Hamilelik döneminde yaşadığınız cilt değişikliklerinin doğumdan hemen sonra sona ereceğini mi düşünüyorsunuz? Doğumdan sonra da akne, kuru cilt, leke gibi sorunların kapınızı çalmaması için önerilerimize kulak verin.

Eğer şanslı gruptan değilseniz, cilt kuruluğu, karın çatlakları, cilt lekeleri gibi sorunlar gebeliğiniz sırasında ve doğumdan sonra kapınızı çalabilir.



SEBEP: HORMONLOR

Hamileliğiniz sırasında cildiniz yağlı ve akneli bir hal aldıysa veya doğumdan sonra kuruyup pul pul olmaya başladıysa bunun sebebi hormon denge değişiklikleri... Doğumdan sonra nasıl ki vücudunuzun toparlanmak için zamana ihtiyacı varsa, cildinizin de buna ihtiyacı var. Biraz sabır...



NE YAPABİLİRSİNİZ?

Cilt sorunları nedeniyle aynalara küsmenize gerek yok. Çünkü cildinizin tekrar parlak ve kusursuz bir görünüm alması için size destek olabilecek birçok ürün ve seçenek var!



Gebelik lekeleri: Gebelik lekeleri genellikle yüzde ve normal bir ciltten daha koyu yamalar şeklinde kendini gösteriyor. Bazı gebelik lekeleri birkaç ay sonra kendiliğinden kaybolsa bile güneşe maruz kalındığında tekrar ortaya çıkabiliyor, hatta çoğalabiliyor. Güneş lekelerinden korunmak için ilk şart yaz-kış yüksek faktörlü koruyucu kremler kullanmak. Leke açıcı kremler, yumuşak lazer tedavisi ve kimyasal deri soyma işlemleri de çözüm seçenekleri arasında. Kapatıcı çözüm olarak ise BB ve CC kremlerden yardım alabilirsiniz. Bu ürünler cilt rengini dengelemeye yardımcı oluyor.



Akne: Doğumdan sonra östrojen düzeylerinde düşüş, yağ üreten yağ bezlerini uyarır ve bu durum da aknelere sebep olabilir. İlk yapmanız gereken akneleri sıkmamak ve yağsız cilt ürünleri kullanmaya başlamak. Akneyle mücadele için doktorunuzun önereceği kremleri de kullanabilirsiniz. Bir dermatoloji uzmanı ile görüşürek lazerle akne tedavisi, kimyasal soyma gibi işlemler hakkında bilgi de alabilirsiniz.



Kuru cilt: Doğum sonrasında hormon seviyelerinin dalgalanması cildin daha hassas olmasına ve kurumasına neden olabilir. Bu sorunu yaşıyorsanız sabunsuz temizleyiciler kullanın, nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin ve ölü deri hücrelerini temizlemek için düzenli olarak peeling yapın.



Koyu halkalar ve göz torbaları: Uykusuz geceler ve yorgunluk göz altlarınızda koyu halkalara neden olabilir. Bol su içerek ve bebeğiniz uykuya daldığında siz de dinlererek göz altı halkalarınızı büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Ayrıca peptid gibi sıkılaştırıcı bileşenler içeren göz altı kremleri ve jeller de göz altı morluklarını ortadan kaldırmanıza yardımcı olabilir.



Çatlaklar: Hamilelerin en sık yaşadığı problemlerden biri de çatlaklar. Doğum sonrasında göbek çevresi, göğüs ve kalçalarda meydana gelebilen çatlaklar, ten rengine göre daha açık bir tonda ve rahatsız edici bir görüntü oluşturuyor. Çatlakları engellemek için hamilelikten itibaren derinin nemini, yağını artıran ürünler kullanmaya özen göstermelisiniz. Bol bol su içmeniz de faydalı olacaktır. Çünkü su içilmesi deri elastikiyetini artırarak çatlak oluşumuyla savaşa yardımcı oluyor. Lazer tedavileri ile de olumlu sonuçlar alabilirsiniz.

