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Ek gıdaya geçişte dikkat edilmesi gerekenler...

• Bebeğinize ilk 6 ay sadece anne sütü verin.

• 6 aydan sonra ek gıdaya geçtiğinizde de anne sütü vermeye devam edin.

• Ek gıdaya geçerken önce meyve suları ile başlayın. Özellikle elma ve havuç suyu bu dönemde en ideal seçenekler.

• Meyve sularınızı ve pürelerinizi mutlaka taze ve mevsime uygun meyvelerle hazırlayın.

• Tüketilmeyen püreyi saklamayın, her zaman taze hazırlayın.

• Bebeğinizin mamalarına koyacağınız yoğurdu evde mayalamayı tercih edin.

• Pirinç unu, buğday unu, bulgur, erişte gibi tahıllar da çorbalarına katılabilir.

• Kıyma, tavuk ve balık da bebeğinizin çorbalarındaki olmazsa olmaz malzemelerden olmalı.