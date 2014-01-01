Okul çağındaki çocuklara sağlıklı ve sağlıksız besinlerin öğretilmesi gerekiyor. Çocuklara kahvaltı alışkanlığının kazandırılması ve abur-cuburdan uzak durmasını sağlamak da önemli!

Medicalpark İzmir Hastanesi Diyetisyeni Fatma Baysal, okul çağındaki çocukların aileye bağımlı beslenmeden, bağımsız beslenme davranışına geçişinin sağlanmasını, sağlıklı ve sağlıksız besinlerin öğretilmesini önerdi. Çocuklarda okul başarısını etkileyen en önemli etmenlerden birinin yeterli ve dengeli beslenme olduğunu belirten Fatma Baysal, "Yeterli ve dengeli beslenemeyen çocuk dikkatini toplamakta zorluk çeker, öğrenme yeteneği azalır ve derslere konsantre olamaz. Bu da okul başarısının düşmesine neden olur" dedi.Gece boyu süren açlıktan sonra kahvaltı yapmayan çocukların güne bir adım eksik başladığının altını çizen Baysal, "Kahvaltı yapmayan çocukta dikkat, anımsama, öğrenme yeteneği azalır, başı döner, açlık hisseder ve aralarda abur cubur denilen yanlış besinlere yönelir. Kahvaltı yapma alışkanlığı çocuk yaşlarda kazanılmaya başlanır. Gün içindeki bedensel ve zihinsel performansta en önemli etkenlerden biri kahvaltı öğünüdür" dedi.Çocukların beslenmesinde ailelere önemli görevler düştüğünü belirten Fatma Baysal, "Amaç çocuğun sadece doymasını sağlamak olmamalı, sağlıklı beslenmesinin yanında bu alışkanlığı kazanması sağlanmalıdır. Çocuk evde gördüğü, tükettiği besinleri doğru olarak kabul eder ve onlara alışır. Öğünleriniz düzenli olsun. Kahvaltıyı atlamayın. Süt ve süt ürünlerine önem verin. Şekerlemeler, krakerler, hazır gıdaları sınırlandırarak azaltma yoluna gidin. Her öğün sofra düzeni oluşturun. Her gün sebze ve meyve tüketin. Çocuğunuzla beraber spor faaliyetlerine yönelin. Televizyon ve bilgisayar başında geçirilen süreleri kısıtlayın. Sağlıklı bir çocuk 4 besin grubundan da yeterli miktarda almalıdır" dedi.(DHA)