Her anne-baba, otomobilinde çocuğuyla güven içinde yolculuk yapmak ister. Ancak bunu sağlamaya çalışırken bazen gözden kaçırdığımız detaylar, güvenliğimizi tehdit edebilir.

Yazı: Elif GirginGünümüz çocukları neredeyse doğdukları andan itibaren otomobillerle haşır neşir. Uyutamadığı çocuğunu aracına bindirip gezdiren, uyuduktan sonra getirip yatağına yatıran çok aile olduğunu duymuşsunuzdur. Bu bir şehir efsanesi değil, çağımızda bir çocuk uyutma yöntemidir artık ve çocukların otomobillerde büyüdüğünün bir kanıtıdır aslında! Bu noktada en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı kısa mesafe, uzun mesafe ayrımı yapmaksızın, araç içinde doğru bir şekilde konumlandırmak, hem onların güvenliği hem de sürüş güvenliğiaçısından çok önemli. Direksiyon başına geçen ve çocuğuyla keyifli bir şekilde seyahat etmek isteyen ebeveynler için, AdexAkademi’den Yol Emniyeti Uzmanı ve Emniyetli&EkoSürüş Teknikleri Eğitmeni Mert İntepe’den aldığımız bilgiler çerçevesinde bir rehber hazırladık. Araçta çocuğu nasıl konumlandırmalıyız, hangi yaşta hangi tip oto koltuğu kullanmalıyız, uzun yolculuklar sırasında çocuğu nasıl oyalamalıyız? Hepsinin yanıtı bu yazının içinde!Aracınızda tek çocuk koltuğu varsa; mutlaka aracın orta bölümüne yerleştirin. Bu durum hem sol ve sağ taraftan gelebilecek tehlikelerden çocuğunuzu uzaklaştıracak hem deçocuğunuzun sizi rahatça görmesini sağlayacak. Bu yerleşim biçimi sizin yolculuk esnasında arkaya dönmeden araç kullanmanıza da yardımcı olacak. Bilinenin aksine,‘Isofix’ bağlantılı koltuk ve araçlar, ebeveynler için algı olarak ‘daha emniyetli’ gibi görünse de, araçların sadece sol veya sağ koltuklarında olmaları bir sorun yaratıyor. Çünkü,araştırmalar araçların en zayıf noktalarının yan tarafları olduğunu kanıtladı. Bu noktalardan alınacak kaza darbeleri çok şiddetli oluyor ve çok daha tehlikeli. Bu yüzden çocukların ortada oturması daha güvenli! Çocuklarınızın seyahat esnasında sıkılmamaları ve bulantı problemi yaşamamaları için de ortada oturması daha iyi. Ön koltukların arkalarında kalan ve ailesiyle diyalog kuramayan çocukların yarattığı stres, anne babaların da sinirlenmesine neden oluyor ve yol emniyeti açısından tehlikeli durumlar yaratabiliyor.Otomobilde güvenli bir yolculuk için araç içinde su şişesi, oyuncak, çanta vs. gibi şeylerin bulundurulmaması varsa da sabitlenmesi gerekiyor. Bu tür sabitlenmemiş eşyalar ani birfren veya kaza anında büyük tehlike yaratabiliyor.Hamileler için önemli olan emniyet kemerinin nasıl takıldığı… Emniyet kemerinin alt bölümünün kalçaya doğru indirilmesi, karnın alt kısmına yerleştirilmesi gerekiyor. Kemerin üstbölümü ise göğüslerin arasından ve göbeğin etrafından dolaştırılmalı. Kemer ile beden arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmesi gerekiyor.Araçta emniyet kemerini doğru takmak sadece çocuklar için değil yetişkinler için de önemli. Şaseden yükseklik ayarını yapmalısınız, emniyet kemeri sıkmamalı, fakat vücudunuza temas etmeli, yani kemer takmadan önce ceketinizi, paltonuzu çıkarıp, kemerinizi öyle bağlamalısınız ki beklenmedik darbelerde boynunuz ve omuriliğiniz zarar görmesin. Çocuklar için de bu geçerli. Ayrıca sadece çocukların değil arka koltukta oturan yetişkinlerin de emniyet kemeri takması zorunlu. Yani araç içinde herkes kemerini doğru biçimde takmalı.Çocukları araç içinde zapt etmek zor. Hele de uzun yola çıkıyorsanız ve yolda uyumayan bir çocuğunuz varsa, o yol bitmek bilmez. Koltuğa oturmamak için direnen çocukların sayısı da az değil. Burada önemli olan kararlı olmak, bunun onun güvenliği için şart olduğunu ona doğru bir dille anlatmak ve asla taviz vermemek. Siz kararlı olursanız sonunda pes eden o olacak. Uzun yolculuklarda hem çocuklarınızın sıkılmasını önlemek hem de güvenliğiniz için iki saatte bir 15 dakika mola vermeniz önemli. Ayrıca 5-6 yaşından küçük çocukların araçhareket halindeyken bir şeyler yemesi de tehlikeli. Bu nedenle çocuğunuzu beslemek için molaları beklemenizde fayda var. Araç içerisinde çocukları meşgul etmek için basit oyunlar oynayabilirsiniz. Örneğin; ‘100'e kadar say geleceğiz’ ya da kelimenin son harfinden kelime türetmek, bilmece sormak gibi oyunlar eğlenceli olabilir. Veya ön koltukların arkalarına monte edilebilen DVD’lerden edinip, çocuğunuzun yolculuk sırasında çizgi film izlemesini de sağlayabilirsiniz.Sadece oto koltuğu alıp, çocuğunuzu buna oturtmakla güvenliğini sağlamış olmuyorsunuz. Önemli olan doğru yaş ve kiloya göre oto koltuğu seçmek ve onu doğru konumlandırmak. Örneğin 1 yaşına kadar ana kucağı kullanabilirsiniz. Burada önemli olan çocuğu gidiş yönünün tersine oturtmak. Daha büyük çocuklar için oto koltuğu ve yükseltici kullanabilirsiniz. Yükselticilerde önemli olan emniyet kemerinin çocuğun boynuna gelmemesi.