“Süper Dadı” adlı televizyon programıyla ünlenen Pedagog Gözde Erdoğan’ın “Hayat Evde Başlar” adlı kitabı yenilenen yüzü ve geliştirilen içeriğiyle piyasaya çıktı.

Hayalindeki çocuğu nasıl yetiştirirsin?

0-6 yaş arası çocukların temel ve fizyolojik ihtiyaçlarını doğru karşılayarak ve onlarla güvene dayalı sağlıklı ilişkiler kurarak evin içinde başlayacak olan ilk adımlarını tökezlemeden atabilmelerini sağlamayı amaçlıyor. Bir dolu pratik teknik ve örnekler de içeren “Hayat Evde Başlar” anne babalar açısından oldukça kolay, anlaşılır ve uygulanabilir bir yol rehberi…

“Bu kitap anne babalara rehber olmanın yanı sıra yıllardır süregelen bir düşünce biçimini değiştirmeyi de misyon ediniyor. Yıllardır çocuğun yaşadığı problemleri her zaman çocuğun sorunu haline getirdik. Çocuğumuzu zaptedemedik, durduramadık, baş edemedik. Peki ne yaptık da çocuğumuz bu hale geldi? Çocuğun sorunu sadece ona ait değildir. Ebeveynine de aittir” diyen pedagog Gözde Erdoğan, hayatın ilk adımlarının evde atıldığına işaret ediyor ve bu adımları hem daha sağlıklı, hem daha güçlü atabilmenin imkanlarını sunuyor ebeveynlere…

Bilginin tek başına yeterli olmadığının da altını çizen Erdoğan, doğru bilgiyi hayata uyarlayabilmenin önemine dikkat çekiyor ve “Hayat Evde Başlar” adlı kitabının genişletilmiş yeni baskısında uygulamalı eğitim tekniklerini yaşanmış tecrübeler üzerinden örneklendirerek açıklıyor.

Arka Kapak;

Ebeveyn olarak çocuğumuzu güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.

Peki, çocuğun kimlik ve kişiliğinin geliştiği, hayata karşı duruşunun belirlendiği 0-6 yaş döneminde hayalimizdeki çocuğu nasıl yetiştirmeliyiz?

0-6 yaş döneminde çocuğun hayatında, beslenme, uyku ve oyun vardır.

Oyun bir çocuğun hayatında her koşulda bir ebeveyne bağımlı olmadan kolaylıkla gelişebilir. Peki, yemek ve uyku alışkanlığı? Bana göre yemek ve uyku alışkanlığı, çocuğunuzun temel ve fizyolojik ihtiyacı olsa da çocuğunuz

ile iletişime en sık geçtiğiniz araçlardır.

İşte bu kitapta, anne babanın çocuğu ile ilişkisini belirleyen yemek ve uyku ihtiyaçlarında, anne babanın nasıl davranması gerektiğini, ebeveynin çocuğun ihtiyacına göre nasıl şekil alabileceğini, aslında çocuğun gerçek ihtiyaçlarının çoğu zaman göremediğimiz detaylardan anlayabileceğimizi sizlerle paylaşmak istedim.

Destek Yayınları/ Eğitim/312 syf. /20 TL