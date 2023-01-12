Vera İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

VERA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Vera

Vera Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Arapça, Rusça, Latince



VERA İSMİNİN ANLAMI

Vera ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer almaz. Türk Dil Kurumu'nun Bilim ve Sanat Terimleri sözlüğünde Gerçek, Hakiki anlamına gelir.

anlamına gelir. Arapça kökenli Vera‘ sözlükte 'sakınmak, kaçınmak, çekinmek' anlamları taşır. Bu anlamıyla 'takvânın ileri derecesini ifade eden tasavvuf terimi'dir. Yine bu anlamıyla “haram ve günah olup olmadığı şüpheli hususlardan özenle kaçınıp helâl ve mubahların bir kısmından feragat etmek” anlamında kullanılır.

Vera, aynı zamanda Rusça'dan Batı dillerine geçen bir isimdir.

Wikipedia'da Vera isminin anlamı için şu bilgiler yer alır: "Slav kökenli bir kadın adıdır ve halk etimolojisinde "gerçek" anlamına gelen Latince Vera olarak da kullanılır. Slav dillerinde Vera inanç demektir . Vera adı İngilizce konuşulan dünyada 19. yüzyıldan beri kullanılmaktadır ve 20. yüzyılın başlarında popüler olmuştur"



VERA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Siz toplumun temeli, herhangi bir girişimin temelisiniz. Siz bir organizatör ve yöneticisiniz. Hayata ve sorunlara yaklaşımınız metodik ve sistematiktir. Yapıcı bir kişiliğiniz var. Hayalleri gerçeğe dönüştürüyorsunuz. Yönetim sistemlerinden hoşlanırsınız ve iyi hazırlanmış planlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Haritasız bir yolculuğa çıkacak tipte değilsin. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Vera ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Neva, Lina, İkra, Sahra, Sena, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

V: Başında 'V' olan kişiler başkalarından kolayca etkilenme eğilimindedir, bu nedenle doğru kararlar için kendi fikirlerine daha çok önem vermelidirler.

E: Sıcakkanlı, şefkatli ve hayırsever bir kişiliği temsil eder.

R: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar ve çok duygusal değillerdir.

A: Dinginliği ve sakinliği temsil eder.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Vera İsminin Numerolojisi: 4

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★

Sağlık ★★★★★

Para ★★★★★

Aile ★★★★

Arkadaşlık ★★★

VERA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Yeşil

Şanslı Numaraları: 3, 8, 16, 23 ve 36.

Şanslı Günü: Cuma

Şanslı Ayı: Ocak

Şanslı Taşı: İnci