Hamilelik ve beslenme

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Hamilelik döneminde ne yemeli, ne içmelisiniz?

Hamilelikte doğru beslenme hem anne hem de bebek sağlığı açısından önemli. Alacağınız gereksiz kilolar, gebelik komplikasyonlarını artırabilir, bebeğe zarar verebilir!



Bunları yapın!

• Hamile olduğunuzu öğrenir öğrenmez başlangıç kilonuzu not edin.

• Mide bulantınızı bastırak için ekmek, leblebi, galeta gibi gıdalar tüketin.

• Sabah kahvaltısında yumurta, az tuzlu-az yağlı peynir, ceviz, bal/pekmez veya şeker ilavesiz reçel, mevsim yeşillikleri ile esmer ekmek tüketin.

• Salam, sosis, sucuk, pastırma, füme gibi şarküteri ürünlerinden uzak durun.

• Ara öğünlerde meyve, galeta, yoğurt, kuruyemiş yiyin.

• İlk ayda 1-3 kg arasında bir artış normal. Eğer fazla kilo aldığınızı düşünüyorsanız bir diyetisyene danışın ve almanız gereken kaloriye göre bir diyet programı planlayın.

• Eksik kalan vitamin ve mineralleriniz için doktorunuz ve diyetisyeninizin önerisi doğrultusunda takviye alabilirsiniz.

• Hamillelikte kalsiyum tüketimi çok önemli. Günde 4-5 porsiyon süt ve süt ürünü alın. 2 su bardağı süt, 1 dilim peynir, 2 su bardağı yoğurt ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olacaktır.

• Ödem şikayetlerine karşı özellikle peynirin tuzsuzunu yiyin.

• Hamileliğinizin son üç ayında iştahınız daha da açılabilir. Bu aylar bebeğinizin büyüme ve gelişmesi için en önemli aylar. Demir depolarınızın hem siz hem de bebeğiniz için dolu olması şart. Yumurta, et, bulgur, kuru baklagiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez, kuru üzüm vb. besinler beslenme programınızda mutlaka yer almalı. Posalı yiyecekleri tercih edin ki kabızlık, hemoroid gibi sorunlar yaşamayın.

