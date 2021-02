En erken hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik ilk hafta anlaşılır mı?

Erken hamilelik belirtileri hem anne adaylarının hem gebelikten çekinenlerin en merak ettiği konuların başında geliyor. Biz en erken hamilelik belirtilerini Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Aydın Köşüş'e sorduk. Bebeğin anne rahminde tutunmaya başlaması ile erken hamilelik belirtilerinin başladığını söyleyen Kadın Hastalıkları Köşüş, erken hamilelik belirtilerini sıraladı.

'Hamilelik dönemi, her kadın için oldukça hassas bir dönemdir' diyen Köşüş'ün yorumları şöyle: Bu bakımdan bazı zorlukları da vardır. Hamilelikte her kadın, birbirinden farklıdır. Bu bakımdan her kadının hamilelikte yaşadığı belirtiler de farklı olur. Hamilelik oldukça farklı bir durumdur. Tamamen anne adayına göre değişen ve gelişen bir durum olduğu için, hamilelikte genelleme yapmak çok da doğru olmayabilir. Gebelik döneminde vücut, genellikle adet dönemine benzer belirtiler gösterdiğinden dolayı, kadınların hamile olduklarını anlayamama durumu ortaya çıkabilir. Bazı anne adayları, hamileliğin başlarında da belirtilerle karşılaşır. Bu durum erken hamilelik belirtileri olarak adlandırılır.

ERKEN HAMİLELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Peki, erken hamilelik belirtileri nelerdir? Köşüş bu soruyu şöyle yanıtlıyor: Bebeğin anne rahminde tutunmaya başlaması ile erken hamilelik belirtileri başlar. Bebeğin, rahim duvarına tutunması erken hamilelik belirtilerinin başlamasına neden olur.

Erken hamilelik belirtileri ise şunlardır:

Anne adayının birden kasılmalar yaşamaya başlaması

Anne adayında lekelenmelerin başlaması

Anne adayının göğüs hassasiyeti yaşaması

Adet gecikmesi

Bitkinlik ve yorgunluk gibi durumların yaşanması

Mide bulantısı

Anne adayının vücut sıcaklığının artış göstermesi

Anne adayının kalp atışlarının hızlanması

Çarpıntı yaşanması

Anne adayının çok sık tuvalete gitmesi

Şişkinlik

Kabızlık

Baş dönmesi

Baş ağrısı

Mide ekşimesi

Akne oluşumu

Ruhsal değişimler

Bu belirtiler, hamilelik döneminin erken belirtileri olabilirler. Bu durum tamamen anne adayına göre değişiklik gösterir. Bazı kadınlar bu belirtilerin her birini keskin bir şekilde yaşarken bazıları da hiç yaşamayabilir. Bu durum anne adayının vücudu ile alakalıdır. Yani her kadın erken hamilelik belirtileri yaşamayabilir. Bazı anne adayları hamileliğin ilk dönemlerinde mide bulantısı yaşarken, bazıları ise halsizlik yaşayabilir. Belirtiler her anne adayı için geçerli değildir. Bu durum tamamen anne ile alakalıdır.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hamilelik belirtileri, anne adayına göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak hamilelik belirtilerinin başlaması, adet döneminin kesilmesi ile başlar. Adet kesilmesi kesin bir hamilelik dönemine işaret etmeyebilir. Ancak adet döneminin kesilmesinin yanında anne adayında bazı belirtiler kendini gösterebilir.

Kadınların bu belirtileri iyi takip etmesi gereklidir. Eğer hamilelik belirtileri var ise anne adayının dikkatli olmasında fayda vardır. Çünkü hamileliğin ilk haftası, fetüs için son derece önemlidir. Bu dönemde doktorunuzun haberi olmadan ilaç kullanmamalısınız.

Hamilelik belirtileri, bebeğin rahme tutunması ve gebelik hormonunun salınmaya başlaması ile başlar. Genel olarak hamilelik belirtilerinin başlaması için, hamileliğin yaklaşık 5 haftaya ulaşması gerekir. Ancak çoğu anne adayında bu belirtiler 7. haftada kendini gösterir.

HAMİLELİK BELİRTİLERİ İLK HAFTA ANLAŞILIR MI?

Hamilelik belirtileri ilk hafta anlaşılabilir. Ancak anne adayının vücudunu çok iyi gözlemlemesi gerekir. Hamileliğin ilk belirtisi adet kesilmesidir. Bunun yanında bulantı, halsizlik ve göğüslerde dolgunluk gibi bazı belirtilerde ilk haftalarda kendini göstermektedir. Ancak anne adayları bu belirtileri adet dönemi belirtileri sanabilir. Bu bakımdan hamileliğin ilk hafta anlaşılması için mutlaka gebelik testi yapılmalıdır.

Sadece belirtilere bakarak hamile olduğunuzu kesin olarak anlayamazsınız. Bu nedenle hamilelikten şüphe duyduğunuzda mutlaka bir kadın doğum uzmanı ile irtibata geçerek gerekli testlerin yapılması ve gebelik tanısının kesin olarak konması uygun olacaktır.

İLGİLİ İÇERİKLER