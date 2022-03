Melina İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MELİNA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim : Melina

: Melina Cinsiyet : Kadın

: Kadın Köken: Yunanca





MELİNA İSMİNİN ANLAMI

Melina ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında değildir. Yunanca kökenli bir isimdir aynı zamanda Ameline'nin kısa bir formu olarak da kullanılır. Peki, Melina ne demek? Melina ismi Yunan 'meli'den gelir. Yani 'bal' veya "bal gibi tatlı" anlamdadır. Bazı yabancı isim sitelerine göre "cesur", "çalışkan" veya "yumuşak" (Ameline'den) anlamlarına da gelir. Melina ismi daha çok 18. yüzyılda kullanılmıştır. Son dönemde isim yeniden popüler olan bir isimdir.

MELİNA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Melina ismindeki kişiler zeki insanlardır. Auroları ve çekici, ilginç kişilikleri nedeniyle girdikleri ortamlarda sevilirler. Başarıya yatkınlardır.

Melina ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Ada, Alya, Arya, Aysima, Azra, Eda, Lina, Melda, Melisa, Nisa, Sena, Seda, (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü, erkek bebek isimleri ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

KURAN'DA MELİNA İSMİ GEÇİYOR MU?

Melina ismi Kur'an'da geçen isimler arasında yer almaz.

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: Akıllı ve başarılıdırlar. Ticari hayatta da başarı şansları yüksektir.

E: Duygu dünyaları karmaşıktır. Aynı anda hem üzgün hem mutlu olabilir.

L: Sanat, spor ve eğitim gibi pek çok farklı alanda yetenekli olabilirler

İ: Kalpleri kolayca kırılabilir. Hassas bir kişilikleri vardır.

N: Sağduyuları ve 6. hisleri kuvvetlidir.

A: Hayatı analiz etme duyguları güçlüdür.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Melina İsminin Numerolojisi: 9

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE GENEL ÖZELLİKLERİ

Yabancı bir isim sitesinde Melina ismi için şu yorumlar yapılıyor: "İnsanlar size anlatmayı sever, çünkü sizi anlayışlı, sempatik, güvenilir ve yapıcı tavsiyeler verebilen bir kişi olarak görürler. Ama çok fazla sorumluluk üstlenmeniz de sizi yorabilir. Melina ismi güvenilir ve sorumlu olma dürtüsüne sahiptir ancak bu durum kontrol edilmesi zor bir duygusal yoğunluğa neden olabilir. Cömert bir yapınız var ancak sürekli başkalarına vermeye çalışmak yorabilir"

9 numeroloji değerine göre Melina başarı odaklı, yaratıcı, etkili, hoşgörülü, arkadaş canlısı, manevi, yaratıcı, etkileyici, insancıl ve yardımseverdir. Melina ismi başkalarına yardım etme sevgisini yansıtır. Melina ismindeki kişilerin hayal gücü yönü de kuvvetlidir. Melina her zaman arkadaşları ve ailesi tarafından sevilir.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Dostluk ★★★★★

Meslekleri: Eğitim, insan kaynakları, sanat

MELİNA İSMİ VE AŞK HAYATI

Melina ismindeki kişiler zeki, eğlenceyi seven ve cömerttir. Her zaman yeni şeyler keşfetmeyi sever. Aşk hakkında konuşurken hassastırlar. Onu tüm kalbiyle seven birine ihtiyaç duyarlar. Çekici tavırlarına rağmen çok ciddidirler.

MELİNA İSMİNİN SEMBOLLERİ

Rengi: Mavi ve pembe

Şanslı numaraları: 3, 4, 15, 21 ve 38

Şanslı günü: Pazartesi

Şanslı ayı: Şubat

Şanslı taşı: Akuamarin

Çiçeği: Begonya