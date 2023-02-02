Mirza İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

MİRZA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Mirza

Mirza Cinsiyet: Erkek

Erkek Köken: Farsça



MİRZA İSMİNİN ANLAMI

Mirza ismi TDK'nın Güncel Türkçe Sözlüğü ve Kişi Adları Sözlüğü'nde kökeni Farsça olarak yer almaktadır.

Mirza isminin anlamı Güncel Türkçe Sözlüğü'nde, ''Bazı Türk topluluklarında ve İran'da kullanılan bir soyluluk sanı'' olarak geçmektedir.

Mirza isminin 2 anlamı ise TDK'nin Kişi Adları Sözlüğü'nde şu şekilde yer alır:

İranlılara özgü "beyzade" anlamında bir soyluluk sanı. Bir yıldızın adı.

MİRZA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Bağımsız olmak ve kendi hayatını inandığın şeye göre yönlendirmek en büyük ihtiyacın. Hayaliniz, girdiğiniz her alanda lider olmak. İster iş dünyasında, ister toplulukta veya genel uzmanlık alanınızda olsun, hüküm süren figür olmak istiyorsunuz. Başkalarına liderlik edecek cesarete ve güvene sahipsiniz. Düşüncelerinizin diğerlerinin hepsinden üstün olduğuna kesin olarak inanıyorsunuz. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve erkek bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

MİRZA İSMİNE SAHİP ÜNLÜLER

Mirza ismine sahip bir ünlü bulunmamaktadır. Ancak geçtiğimiz yıl ATV'de yayınlanan Kalp Yarası adlı dizide 'Mirza' isimli bir karakter bulunuyordu.

Mirza ismine benzeyen diğer erkek ve kadın isimleri:

Murtaza, Mihran, Miran, Mirkelam, Mirsad, Mithat, Tunga, Hera, Almira, Vera, Neva, Roza, Feyza. (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, M harfi ile başlayan kız isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

M: M'ler, başarılı bir varoluşa sahiptirler. Sıkı çalışmanın başarıyı getirdiğini bilirler.

İ: Zeka ve yaratıcılıkla ilgilidir, kişinin zihni aracılığıyla varlığını geliştirmesidir.

R: Kişi nazik ve şefkatlidir, başkalarının nasıl hissettiğini algılamada çok hızlıdır. Mantığının onlara söylediğinin aksine duygusal dürtülerine daha fazla önem verirler.

Z: 'Z' harfi, İnsanları bir araya getirme dürtüsüne sahip, barış ve uyumun bir işareti olan 8 rakamıyla ilişkilidir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Mirza İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★

MİRZA VE AŞK HAYATI

Duygularını özgürce ifade edebildiği için dürüst ve dingin olur. Mirza ismine sahip olanlar, onları oldukları gibi takdir eden ve destekleyen biriyle tanıştıklarında altıncı hislerinin farkına varacaklar.

MİRZA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 1, 4, 12, 23 ve 40.

Şanslı Günü: Pazar

Şanslı Ayı: Haziran

Şanslı Taşı: Lal taşı