Hayalindeki çocuğu nasıl yetiştirirsin?
0-6 yaş arası çocukların temel ve fizyolojik
ihtiyaçlarını doğru karşılayarak ve onlarla güvene dayalı sağlıklı ilişkiler
kurarak evin içinde başlayacak olan ilk adımlarını tökezlemeden atabilmelerini
sağlamayı amaçlıyor. Bir dolu pratik teknik ve örnekler de içeren “Hayat Evde
Başlar” anne babalar açısından oldukça kolay, anlaşılır ve uygulanabilir bir
yol rehberi…
“Bu kitap anne babalara rehber olmanın yanı sıra yıllardır süregelen bir
düşünce biçimini değiştirmeyi de misyon ediniyor. Yıllardır çocuğun yaşadığı
problemleri her zaman çocuğun sorunu haline getirdik. Çocuğumuzu zaptedemedik,
durduramadık, baş edemedik. Peki ne yaptık da çocuğumuz bu hale geldi? Çocuğun
sorunu sadece ona ait değildir. Ebeveynine de aittir” diyen pedagog Gözde
Erdoğan, hayatın ilk adımlarının evde atıldığına işaret ediyor ve bu adımları hem
daha sağlıklı, hem daha güçlü atabilmenin imkanlarını sunuyor ebeveynlere…
Bilginin tek başına yeterli olmadığının da altını
çizen Erdoğan, doğru bilgiyi hayata uyarlayabilmenin önemine dikkat çekiyor ve “Hayat Evde Başlar” adlı kitabının genişletilmiş yeni baskısında uygulamalı
eğitim tekniklerini yaşanmış tecrübeler üzerinden örneklendirerek açıklıyor.
Arka Kapak;
Ebeveyn olarak çocuğumuzu güçlü, kendi ayakları üzerinde durabilen, kendine güvenen ve başarılı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.
Peki, çocuğun kimlik ve
kişiliğinin geliştiği, hayata karşı duruşunun belirlendiği 0-6 yaş döneminde
hayalimizdeki çocuğu nasıl yetiştirmeliyiz?
0-6 yaş döneminde çocuğun
hayatında, beslenme, uyku ve oyun vardır.
Oyun bir çocuğun hayatında her
koşulda bir ebeveyne bağımlı olmadan kolaylıkla gelişebilir. Peki, yemek ve
uyku alışkanlığı? Bana göre yemek ve uyku alışkanlığı, çocuğunuzun temel ve
fizyolojik ihtiyacı olsa da çocuğunuz
ile iletişime en sık geçtiğiniz
araçlardır.
İşte bu kitapta, anne babanın çocuğu ile ilişkisini belirleyen yemek ve uyku ihtiyaçlarında, anne babanın nasıl davranması gerektiğini, ebeveynin çocuğun ihtiyacına göre nasıl şekil alabileceğini, aslında çocuğun gerçek ihtiyaçlarının çoğu zaman göremediğimiz detaylardan anlayabileceğimizi sizlerle paylaşmak istedim.
Destek Yayınları/ Eğitim/312 syf.
/20 TL