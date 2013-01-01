Üç kuşak denizciliğe aşık bir aileye katılacak en yeni üye Ali Doruk için hazırlanan baby shower’ın teması doğal olarak ‘deniz’di.

Büyük büyük dedeleri kaptanlık yapmış, ailesi denizciliğe meraklı bir anne-babanın ilk göz ağrısı olacak Ali Doruk. Hal böyle olunca baby shower partisinin teması da denizcilik olmuş. Hatta annesi Selcan Karaburun Kaplan, ona birlikte yaptıkları sekiz aylık yolculuk boyunca “Benim küçük denizcim” diye hitap etmiş.







Anne Selcan Karaburun Kaplan, hazırlıklara önce kısa bir araştırma ile başlamış. Ardından İstoç ve Eminönü’nde tur atmış. Kapalıçarşı ve civardaki tüm sokakları gezmiş.

Bir cumartesi günü Rumeli Kavağı’ndaki Nesli Balık Restaurant’ta düzenlemeye karar vermiş partiyi. Mekanın anne Selcan Karaburun Kaplan için bir diğer anısı da, Ali Doruk’un babasının kendisine burada evlenme teklif etmesiymiş.









Doğallık ön planda

Parti teması ile birebir uyum sağlayan mekanda tahta zemin ve duvarlar doğallığı ön plana çıkarmış. Pasta, cupcake’ler, Ali Doruk yazılı kurabiyeler, çıpa şekline bürünerek temaya uyum sağlamış. Erkek bebek partilerinin vazgeçilmez renkleri mavi-beyaz, şekerlemeler ve mekan süslemelerininde öne çıkmış.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı partide konuklara özel hazırlanan minik hediye paketleri içerisine ‘Ali Doruk’tan Hatıra’ yazılı masa notlukları ve minik hediyeler konmuş. Misafirleri karşılayan ayaklı pano, minik hediye paketleri için hazırlanan sticker’lar, hediyelikler, kavanoz ve içerisindeki şekerlemelerin tümünü anne Selcan Karaburun Kaplan bizzat seçmiş. Bol sohbet, kahkaha, neşe, mutluluk ve minik kaptanı karşılama heyecanının hakim olduğu parti için yaklaşık

üç bin lira harcanmış.

