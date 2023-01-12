Neva İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

NEVA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Neva

Neva Cinsiyet: Kadın

Kadın Köken: Farsça



NEVA İSMİNİN ANLAMI

Neva kelimesi Türk Dil Kurumu'nda hem Güncel Türkçe Sözlük hem Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alır. Neva ismi Farsça kökenli bir kız ismidir.

Neva kelimesinin anlamları şöyledir:

Ses, ahenk, nağme.

Klasik Türk müziğinde bir makam adı ve yegâhtan bir oktav tiz olan `re` perdesi.



Neva'nın isim olarak anlamları ise şöyledir:

Ses, ahenk, nağme.

Refah, mutluluk.



NEVA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarının önüne koyan sevgi dolu ve ilgili bir bireysin. Adalet ve dürüstlüğe yüksek saygı duyan sorumlu ve güvenilirsiniz. Sanatsalsın. Uyum ve güzellik, öncelikler listenizde üst sıralarda yer alır. Müzik yeteneğiniz var, ancak zamanınızı ayırmanız gerekiyor.. (Daha fazla isim önerisi için Elele'nin bebek isimleri sözlüğü ve kız bebek isimleri sözlüğüne ve de bakabilirsiniz)

Neva ismine benzeyen diğer kadın isimleri:

Hülya, Afra, Alya, Alara, Almira, Azra, Büşra, Dilara, Efra, Esra, Kübra, Lara, Mira, Nila, Lina, İkra, Sahra, Sena, Vera, Zehra, Zümra (Daha fazla benzer isim için tıklayın: N harfi ile başlayan kız bebek isimleri)

HARF OLARAK İSİM ANALİZİ

N: 'N', her zaman en tuhaf ve orjinal fikirleri temsil eder. Her zaman kendilerine özgü tavırları vardı.

E: 'E', kendi kurallarına göre yaşamaya çalışır.

V: Pragmatiklerdir. Olaylara karşı gerçekçi yaklaşırlar ve çok duygusal değillerdir.

A: A harfi numeroljide 1 rakamı ile aynı enerjiye sahiptir. İsminin son hecesinde “A” harfi olan kişiler, başkalarına öncülük eden hırslı liderlerdir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Neva İsminin Numerolojisi: 6

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★

Para ★★★★★

Aile ★★

Arkadaşlık ★★

NEVA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Indigo

Şanslı Numaraları: 3, 9, 11, 28 ve 33.

Şanslı Günü: Perşembe

Şanslı Ayı: Temmuz

Şanslı Taşı: Elmas