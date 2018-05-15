Her yılın bir enerjisi var... 2018’in enerjisi, bebeklerin yeni bir dünya yaratma içgüdüsü ile doğacağını müjdeliyor.

2018 hangi enerjilerle geliyor, bu enerjiler doğacak bebekleri nasıl etkiliyor? Astro-Terapist HülyaNida Şahin, yeni yılda doğacak bebeklerin kişilik analizlerini yaptı, çocuğunun yeteneklerini ve hangi konulara yatkın olduğunu merak edenler için burçlara göre eğitim ve kariyer planlaması önerilerini de anlattı.



Yenilikçi bebekler geliyor

2018’in en etkini gezegeni Uranüs gibi görünüyor. Şahin, “Nesilleri etkileyen, tahmin edilemeyen, değişimin efendisi olan Uranüs 15 Mayıs 2018 tarihinden itibaren Koç burcundaki yedi yıllık sürecini tamamlayıp Boğa burcuna geçecek. Bu kuşak en son II. Dünya Savaşı döneminde dünyaya geldi. 7 Kasım 2018/6 Mart 2019 tarihleri arasında Koç burcunda retro durumuna geçse de geri kalan süreçte Boğa burcunda kalacak. Bu, özellikle 15 Mayıs tarihinden itibaren doğan bebeklerin yepyeni bir enerji yeni bir dünya yaratma içgüdüsü ile dünyaya geleceğini anlatıyor. Uranüs ani değişimi, Boğa ise sabit kalmayı konfor alanını korumayı ifade eder. Aralarındaki uyumsuzluk ‘Para mı, özgürlük mü?’ sorusu arasındaki sıkışmışlığı da hissettirebilir” diyor.



Şahin, “2018 bebeklerinin daha sakin bir yapıda olmakla birlikte, maddi manevi kaynaklarını daha kontrollü kullanacaklarını, tutarlı ve tutucu bir yaşam tarzını benimseyeceklerini öngörüyorum. Bu dönemde doğanlar üretim alanında yeni yöntemler bulmakta umut vadediyor” diye de ekliyor.



Eril burç mu dişi burç mu?

Hayata özümüzün ihtiyacı ne ise o burçta doğmayı seçiyoruz. Güneşimiz de bizim burcumuzda oluyor. Güneş dünyaya hayat veren güç olduğu için haritada kimlik duygusunu, yaratımı güneşin olduğu burçta bunu nasıl yansıttığını anlatıyor. Yani güneş, egonun karşılığı... Kendimizi nasıl gördüğümüz ve kendimize verdiğimiz değeri ifade ediyor. Burçların gezegenlerinin de dişileri ve erkekleri var. Güneş gezegeni eril ve yaşam enerjisini anlatıyor. Güneşimiz olan burcumuz bu eril enerji ile harmanlandığında kız ya da erkekleri farklı etkiliyor.



Eril enerji: Pozitif, saldırgan, öncü, hareketli ve olayları başlatan demektir. Sonuç odaklı çalışır. Kendine güvenen, cesur, meraklı, araştıran ve ortaya koyabilen ilk adımı atandır.



Dişi enerji: Negatif, pasif etkiye tepki gösteren ve sürece takılı kalandır. Takip eden, savunan, sakin, adım atmadan önce düşünen, fedakar, risk almayan, başkalarına kolay inanan gözlem yapan ve izleyendir.



Eril burçlar: Koç, İkizler, Aslan, Terazi, Yay ve Kova



Dişi burçlar: Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak ve Balık



Burcuna göre bebeğinizi daha yakından tanımak ve bebeğinizin burcu hangi meslekleri işaret ediyor? hepsi Bebeğimle elele Aralık 2017-Mart 2018 sayımızda…