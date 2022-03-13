2 yaş sendromu ne zaman başlar, ne kadar sürer? Belirtileri nelerdir?

Bebeklikten çocukluk evresine geçen çocuklar farklı yaş aralıklarında bazı evreler yaşar. Aslında bireyselleşmenin bir adımı başladığı 2 yaş kritik bir dönemdir. Çocuklar, 2 yaşından sonra 2 yaş sendromu yani "terrible two" denilen bir evreden geçer. Peki 2 yaş sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Ne zaman başlar ve ne kadar sürer? Psikiyatri Uzmanı Dr. Tuba Erdoğan, 2 yaş sendromu ile ilgili bilgiler aktardı.

2 yaş sendromu nedir?

İnsan yaşam boyu gelişim gösteren bir organizmadır. Doğumdan yaşlılığa bazı dönemsel zorlanmalar ve buna bağlı olarak gelişim ve değişim göstermektedir. Doğum sonrası anne ile oluşan güven bağı yaşamının önemli bir kısmını etkilerken bazı yaş aralıkları hem kişi hem de çevresi için zorlayıcı olabilmektedir. 2 -3 yaş arası 18-36 ay aralıklarında görülen terrible two olarak da bildiğimiz dönem bu zorlu gelişim evrelerinden biridir. 2 yaşına kadar anne veya bakım veren kişiye bağımlı şekilde yaşayan çocuk artık bireyleşme anlamında adım atmaya hazırlanmaktadır. Ancak bu daha önce tecrübe edilmiş bir durum olmadığından çocuk da ikilemde kalmakta ve tepkileri değişken hale gelebilmektedir. Ebeveynlerine kendi tercihlerini kabul ettirmeye çalışan çocuk ile şimdiye kadar bakım veren kişi arasında çatışmalara neden olabilmektedir.

2 yaş sendromu ne zaman başlar?

2 yaş sendromu genellikle 18-36 aylar arasında 2 yaşından sonra başlamaktadır.

2 yaş sendromu belirtileri nelerdir?

Bu sendromun şiddeti ve belirtileri çocuklarda değişkenlik gösterebilmekle birlikte genel olarak şunlardır:

Öfke nöbetleri, öfke kontrolünde güçlük

Ağlama atakları

Çok sık hayır demek ve itiraz etmek

Yardım isteğini kabul etmemek ve inatlaşmak

Çığlık atarak iletişimi zorlaştırmak

Etrafındaki kişilere veya eşyalara vurmak, zarar vermek

Küsmek, istediği olmadığında uygunsuz tepkiler vermek

Sık ve ani ruh hali değişiklikleri , bir an mutlu iken aniden sinirli veya mutsuz hissetmek

Akranları veya kardeşleri ile sık kavga etmek

Yemek yememe, sorumluluklarını yerine getirmeme, uyku sorunları görülebilmektedir.

2 yaş sendromu nasıl atlatılır?

Öncelikle 2 yaş sendromunun doğal bir süreç olduğu ve geçici olduğu akılda tutulmalıdır. Çocuğun bireyleşme çabasının toplumun kabul gördüğü davranışlara evrimleşmesi için belli bir süre gerektiği düşünülmeli ve buna göre davranılmalıdır. Bu noktada ebeveynlerin ve bakım veren kişilerin empatik ancak sınırları net ve tutarlı ilişkisi ile bu durum daha kolay atlatılacaktır. Sabır gerektiren ve görece uzun bir sürece uzayan bu sendrom her iki taraf için de kolay olmamaktadır. Ebeveyn olarak sabırlı, sakinliğini koruyarak ve tutarlı davranılmalıdır. Uygun olmayan davranış karşısında, örneğin ağladığı zamanlarda istediğinin yapılmaması, sakinleşmesi için beklediği belirtilmesi sonrasında bu durumun açıklanması gerekmektedir.



2 yaş sendromu yaşayan çocuklara nasıl davranılmalı?

Genel anlamda bir çocukla iletişim kurduğumuzda, karşımızdakinin önce ne hissedip nasıl yaşantıladığını anlamak gereklidir. Çocukla inatlaşmamak, sakinleştiğinde uygun bir çözüm bulmak bunun için de neden hangi davranışı yapmaması gerektiği tekrar tekrar anlatmak gereklidir.

2 yaş sendromu yaşayan çocuklara nasıl davranılmamalı?

Çocuğa çok sert veya engelleyici bir üslup kullanmamak gerekir. Gerekli becerileri desteklenmeli, sen yapamazsın beceremezsin gibi eleştirel cümlelerden kaçınılmalıdır. Katı bir tutum ve eğitim yerine empatik bir yaklaşımla onun yanında olunduğu hissettirilmelidir.

2 yaş sendromu kaç ay sürer?

2 yaş sendromu genellikle 36 ay yanı 3 yaşa kadar, nadiren de 4 yaşa kadar sürebildiği görülmektedir. Bu noktada ebeveynlerin bu süreçte destek alması sürecin daha rahat atlatılması için yardımcı olabilmektedir.

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