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Diş ateş yapar mı? 11 aylık bir kızım var, ateşi çıktığında diş ya da enfeksiyon kaynaklı mı ayırt edemiyorum. Bunu ayırt etmenin bir yolu var mı?

Diş çıkması sırasında ateşe huzursuzluk ve salya artışı gibi belirtiler de eklenir. Ancak yüksek ateş yani 39 derece ve üzerinde olan ateş asla diş çıkarma kaynaklı değildir. Bu yükseklikte bir ateş başka bir hastalıktan kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle diş denilerek doktora başvurmakta gecikmemek gerekir. Yüksek ateşle beraber huzursuzluk, kusma, ishal, öksürük, iştahsızlık varsa mutlaka bir hastaneye gidilmeli. Dişe bağlı semptomlar, dişin çıkmasından kısa süre önce 3-5 günden uzun sürmeyen salya artışı, huzursuzluk ve diş etlerinde şişme şeklindedir.

Medical Park Bahçelievler Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balgöz Ergül

