Anne beni doğru besle!

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Bebeğiniz, konuşabilseydi size kesinlikle bu cümleyi söylerdi… O, daha karnınızdayken en sağlıklı besinleri tüketmeye, zararlı olan her şeyden uzak durmaya başladınız. Şimdi ise kucağınızda uyuyor ve sizden tek isteği ona doğru gıdaları vermeniz. İşte bunun için yapmanız gerekenler…

Bebeklik döneminde beslenme ayrı bir önem taşıyor. Çünkü, bu dönem doğumdan iki yaşın sonuna kadar devam eden ve çocuklarda büyüme-gelişmenin en hızlı olduğu zaman dilimi. Büyüme geriliği, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ile ishaller en sık 0-2 yaş grubu çocuklarda ortaya çıkıyor. Hele ki çağın hastalığı olan büyüme geriliğinin iki yaş sonrasında düzeltilmesi oldukça güç. Bu nedenle, süt çocuğu ve küçük çocukların beslenmesiyle ilgili alışkanlıkların bu dönemde kazandırılması gerektiğini söyleyen Bayındır Hastanesi Diyetisyeni Dr. Ayşe Ünlü, bu konuyla ilgili çok önemli bilgiler verdi!



İlk altı ay anne sütü!

Yeni doğan bir bebek için en uygun besinin anne sütü olduğunu söyleyen Dr. Ayşe Ünlü, bebeğin sağlıklı olması için 15 neden sıralıyor:

1. Her zaman steril ve ısı derecesi ideal olur.

2. Besin öğesi bileşimi bebeğin gereksinmelerine uygun.

3. Koruyucu etmenler içerir.

4. Sindirime yardımcı aktif enzimler içerir.

5. Enfeksiyonu önler.

6. Büyümeyi sağlar.

7. Solunum yolu ve mide-bağırsak enfeksiyonlarını azaltır.

8. Orta kulak iltihabı riskini azaltır.

9. Çene ve diş gelişimini sağlar.

10. Diyabet, obezite, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkların oluşma riskini azaltır.

11. Alerjiye karşı koruyucudur ve bebeği pişikten korur.

12. Bebeğin ruhsal, bedensel ve zihinsel gelişimine yardımcı olur.

13. Ucuzdur, hazırlamak zahmetsizdir.

14. Anne ve bebeği arasındaki duygusal bağı güçlendirerek sevgi dolu bir ilişkiyi kolaylaştırır.

15. Annenin sağlığını korur. Emziren annelerde göğüs kanseri, yumurtalık kanseri, kemik erimesi ve kansızlık (anemi) oluşumu azalır. Anne sütü uterusun eski haline dönmesine yardımcı olur, anneyi aşırı kan kaybından korur.



