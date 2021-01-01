Çocuklarınızla ilgili merak ettiğiniz sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

5.5 yaşındaki oğlum okuldaki arkadaşlarına ve hatta öğretmenine şiddet uyguluyor. Oysa evde son derece sakin. Bu durumun sebebi ne olabilir?

Okulda şiddet uygulayan çocuklar maalesef öğretmenlerini ve arkadaşlarını öfkelendirirler. Oysa şiddet davranışının altındaki etken hayal kırıklığı olabilir. Kendini ifade edemeyen, edemediğini düşünen veya yanlış anlaşılan çocukların bazıları bu hayal kırıklığı ile baş edemeyip şiddete başvurur. Başka bir yöntem bilmedikleri için bunu seçerler. Çocuğunuzun ne zaman ve ne için şiddet uyguladığını öğrenin. Sebebi öğrendiğinizde vurmak dışında neler yapabileceğine dair seçenekler sunun. İkinci bir olasılık ise evde şiddet gören çocuklardır. Yine burada da şiddet, çocuğun kızdığı zaman kendini ifade edecek başka bir yol bilmemesinden kaynaklanır. Cezalandırıcı bir tutum uygulamadan önce sorunun temeline inmenin önemli olduğunu unutmayın.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi, Yrd. Doç. Dr. Arzu Önal Sönmez



Yedi yaşındaki oğlum hiçbir sebzeyi yemediği gibi muz haricinde meyve de yemiyor. Gelişiminde sorun yok ama yine de bu durumun sağlığını bozmasından endişe duyuyorum. Ne yapabilirim?

Çocuğunuza yılmadan sebze ve meyve tüketimi için seçenekler sunmaya devam edin. Bu, ona baskı yapın anlamına gelmesin. Aksine onun da özenebileceği, sizin keyifle yediğiniz seçenekler sunmak iyi olacaktır. Aç olduğu zamanlarda sebze çorbası, et/tavuk içeren sebze yemekleri ve aralarda taze sıkılmış meyve suları güzel seçenekler olabilir. İleride sağlık problemleri ile karşılaşmaması için profesyonel yardım almanızı öneririm. Çocuğunuzun sebze ve meyvelerden alamadığı esansiyel besin maddelerini karşılamak için sağlıklı bir çözüm olacaktır.

Koç Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü, Diyetisyen Aslıhan Yağcıoğlu







Dokuz yaşındaki kızıma rahim ağzı kanseri aşısı yaptırmalı mıyım?

HPV (Human Papilloma Virüs) adı verilen virüs insanlarda, özellikle kadınlarda genital bölgede siğil oluşumuna neden olur. Bu virüs rahim ağzında (vulva ve vajinada) kanser öncüsü lezyonlara ve ileri aşamalarda da rahim ağzı kanserine yakalanma riskini artırabiliyor. HPV aşılarının amacı rahim ağzının kanser öncesi lezyonları ile rahim ağzı kanserlerini önlemeyi sağlamaktır. Gardasil (HPV aşısı) canlı virüs taşımayan bir aşıdır ve altı ay içerisinde üç doz şeklinde uygulanır. Rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan dört tip virüse karşı koruma sağlayan yüksek derecede etkin bir aşıdır. 12-26 yaş arasındaki genç kızlara ve 45 yaşına kadar tüm kadınlara önerilen HPV aşısı; en erken dokuz yaşından itibaren uygulanabiliyor. Ancak bu yaştaki kızların meningokok konjuge aşısı ve difteri-tetanoz-boğmaca gibi diğer aşılarının da yapılması gerekiyor. Canlı aşı olarak kullanılmadığı için kız çocuklarında aşı yapılmasının ispatlanmış riski ya da komplikasyonu bulunmuyor. Erken yaş grubunda uygulanmasının sebebi ise; hem uygulanan çocukta antikor üretiminin daha güçlü olması hem de henüz virüsle karşılaşmamış olmasından kaynaklanıyor. Bu nedenle çocuğunuza koruma amaçlı aşı yaptırabilirsiniz.

Avrasya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtseven



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