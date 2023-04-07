Melike İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELİKE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Melike

Melike Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça



TDK'nın Kişi Adları Sözlüğü'nde Melike isminin iki anlamı bulunmaktadır:

Padişah karısı. Kadın hükümdar, kraliçe



"Saba melikesi Belkıs da kendisine Yemen iklimlerinin en güzel atlarından hediyeler göndermişti." - Necip Fazıl Kısakürek

TDK'nın Derleme Sözlüğü'nde (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) ise şu şekilde geçmektedir:

Melike: Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

MELİKE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğal bir lidersiniz, bağımsız ve bireyselsiniz. Son derece hırslı, orijinal ve cesursunuz. Yeni ve kanıtlanmamış yöntemler kullanıyorsunuz. Siz bir kaşif ve yenilikçisiniz. Çok fazla çevresel etkiye açık olmak, kısıtlanmak sizi sınırlar ve hayal kırıklığına uğratır. Kendine güvenen, kendinden emin ve enerjiksin. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MELİKE İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Melike Şahin, Melike Güner, Melike İpek Yalova, Melike Öcalan.

Melike ismine benzeyen diğer isimler:

Hande, Ece, Defne, Cemre, Gamze, Merve, Cemile, Melisa, Melis, Emre, Efe, Ege, Metehan, (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: 'M'ler başarılı bir hayatın temeli için çok çalışmaktan geçtiğini düşünür.

E: Eğlenceli, neşeli ve çekici bir kişiliği yansıtır.

L: 'L', kişinin çok ciddi göründüğünü ve mantıklı düşüncelere duygulardan daha fazla ağırlık verdiğini gösterir.

İ: Kişiyi şefkat ve hoşgörüye sevk eden 9 sayısıyla eşdeğer bir enerjiye sahiptir.

K: Her zaman yaptığı işten heyecan duymak 'K' için büyük önem taşır.

E: 5 sayısıyla ilişkilendirilen 'E' harfi bu kişinin sevecen, iyi kalpli ve hassas olduğunu gösterir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Melike İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★★★

MELİKE İSMİ VE AŞK HAYATI

Aşkta utangaç bir tavır sergilerler ama aynı zamanda dikkat çekmeyi severler. Zeki yapıları bulunan Melike'ler, benzer görüşlere sahip kişileri hayatında isterler. Eşlerini seçtikten sonra, 1 numaralar değişebilir, onları önemseyen ve besleyen aile reisleri ve ebeveynler haline gelebilirler.

MELİKE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Kırmızı

Şanslı Numaraları: 2, 6, 15, 28 ve 37.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Kasım

Şanslı Taşı: Kehribar