Minik bir bebek, dünyanın
herhalde en güzel şeyi.
Ancak bazı kadınlar karar
verdikten hemen sonra
anne olma arzularına
kavuşurken, bazı kadınlar diğerleri kadar
şanslı olmayabiliyor. Anne olamamanın
en birincil nedeninin yaş faktörü
olduğunu biliyor musunuz? Kadınlar,
22-28 yaşları arasında en verimli çağında
oluyor. Fakat sınırı geçince, yumurta
rezervleri azalıyor ve çocuk sahibi olmak
güçleşiyor. Bu açıdan, 20’li yaşlarındaki
kadınlar, 40’larındakilere göre hemen
hemen iki kat daha şanslı. Sadece yaş
değil ancak etki faktörü olan; hormonal
bozukluklar, aşırı kilo, sürekli bu konuya
odaklanarak stres yapmak da neden
olabiliyor.
Neyse ki, doğal yoldan bebek sahibi
olamayanların bir şansı var: Tüp
bebek! Duruma göre aşılama, IVF,
mikroenjeksiyon gibi yöntemlerden
biriyle tedavi olabiliyorsunuz. Ama
bu öyle bir alan ki, her geçen gün
yeni bir yöntem çıkıyor. Bu da
anne olma ihtimalini her geçen gün
arttırıyor.
Yumurtalar
tükenmeden
harekete geçin!
Sonuç olarak hamile kalamıyorsunuz ve
tüp bebek yapmaya karar verdiniz. Hep
doktorunuzla haşır neşir olacaksınız ama
tüp bebeğin başarısının, doktordan daha
çok laboratuvar ortamındaki çalışmalara
bağlı olduğunu bilmelisiniz. Öyleyse gelin
mutfağa inelim. Amerikan Hastanesi
Embriyoloğu, Türk Embriyoloji
Derneği Başkanı ve
Avrupa Üreme Tıbbi
Birliği Üyesi olan
Başak Balaban ile son
tedavi tekniklerini ve
kadınların kurtarıcısı
olabilecek yumurta
dondurma yöntemini
konuştuk.
Günümüzde normal yollardan çocuk
sahibi olamayan pek çok çift var. Stres
mi, yaş mı, yediğimiz içtiğimiz mi, nedir
sebebi?
Temel sebebi, yaş faktörü. Kadınların
kariyer sahibi olmaları, ileri yaşta
evlenmeleri ve anne olmayı ertelemeleri
öncelikli neden.
İleri yaştan kastınız ne? Kaç yaşında geç
kalmış oluyoruz?
İnfertilite konusunda, genellikle 35 yaş
ve üzeri ileri yaş sınıfına giriyor. Biz belli
sayıda yumurta rezerviyle başlıyoruz
hayata, zaman içerisinde de bunları
harcıyoruz. Erkeklerde öyle değil, onlarda
sperm üretimi sürekli gerçekleştiği için
yaşa bağlı olarak bir azalma olmuyor.
Bizimse, ilerleyen yaşla birlikte yumurta
rezervlerimiz azalıyor. 15-16 yıl önceki
anne olma yaşıyla şu anki anne olma
yaşı arasında 3-3.5 yaş fark var, ki bu
ciddi bir oran.
Kimlere tüp bebek tedavisi
uygulanabiliyor?
Bir kadın yumurta ürettiği sürece tüp
bebek uygulanabilir. Erkekte menide
sperm olmasa bile çeşitli yöntemlerle
sperm üretebiliyoruz ve üreme elde
edilebiliyor. Ama belli bir yaştan özellikle
40 yaşından sonra, yumurta olup
gebe kalma şansı da olsa, kromozom
anomalilerinden dolayı tüp bebek
uygulanamayabiliyor. Bu, kliniğine
göre değişiyor, kimi 40-42 yaşından
sonra yapmıyor, kimi 45 yaş üzerine
uygulamıyor. Yumurta rezervi ve
hormonlara bakılarak karar veriliyor.
Ne kadar süre hamile kalınamazsa,
normal yollardan çocuk sahibi olmakta
güçlük var denebilir ve tüp bebek
uygulanır?
Hastanın yaşına bağlı. 20 yaşındaki kadın
yeni evliyse yaklaşık 2-3 yıl spontan
denemesi öneriliyor ama 38 yaşındaki
kadın için bu bir yıla indirgenebiliyor.