12 aylık bebek gelişimi nasıl olmalı?

Bebek sahibi olan çiftlerin bebekleri gözlerinin önünde hızla büyür. Bebeğinizin dünyaya gelmesiyle birlikte onun gelişimine dair neler yapmanız gerektiği konusunda dikkatli olmanız, beslenmesinden uyku düzenine her aşamayı adım adım takip etmeniz gerekir. Peki 12 aylık bebek gelişimi nasıldır? Dr. Özgür Güncan, 12 aylık bebek gelişimi hakkında merak edilenleri anlattı.

12 AYLIK BEBEK NELER YAPABİLİR?

12 ay civarında bebekler yardımlı ve yardımsız yürür, eşyayı parmakları ile tutup yere atar, basit emirleri yapar ve 2-3 sözcük söyleyebilir.

Bu dönemde bebeğin ilk dişleri çıkmaya başlar ve buna bağlı huzursuzluk, ağızdan salya akması ve hafif ateş gibi bulgular görülebilir. Ancak 38 derecenin üzerinde ateş ve çok sulu kaka yapmanın dişten kaynaklanmayacağı ailelere anlatılmalıdır.

12 AYLIK BEBEK GELİŞİMİ NASIL OLMALI?

Bebeklere ilk 6 ay ayda bir, 6. aydan itibaren de üç ayda bir tartı, boy ve baş çevresi takibi yapılmalıdır. İlk 6 ayda sağlıklı bir çocuk haftada 150-250 gr, aylık olarakta 600-1000 gr tartı artışı gösterirken 6. aydan itibaren büyümenin kısmen yavaşlaması ile tartı artışı haftada 100-150 gr’a düşer. Bu dönemde kilo alımı azalmasının normal olduğu ailelere anlatılmalıdır.

12 aylık erkek bebeğin ortalama tartısı 10000 gr (10 kg), boyu 74 cm, baş çevresi 46.3 cm dir.

12 aylık kız bebeğin ortalama tartısı 9600 gr, boyu 73 cm, baş çevresi 45 cm olmalıdır.

12 AYLIK BEBEK BESLENMESİ NASIL OLMALI?

Uzm. Dr. Özgür Güncan, ‘’9-12 ay arasında ise, ek besinler artık bebeğinizin asıl besini haline gelmiş olmalıdır. Anne sütüne devam edilmesi bu dönemde yine önemlidir. 9. ayda bakliyatlar başlanabilir. Bu dönemde yetişkinler için pişirilen ev yemekleri az yağlı, tuzsuz veya çok az tuzlu olmak koşulu ile püreler halinde verilebilir. Fındık, fıstık, çekirdek, patlamış mısır gibi küçük ama sert yiyecekler kesinlikle verilmemelidir, bunlar bebeğinizin nefes borusu ve akciğerlerine kaçarak çok ciddi sorunlara yol açabilir’’ dedi.

9-12 ay arası örnek bir menü de;

Sabah kahvaltıda: 1 yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 çay kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı peynir, 1 ince dilim esmer ekmek olabilir.

Ara öğün: Meyve püresi

Öğle yemeği: Kıymalı sebze püreleri, dolma içleri, sebzeli köfteler, kuru baklagil püreleri verilebilir.

İkindi öğünü: Yoğurt

Akşam öğünü: Muhallebi veya öğle öğününün aynısı verilebilir.

12. aydan itibaren de bebeğinize kendi sofra besinlerinizden vermeye başlayabilirsiniz.

12 AYLIK BEBEK OYUNLARI / AKTİVİTELERİ

1 yaş civarı bebeklerin ev eşyalarına ilgileri artar; tahta kaşıklar, su şişeleri, plastik kaplar oyuncak olarak kullanılabilir. Resimli kitaplara ilgi artar. Bu dönemde çocuğun doldurup boşaltabileceği oyuncaklar, dişlikler, kırılmaz aynalar, resimli basit öykü kitapları, iç içe geçebilen kuleler, müzikli oyuncaklar, sıkınca ses çıkaran oyuncaklar, renkli yüzebilen banyo oyuncakları, itme-çekme oyuncakları, renkli halkalar önerilir.

12 AYLIK BEBEĞİN DOKTOR KONTROLÜ VAR MI?

Bebeğinizin artık yabancıları yadırgamaya başladığı için bundan sonraki muayenelerinde ağlama ve huzursuzlukları olması doğaldır. Anne kucağında muayene bebeğin daha sakin olmasını sağlayabilir. Öncelikle bebeğin beslenmesi, gelişim aşamaları, aldığı vitaminler, aşıları, ailenin bebek ile ilgili soruları sorgulanmalı daha sonra muayeneye geçilmelidir. 6. Aydan itibaren bebeğinizin herhangi bir problemi yoksa artık 3 aylık kontroller yapılmaktadır.

6.ay, 9.ay ve 12.ay kontrolleri yapılır. Bütün kontrollerde tam detaylı sistem muayeneleri yapılmalı, her kontrolde tartı boy, baş çevresi ölçümleri yapılarak dosyasına ve büyüme eğrilerine işlenmeli, nöromotor gelişmesi açısından baş kontrolü, oturması, ayaklarına basması, dönmesi, sese ve ışığa tepkisi, emekleme, ilk kelimeleri, yürüme izlenmelidir. İlk diş açısından ağız içi kontrol edilmelidir. Anemi için hemogram ve idrar yolu enfeksiyonları açısından tam idrar tahlili yapılmalıdır. Bebeğin 6.ayda ve 1 yaşında yapılması gereken aşıları yapılarak muayene tamamlanır.

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