Şimdi gebeliğini yakından takip etmek isteyen anne adayları Hamilelik Rehberi’nde buluşuyor. Bebeğinizin haftalık olarak gelişimi, doğuma ne kadar sürenin kaldığı, anne ve baba adaylarına tavsiyeler gibi daha birçok özelliğin bulunduğu bu uygulamayı çok seveceksiniz.
Bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak veya Facebook hesabınız üzerinden uygulamaya hızlıca giriş yapabilirsiniz. Girişten hemen sonra bazı kişisel bilgilerinizi kaydetmenizle birlikte Hamilelik Rehberi uygulamasının sizlere sunmuş olduğu geniş dünyayı keşfetmeye başlayabilirsiniz. Bu uygulamanın ayırt edici özelliği ise yalnızca anne adaylarının kullanımı için oluşturulması değil, baba adayları veya diğer yakınlarınızın da sizinle aynı anda hamilelik takibinizi yapabilmesidir. Size verilen profil kodunu, uygulamayı indiren yakınlarınızla paylaşarak onları da sizin eklemiş olduğunuz notlarla birlikte heyecanınıza ortak edebilirsiniz.
Anne adaylarının tüm ihtiyaçları düşünülmüş ve ona göre tasarlanmış bir uygulamadır. Uygulama sayesinde diğer anne adaylarıyla iletişime geçebilmeniz de mümkün. Böylece diğer hamilelerle birlikte fikir alışverişi yapabilir, onların da yaşadığı maceraya ortak olabilirsiniz. Kararsız kaldığınız bazı sorular hakkında anket oluşturabilirsiniz, başka hamilelerin sorunlarına çözüm önerebilirsiniz. Kulüplere katılabilir veya kendiniz de bir kulüp oluşturabilirsiniz.
Hamilelik döneminde en çok bilgi edinmek istenilen konulardan biri egzersizdir. Hamilelik Rehberi uygulaması sizlere haftalık egzersiz programı sunuyor. Ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde video eşliğinde egzersiz yapabilir, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirebilirsiniz. Gebeliğe dair aklınıza takılan ya da bilgilenmek istediğiniz birçok konu hakkında makalelerimizi de okuyabilirsiniz. Bebeğinizi içinizde sevgiyle büyüttüğünüz bu en kıymetli zamanlarınızda, dünyaya gözlerini açmamış yavrunuza çok değerli hatıralar da bırakmanız da mümkün hale geliyor. Bebeğinize içinizden geçenleri günlük şeklinde tutabilir, fotoğraflarla da destekleyebilirsiniz.
Doğum zamanı yaklaştıkça anne adaylarının telaşı da çoğalmaktadır. Uygulamada bebeğiniz için bir alışveriş listesi oluşturabilir, gereken şeyleri buradan takip edebilirsiniz. Doğum şekilleriyle ilgili ayrıntılı bilgilerin de mevcut olduğu “Doğuma Hazırlık” bölümü işlerinizin kolaylaşmasını sağlayacak.
Hamilelik döneminizdeki bütün ihtiyaçlarınızı giderecek, tüm özelliklerin bir arada olduğu ve kullanmaktan büyük keyif duyacağınız bu uygulamayı Google Play’den kolayca ulaşabilirsiniz.
İndirme linki: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tupbebekailesi.serkanoral.hamilelikrehberi&hl=tr
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