5 yasaklı besin!

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0-1 yaş döneminde bebeğinizi bu besinlerden uzak tutun!

ÇAY

Çay, süt çocuklarına ve küçük çocuklara önerilmiyor. Çünkü içeriğinde bulunan tanin, demir eksikliğine, içine eklenen şeker ise iştahsızlığa ve diş çürümelerine neden oluyor.



BİTKİ ÇAYI

Papatya, yeşil çay gibi bitki çaylarının da demir emilimini azaltıcı etkisi var. Aynı zamanda bazı farmakolojik ajanlar içeren bitki çaylarının, süt çocukları ve küçük çocuklar için güvenilirliği konusunda yeterli bilimsel araştırma yok!



BAL

Bal; fruktoz (yüzde 41), glukoz (yüzde 41) ve suyun (yüzde 8) bileşiminden oluşuyor. Clostridium botulinum sporlarını içerebilmesi nedeni ile botulizm (botolismus toksininin yarattığı

enfeksiyon) riski taşıyor. Süt çocuklarının mide asidi düzeyi düşük olduğundan bir yaşından küçük çocuklara bal önerilmiyor.



ŞEKER

Şeker pancarından elde edilen bir besin olan şeker, vÜcuda enerji sağlıyor; başka bir besin değeri bulunmuyor. Boş enerji kaynağı olduğu için bebek beslenmesinde şeker yerine

pekmez veya süt şekeri laktozun kullanılması daha doğru. Ayrıca çocuklarda fazla tüketilmesi iştahsızlığa ve diş çürüklerine, ileriye dönük hatalı beslenme davranışlarının gelişmesine ve dolayısıyla şişmanlığa neden oluyor.



BAKLA

Zehirlenme ihtimaline karşı 0-1 yaş döneminde bakla önerilmiyor.