmalısınız yanlış anlaşılabilirsiniz. Bu süreçte önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Kardeşler, eğitim, seyahat, aşk konusunda şans sizden yana olacak. Bekarsanız yakın çevrenizden sizi çok sevecek biriyle aşka yelken açabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

KOVA BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Kova; Ocak ayında; sağlık, yanınızda çalışanlar, psikolojik süreçler, hastaneler, gündelik hayat rutinleri, evcil hayvanlarınızla ilgili kararlar alabilirsiniz. Fiziksel değişim yapabilir, güzelleşebilirsiniz. Fiziksel olarak çekiciliğiniz artabilir ve çevrenizin size karşı ilgili artabilir.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; aşk, çocuk, borsa, eğlence, tatil, hobilerinizle ilgili sorunlar devam edebilir. Eski aşklarla iletişim kurulabilir ama sorunlar yaşanabilir. 13 Ocaktan sonra ise bahsettiğim konulardaki sorunlar azalacaktır. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; gizli düşmanlarınızın hakkınızda söyledikleri kulağınıza gelebilir, psikolojik olarak zorlanabilirsiniz. Yazmak, kendinizi yazarak ifade etmek sizi şifalandıracaktır.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Para, kazançlarınızla ilgili olumlu ve şanslı gelişmeler gerçekleşecek. Yalnızsanız size çok değer verecek biriyle tanışabilirsiniz. Ayrıca para konusunda kadınlardan yardım alabilirsiniz. Ocak ayınız şahane geçsin.

BALIK BURCU OCAK 2023 AYLIK BURÇ YORUMLARI

Sevgili Balık; Ocak ayında; aşk, hobi, çocuk, sosyal çevre, tatil konularıyla ilgili kararlar alabilirsiniz ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ayrıca gizli aşklar gündeminize gelebilir. Karmik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz.

13 Ocakta Mars Retrosu bitiyor. 13 Ocağa kadar; ev ve ailenizle ilgili anlaşmazlıklar gerçekleşebilir. Taşınma ya da ev değişikliği gündeminize gelirse 13 Ocak tarihinden sonraya bırakmanızı tavsiye ediyorum. 13 Ocak sonrasında ev ve aile içi sorunlar azalacak. Merkür Retrodan 19 Ocakta çıkacak. 19 Ocak tarihine kadar; sosyal çevre, arkadaşlarınızla ilgili iletişim sorunları gerçekleşebilir. Eski aşklar ve eski arkadaşlarla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte önemli kararlar almanızı tavsiye etmiyorum. 19 Ocak sonrasında ise sosyal çevrenizle iletişim sorunlarınız azalacaktır.

27 Ocak tarihinde ise Venüs balık burcu transitiyle ocak ayını güzel gelişmelerle kapatacaksınız. Güzelleşebilir, fiziksel değişim yapabilirsiniz. Kendinizi çok daha yumuşak ve barışçıl ifade edebilirsiniz. Çekiciliğiniz artabilir ve aşk hayatınız hareketlenebilir. Ocak ayınız şahane geçsin.

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