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Altı aylık hamileyim. Baş ağrısı sorunu yaşadığımda doktorumun önerdiği hafif ağrı kesicilerin ağrıyı kesmede pek bir etkisi olmuyor. İlaç kullanmadan ağrıyı kesmek ya da ağrıyı önlemek için neler yapabilirim?

Gebeliğin özellikle ilk ve son aylarında baş ağrısı şikayetleri görülebilir. İlk aylarda yaşanan ağrının nedeni hormonal değişikliklerdir. İleriki haftalarda stres, duruş bozukluğu ve görme ile ilgili sorunlar da baş ağrısına yol açabilir. Uykusuzluk, kan şekerinin düşük seyretmesi, susuz kalma, fazla çay-kahve tüketimi ve stres gibi faktörler de gebelikteki baş ağrılarını artıran nedenler arasındadır. Baş ağrısını engellemek için özellikle son üç ayda meydana gelen duruş bozuklukları düzeltilmelidir. Gebeyi çok yormayacak ve rahatlatacak egzersizler, özellikle yoga tercih edilebilir. Şakak ve boyun bölgesine yapılan masaj da etkili olur. Beslenmeye dikkat etmek, baş ağrısını tetikleyen çikolata, alkol, bazı peynirler ve fıstık gibi besinlerden uzak durmak da alınabilecek önlemler arasında. Masajın yetersiz olduğu durumlarda soğuk kompres ve buz torbaları kullanılabilir. Kan şekerini dengelemek için şekerden, basit karbonhidrattan uzak durulmalı, az ve sık beslenilmeli. Ayrıca gebelikte göz bozuklukları ve sinüzite bağlı baş ağrıları da yaşanabilir. Bu gibi durumların önce ilgili doktorlar tarafından tedavi edilmesi gerekiyor. Özellikle gebeliğin son aylarında görülen baş ağrıları görme bozukluğu ile ilerliyor, el ve ayaklarda şişliğe neden oluyor, beraberinde tansiyon da yükseliyorsa gebelik zehirlenmesinin başlangıcı olabileceğinden mutlaka doktora başvurulmalı.

Memorial Şişli Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Banu Özer Gökdemir

