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Ek gıdanın püf noktaları

Ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gerekenler...
•    Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü verin.
•    6 aydan sonra ek gıdaya geçtiğinizde de anne sütü vermeye devam edin.
•    Ek gıdaya geçerken önce meyve suları ile başlayın. Özellikle elma ve havuç suyu bu dönemde en ideal seçenekler.
•    Meyve sularınızı ve pürelerinizi mutlaka taze ve mevsime uygun meyvelerle hazırlayın.
•    Tüketilmeyen püreyi saklamayın, her zaman taze hazırlayın.
•    Bebeğinizin mamalarına koyacağınız yoğurdu evde mayalamayı tercih edin.
•    Pirinç unu, buğday unu, bulgur, erişte gibi tahıllar da çorbalarına katılabilir.
•    Kıyma, tavuk ve balık da bebeğinizin çorbalarındaki olmazsa olmaz malzemelerden olmalı.
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