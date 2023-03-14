Berfin İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

BERFİN İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Berfin

Berfin Cinsiyet: Erkek-Kadın

Erkek-Kadın Köken: Farsça

Farsça TDK'ya göre anlamı: Kardan, kar ile ilgili

BERFİN İSMİNİN ANLAMI

Berfin ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan bir isimdir. TDK'ya göre hem erkekler hem de kadınlar için kullanılabilen bir isimdir ve 'Kardan, kar ile ilgili' anlamına gelir. Farklı kaynaklara göre Berfin şu anlamlarda kullanılıyor:

Kardan

Kardelen çiçeği

Karla ilgili

Kar kadar beyaz





BERFİN İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İnsancılsınız. Son derece idealistsiniz. Büyük bir şefkatiniz var ve daha insancıl bir toplum yaratmanın peşindesiniz. Fiziksel olarak acı çeken veya adaletsizliğin elinde olanlara üzülüyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Berfin ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Selin, Pelin, Yasmin, Yasemin, Ceylin, Derin, Gülçin, Ecrin, Aylin, Tülin, Havin, Nesrin, Nevin, Esin, Elçin, Şermin, Zerrin, Helin, Ayşin, Burçin, Berrin. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: B harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

B: Hassassınız ve biraz içe dönüksünüz. Çok sadıksınız.

E: E harfi, büyüleyici olma ve başkalarının hayatlarına neşe getiren biri olarak değerlendirilir.

R: Kişi, empatik ve zariftir, başkalarının ne hissettiğini hızlı bir şekilde hisseder.

F: Sorumluluk sahibidir, özverilidir.

İ: Her şeyi derinden hisseden, şefkatli kişilerdir.

N: Bazen kötülükleri fark etmeyebilirler.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Berfin İsminin Numerolojisi: 9

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★

Aile ★★★

Arkadaşlık ★★★★★



BERFİN İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 9, 10, 15, 29 ve 40

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Safir