• Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü verin.
• 6 aydan sonra ek gıdaya geçtiğinizde de anne sütü vermeye devam edin.
• Ek gıdaya geçerken önce meyve suları ile başlayın. Özellikle elma ve havuç suyu bu dönemde en ideal seçenekler.
• Meyve sularınızı ve pürelerinizi mutlaka taze ve mevsime uygun meyvelerle hazırlayın.
• Tüketilmeyen püreyi saklamayın, her zaman taze hazırlayın.
• Bebeğinizin mamalarına koyacağınız yoğurdu evde mayalamayı tercih edin.
• Pirinç unu, buğday unu, bulgur, erişte gibi tahıllar da çorbalarına katılabilir.
• Kıyma, tavuk ve balık da bebeğinizin çorbalarındaki olmazsa olmaz malzemelerden olmalı.