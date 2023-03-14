Berfin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi
Farsça kökenli bir isim olan 'Berfin' Türkiye'de de kullanılan isimler arasında. Peki, Berfin isminin anlamı ne? Berfin ne demek? Bu yazımızda Berfin isminin anlamını, kökenini, isim analizini ve daha fazlasını detaylıca görebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım...
BERFİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?
- İsim: Berfin
- Cinsiyet: Erkek-Kadın
- Köken: Farsça
- TDK'ya göre anlamı: Kardan, kar ile ilgili
BERFİN İSMİNİN ANLAMI
Berfin ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. TDK'ya göre hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilen bir isimdir ve 'Kardan, kar ile ilgili' anlamına gelir. Farklı kaynaklara göre Berfin şu anlamlarda kullanılıyor:
- Kardan
- Kardelen çiçeği
- Karla ilgili
- Kar kadar beyaz
BERFİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
İnsancılsınız. Son derece idealistsiniz. Büyük bir şefkatiniz var ve daha insancıl bir toplum yaratmanın peşindesiniz. Fiziksel olarak acı çeken veya adaletsizliğin elinde olanlara üzülüyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)
Berfin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:
Selin, Pelin, Yasmin, Yasemin, Ceylin, Derin, Gülçin, Ecrin, Aylin, Tülin, Havin, Nesrin, Nevin, Esin, Elçin, Şermin, Zerrin, Helin, Ayşin, Burçin, Berrin. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)
HARF OLARAK İSİM ANALİZİ
B: Hassassınız ve biraz içe dönüksünüz. Çok sadıksınız.
E: E harfi, büyüleyici olma ve başkalarının hayatlarına neşe getiren biri olarak değerlendirilir.
R: Kişi, empatik ve zariftir, başkalarının ne hissettiğini hızlı bir şekilde hisseder.
F: Sorumluluk sahibidir, özverilidir.
İ: Her şeyi derinden hisseden, şefkatli kişilerdir.
N: Bazen kötülükleri fark etmeyebilirler.
İSİM NUMEROLOJİSİ
Berfin İsminin Numerolojisi: 9
ŞANS ORANLARI
- Kader ★★★★
- Aşk ★★
- Sağlık ★★★
- Para ★★
- Aile ★★★
- Arkadaşlık ★★★★★
BERFİN İSMİNİN SEMBOLLERİ
İsmin Rengi: Altın rengi
Şanslı Numaraları: 9, 10, 15, 29 ve 40
Şanslı Günü: Çarşamba
Şanslı Ayı: Ekim
Şanslı Taşı: Safir