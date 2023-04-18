En tuhaf hamilelik belirtileri

EN TUHAF HAMİLELİK BELİRTİLERİ

GERÇEK GİBİ VE SIK RÜYA GÖRMEK

Claudia Pastides'e göre, bebek sahibi olduğunuzun en bilinmeyen göstergelerinden biri rüyalarınızdaki değişikliktir.

Pastides, "Birçokları için beklenmedik bir semptom olsa da, hamileyken özellikle gerçek gibi ve daha sık rüyalar görmek genellikle normaldir" diye açıklıyor.

Rüya görme, uyku döngüsünün REM aşamasında gerçekleşir ve tipik olarak bir gecede dört ya da beş rüya görme olayı yaşarız. Ancak, hamile kadınlar gece boyunca sık sık uyanabilir ve REM evreleri tekrar tekrar kesintiye uğradığı için rüyalarını hatırlama olasılıkları daha yüksektir.