En tuhaf hamilelik belirtileri

Flo Health'te Tıbbi Doğruluk Direktörü olarak görev yapan MBBS'den Claudia Pastides, yakın zamanda, canlı rüyalardan koku hassasiyetine, kanayan diş etlerinden daha koyu meme uçlarına kadar, hamile bir annenin vücudunda yaşadığı tuhaf değişimlere dikkat çekiyor.
Hemen her hamile kadın, sabah bulantısı, adet gecikmesi ve hassas göğüsler gibi yaygın belirtilere dikkat etmesi gerektiğini bilir, ancak aslında gebe kaldıktan sonra meydana gelen ve bilinmeyen çok daha fazla değişiklik vardır.
EN TUHAF HAMİLELİK BELİRTİLERİ
GERÇEK GİBİ VE SIK RÜYA GÖRMEK
Claudia Pastides'e göre, bebek sahibi olduğunuzun en bilinmeyen göstergelerinden biri rüyalarınızdaki değişikliktir.
Pastides, "Birçokları için beklenmedik bir semptom olsa da, hamileyken özellikle gerçek gibi ve daha sık rüyalar görmek genellikle normaldir" diye açıklıyor.
Rüya görme, uyku döngüsünün REM aşamasında gerçekleşir ve tipik olarak bir gecede dört ya da beş rüya görme olayı yaşarız. Ancak, hamile kadınlar gece boyunca sık sık uyanabilir ve REM evreleri tekrar tekrar kesintiye uğradığı için rüyalarını hatırlama olasılıkları daha yüksektir.
VAJİNAL BÖLGEDE ANİ AĞRI
Claudia, hamile kadınların beklemesi gereken başka bir şeyin de 'vajinal veya pelvik' bölgede 'ani keskin bir ağrı' olduğunu söylüyor.. Bazıları bunun bebekle ilgili bir sorun olduğu anlamına geldiğini düşünse de, aslında bunun tamamen normal olduğu konusunda ısrarlı. Üçüncü trimesterde en yaygın olan şeylerden biri bebeğiniz büyüdükçe pelvik sinirler üzerindeki artan baskı ve kasık ağrısıdır..