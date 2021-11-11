Ahmet İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

AHMET İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Ahmet

Ahmet Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Arapça



AHMET İSMİNİN ANLAMI

Ahmet, erkek ismi olarak Arapça kökenlidir. Türk Dil Kurumu ve TDV'ye göre Ahmet isminin anlamları şöyledir:

Övülmeye layık, övülmüş. (Türk Dil Kurumu)

Hz. Peygamberin isimlerinden biri... (TDV Ansiklopedisi)

Ahmed, hamd kökünden ism-i tafdîl olup “herkesten daha çok öven (hamdeden) ve herkesten daha çok övülen anlamlarına gelir" (TDV Ansiklopedisi)



AHMET İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Haşim, Ahmet Kural

Ahmet ismine benzeyen diğer erkek isimleri:

Mehmet, Rahmet, Atıf, Muhammet (A ile başlayan erkek bebek isimleri )

KURAN'DA AHMET İSMİ GEÇİYOR MU?

Peki, Ahmet adı Kuran'a geçiyor mu? TDV Ansiklopedisinde bu konu şu şekilde yer alır: "Hz. Peygamber’in adı olarak Ahmed Kur’ân-ı Kerîm’de bir defa geçmektedir: “Hatırla ki Meryem oğlu Îsâ, ‘Ey İsrâiloğulları! Ben, daha önce gönderilen Tevrat’ı tasdik etmek ve benden sonra gelecek Ahmed adlı bir peygamberi müjdelemek üzere Allah’ın size gönderdiği peygamberim’ demişti” (es-Saf 61/6). (Yusuf, Miraç ve Eymen isimleri de ilginizi çekebilir)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

A: İsmin ilk harfinde yer alan “A”, kişiye özgünlük ve yaratıcılık verir. Enerjisi yüksektir ve liderdir.

H: Bu harf maddi dünya ile manevi dünya arasındaki köprü görevini görür. Bereketin, bolluğun, cömertliğin sembolüdür.

M: Bu harf kişiye duygularını içine atan ve saklayan bir yapı getirir. Bütün harflerin içinde en az dışavurumcu olanı “M” harfidir. Pratik ve somut, katı ve duygusuzdur. Maddiyata ve şekilciliğe bağlıdır.

E: E harfi Numerolji’de 5 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “E” harfi olan kişiler, yeniliklere açık ve yaşamdaki değişimleri kolaylıkla göğüsleyebilen kişiler olurlar

T: İsmin sonunda yer alan “T” harfi, kişiye kendisini fazla eleştiren ve başkaları tarafından kolayca manipüle edilebilen bir yapı kazandırır.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Ahmet İsminin Numerolojisi: 2

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

2 sayısının enerjisi, dünyanın geri kalanıyla işbirliği yapan neşeli bir kişiliğe işaret eder. Başkalarıyla ilişki kurarken duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eder. Çok yönlü olurlar. Dürüst, şeffaf, özverili ve adil olduklarından iş hayatında oldukça başarılı olmalarının yanı sıra çok da sevilen biri olurlar. Çevresindeki insanların ideallerine ve hedeflerine kavuşmaları için ellerinden gelen yardımı esirgemezler.

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşkta 2 sayısı, doğal sezgileri nedeniyle iyi iletişim kuran ve birbirini destekleyen, umut veren bir ilişkiyi simgeler. Rahata ve huzura sahip olmaktan hoşlanırlar, bu nedenle partnerleri rasyonel ve pratik olmalıdır, tutku genellikle ikinci sırada yer alır. 2 sayısı sevildiği ve ilgi odağı olduğu sürece her şey güllük gülistanlıktır ama içine güvensizlik girince şiddetli kıskançlık gösterebilirler.

HARF VE NUMEROLOJİ ÖNGÖRÜLERİ

Bir ismin başlangıç harfi, Numerolojiye'ye göre, birinin yaşam deneyimleri, inişler ve çıkışlar ile nasıl başa çıktığının ana ipucu olan mihenk taşıdır. İsmi A ile başlayan kişiler yaratıcı fikirleriyle ön plana çıkan, kararlı ve azimli kişilerdir. İsmi T ile biten kişiler, duygu durumlarını yönetmekte zorluk çeken kişiler olabilirler. Karmaşık duygularını anlamak ve duygusallıklarını bastırmak onlar için hayli zordur.

AHMET İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi:

Turuncu

Turuncu renkle ilişkili olan Ahmet ismindeki insanlar, kalabalık içinde olmayı ve harika arkadaşlıklar kurmayı severler. Turuncu rengin baskın durumlarda kendilerini daha sıcak ve samimi hissederler

Şanslı Numaraları:

Bu isme sahip kişiler için uğurlu sayılar 6, 8, 20, 26 ve 39'dur.

Şanslı Günü:

Cuma

Venüs gezegeninin günü olan Cuma günü, bu isme sahip kişiler için haftanın şanslı günüdür. Bu günün enerjisi, yeni şeyler denemek ve sosyalleşmek için harika bir gündür. Bu gün enerjisi itibariyle kişiye uyum ve estetik konularında yardımcı olacaktır.

Şanslı Ayı:

Ocak

Ocak ayı maddenin esaretinden kurtulmayı sembolize eder. Bu ay, yeni yıl kararlarımızı hayata geçirmemiz için en ideal başlangıç zamanını içerir. Ocak ayının enerjisi, entelektüel yetenekler ve değişim enerjisini de beraberinde getirir.