Anne olabilmek!

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Tüp bebek tedavisi kime, ne zaman uygulanmalı?

Minik bir bebek, dünyanın herhalde en güzel şeyi. Ancak bazı kadınlar karar verdikten hemen sonra anne olma arzularına kavuşurken, bazı kadınlar diğerleri kadar şanslı olmayabiliyor. Anne olamamanın en birincil nedeninin yaş faktörü olduğunu biliyor musunuz? Kadınlar, 22-28 yaşları arasında en verimli çağında oluyor. Fakat sınırı geçince, yumurta rezervleri azalıyor ve çocuk sahibi olmak güçleşiyor. Bu açıdan, 20’li yaşlarındaki kadınlar, 40’larındakilere göre hemen hemen iki kat daha şanslı. Sadece yaş değil ancak etki faktörü olan; hormonal bozukluklar, aşırı kilo, sürekli bu konuya odaklanarak stres yapmak da neden olabiliyor.

Neyse ki, doğal yoldan bebek sahibi olamayanların bir şansı var: Tüp bebek! Duruma göre aşılama, IVF, mikroenjeksiyon gibi yöntemlerden biriyle tedavi olabiliyorsunuz. Ama bu öyle bir alan ki, her geçen gün yeni bir yöntem çıkıyor. Bu da anne olma ihtimalini her geçen gün arttırıyor.



Yumurtalar tükenmeden harekete geçin!

Sonuç olarak hamile kalamıyorsunuz ve tüp bebek yapmaya karar verdiniz. Hep doktorunuzla haşır neşir olacaksınız ama tüp bebeğin başarısının, doktordan daha çok laboratuvar ortamındaki çalışmalara bağlı olduğunu bilmelisiniz. Öyleyse gelin mutfağa inelim. Amerikan Hastanesi Embriyoloğu, Türk Embriyoloji Derneği Başkanı ve Avrupa Üreme Tıbbi Birliği Üyesi olan Başak Balaban ile son tedavi tekniklerini ve kadınların kurtarıcısı olabilecek yumurta dondurma yöntemini konuştuk.



Günümüzde normal yollardan çocuk sahibi olamayan pek çok çift var. Stres mi, yaş mı, yediğimiz içtiğimiz mi, nedir sebebi?

Temel sebebi, yaş faktörü. Kadınların kariyer sahibi olmaları, ileri yaşta evlenmeleri ve anne olmayı ertelemeleri öncelikli neden.



İleri yaştan kastınız ne? Kaç yaşında geç kalmış oluyoruz?

İnfertilite konusunda, genellikle 35 yaş ve üzeri ileri yaş sınıfına giriyor. Biz belli sayıda yumurta rezerviyle başlıyoruz hayata, zaman içerisinde de bunları harcıyoruz. Erkeklerde öyle değil, onlarda sperm üretimi sürekli gerçekleştiği için yaşa bağlı olarak bir azalma olmuyor. Bizimse, ilerleyen yaşla birlikte yumurta rezervlerimiz azalıyor. 15-16 yıl önceki anne olma yaşıyla şu anki anne olma yaşı arasında 3-3.5 yaş fark var, ki bu ciddi bir oran.



Kimlere tüp bebek tedavisi uygulanabiliyor?

Bir kadın yumurta ürettiği sürece tüp bebek uygulanabilir. Erkekte menide sperm olmasa bile çeşitli yöntemlerle sperm üretebiliyoruz ve üreme elde edilebiliyor. Ama belli bir yaştan özellikle 40 yaşından sonra, yumurta olup gebe kalma şansı da olsa, kromozom anomalilerinden dolayı tüp bebek uygulanamayabiliyor. Bu, kliniğine göre değişiyor, kimi 40-42 yaşından sonra yapmıyor, kimi 45 yaş üzerine uygulamıyor. Yumurta rezervi ve hormonlara bakılarak karar veriliyor.



Ne kadar süre hamile kalınamazsa, normal yollardan çocuk sahibi olmakta güçlük var denebilir ve tüp bebek uygulanır?

Hastanın yaşına bağlı. 20 yaşındaki kadın yeni evliyse yaklaşık 2-3 yıl spontan denemesi öneriliyor ama 38 yaşındaki kadın için bu bir yıla indirgenebiliyor.



