Cinsellik eğitimi gözünüzde büyümesin! İşe, cinsel organların gerçek adlarını kullanmakla başlayıp; araba kullanırken, televizyon izlerken, yürüyüş yaparken hatta diş fırçalarken bile ona küçük bilgiler aktarabilirsiniz.

Sanal dünya çocukların cinsel içeriklere çok erken yaşta maruz kalmalarına neden oluyor. Siz interneti güvenli kullanıyor olsanız da bir arkadaşının telefonundan, tabletinden ya da hiç akla gelmeyecek kaynaklardan görüyor. Çocukların cinsellik konusunda bu içerikleri referans almaması, bunlara sadece gülüp geçebilmesi için cinselliği sizden öğrenmesi en güzeli... Peki öğretmeye nereden başlamalı? Anatomiden hazza, cinsel yönelimden onay alma konusuna kadar geniş bir yelpazede ailelerle ve çocuklarla çalışan Seksolog Rayka Kumru ile çocuklar ve cinselliği konuştuk.

Bir kitap yazdınız ama içinden iki kitap çıkıyor aslında; biri çocuklara, diğeri ebeveynlere. Cinselliği önce bizim öğrenmemiz gerekiyor galiba...

Kesinlikle... Hem çocuk hem ebeveyn birlikte öğrenmeli. . Cinsellik o kadar büyük bir tabu ve o kadar eğitimi olmayan bir alan ki ebeveynlerin de o boşlukları doldurulmaya ihtiyacı olabiliyor. Ben ilkokuldayken İngilizce derslerinde bir aktivite kitabı bir de öğretmenin elinde içinde cevapları olan kitap olurdu. Ben de ebeveynler için yanıtları içeren kitap ekledim.

Çocuk kitabının adı “Beni de bedenimi de seviyorum.” Sağlıklı cinselliğin ilk adımı mı bedenini sevmek?

Aslında ilk adım bedenin var olduğunu kabul etmek. Çocuklar bedeni her zaman anne ya da babaya ait bir şey gibi görüyor. Anne onu giydiriyor, baba onu alıp taşıyor, anneanne bir yere oturtuyor... Dolayısıyla olumluyu, olumsuzu bırakın, çocuk kendi beden algısından da habersiz. Özellikle bizim toplumumuzda bu böyle. Dolayısıyla ilk başta bir bedeni olduğunu, daha sonrasında da bedenini olumlu anlıyor olması önemli. Bu da zaten cinselliğin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Tabii ki cinselliğe bakış açımızda toplumdan aldığımız mesajların da rolü var ama iş cinselliği yaşamaya geldiğinde -ki bu sadece cinsel ilişki değil, hepimiz cinsel birer bireyiz birey olarak toplum içinde yaşarken o bedende nasıl bir bağlantı kurduğumuz çok önemli.

Kapsamlı Cinsellik Eğitimi’nden bahsediyorsunuz. Bu kavramı açabilir misiniz?

Bu, en sevdiğim kavramlardan biri. Kapsamlı cinsellik eğitimi ile aslında doğumdan ölüme kadar süren bir eğitim sürecinden bahsediyoruz. Sadece cinsel ilişki ya da sadece heteroseksüellik, sadece gebelik ve enfeksiyonlarla alakalı bir eğitim değil. Cinselliğin varoluşla alakalı olduğunu kabul ediyor ve içerik olarak da çok küçük yaştan itibaren bedenden bahsederken kullanılan sözcükler, toplumsal cinsiyet rolleri, çocukların renk ve oyuncak seçimine verilen tepkiler ile ergenlik takibi, enfeksiyondan ve gebelikten korunma yöntemleri de dahil oluyor. Ayrıca bedenin aslında cinselliğin sadece çocuk için değil, güzel ve hoş hissetmek ya da bir sevgi gösterisi olarak yapılabileceğini ama bunun belli kuralları olduğunu anlatıyor. Sonrasında yetişkinliğe doğru giderken menopoz, andropoz gibi durumlarla ilgili çalışmaları da kapsıyor. Hep söylüyorum, beşikten mezara kadar bir süreç kapsamlı cinsellik eğitimi.

Anne ve baba çocuğuna cinsellik eğitimini vermeye ne zaman başlamalı, nerede bitirmeli?

Ömür boyu verebilir bu eğitim. Eğitim vermekten ziyade bir diyaloğun oluşmasını tavsiye ediyorum. Ebeveynler genellikle ergenliğe kadar cinsellik konusunu açmıyor. Ergenlikte aile çok açık görüşlü ise belki erkek çocukla prezervatif hakkında konuşuluyor ve “Bir sorun olursa bana gel” deniyor. Bir çocuğun 12-15 yaşına kadar cinsellikle ilgili aileden herhangi bir referansı yoksa, herhangi bir diyalog kurulmamışsa zaten ailesine soru sormayacaktır. Zaten ergenlikte aileden uzaklaşıp arkadaşlarla yakınlaşmıştır. Dolayısıyla doğuştan itibaren verilen tepkilerle, kullanılan sözcüklerle, çocuğun özel bölgeleri için gerçek isimlerini kullanarak, belli yaştan sonra onu yıkarken özel bölgelerini kendisinin yıkamasını isteyerek, onun özel alanına saygı göstererek, yani istemediği birine zorla öptürmeyerek, istemediği birinin kucağına oturtmayarak başlıyor doğru cinsel eğitim. Bunlara önem verilmediğinde çocuğa bedeninin zaten ona ait olmadığı, söz konusu bir yetişkin olunca istenilen herşeyi yapabileceği mesajı veriliyor.

Nasıl anlatmalı peki? “Gel bakalım, seninle bir şey konuşmalıyız” diye olmamalı, değil mi?

Bu çok sık yapılan hatalardan biri. Ebeveynler cinsel eğitimi bir monolog zannediyor genellikle. Burada çocuğun ne düşündüğünü ve ne bildiğini öğrenmek de çok önemli. Bedene doğru isimlerle hitap etmek ve özel bölgelerden bahsetmek için hiçbir zaman soru beklememize gerek yok. Bunlar istismarı ve olumsuz davranışları önleyici ve ileriki yıllarda cinsel diyaloğa hazırlayıcı etmenler. Penis ve vulva kelimelerini kullanıyorsak, özel bölgelerin nereler olduğunu çocuğa anlatıyorsak ilerleyen yaşlarda da özel davranışları anlatmak ve sevişmek için neden belli bir yaşa gelmemiz gerektiğini anlatmakdaha kolay oluyor. Bazı konularda ise sorduğu kadarını anlatmak yararlı. Vücuduna doğru anatomik isimlerle seslenmek için de soru beklemeye gerek yok. Doğumdan itibaren ‘penis, vulva, testis’ olarak konuşulabilir. Göze ‘gigi’ demiyorsak, vulvaya da ‘kuku’ demenin bir anlamı yok. Bunun dışında özellikle “Ben nereden geldim?” sorusunda ebeveynler duvara çakılmış gibi hissedebiliyor. 2-3 yaşlarında bu sorunun sebebi çocuğun varoluşunu merak etmesi; seksi merak etmesi değil. Leylek masalı yerine “Annede yumurta var, babada yumurta var, o yumurtalarla bebek oluyor” demek yeterli.



“Ben nereden geldim?” sorusunda ebeveynler duvara çakılmış gibi hissedebiliyor. 2-3 yaşlarında bu sorunun sebebi çocuğun varoluşunu merak etmesi; seksi merak etmesi değil.''



