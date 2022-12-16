Almira İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

ALMİRA İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Almira

Cinsiyet: Kadın

ALMİRA İSMİNİN ANLAMI

Almira ismi Türk Dil Kurumu'nda yer alan kelimelerden veya isimlerden değildir. Farklı ülkelerde, farklı kültürlerde Almira ismine rastlamak mümkün. Bu nedenle muhtemelen Almira'nın anlamı birden fazla farklı etimolojiye sahiptir. Farklı ülkelerde farklı anlamlar taşıyor olması olasıdır.

Türkiye'deki bazı internet siteleri Almira isminin adının "ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıllık" olduğunu yazıyor. Türk Dil Kurumu'nda ise böyle bir anlam yok.

Bazı kaynaklar Almira adının 'Elmir' (İl Beyi) isminin dişisi Elmira'dan geldiğini ve 'soylu', 'asil kadın' anlamları taşıdığını belirtiyor.

isminin dişisi Elmira'dan geldiğini ve 'soylu', 'asil kadın' anlamları taşıdığını belirtiyor. Yabancı kaynaklara ise göre Almira ismi İspanyolca 'Asil' ve 'Prenses' anlamı taşıyor.

Bazı kaynaklara isim Arapça kökenli ve 'Dürüst', 'Prenses' gibi anlamlar taşıyor.





Bu arada ünlü Alman Besteci Handel'in ilk operası da 'Almira' adını taşıyordu. Handel, 1705’te 19 yaşında iken ilk operası Almira’yı yazmış ve hemen sahnelendi. Operada olaylar ortaçağ Valladolid'inde Kastilya Kraliçesi Almira'nın sarayında geçmektedir. Oz Büyücüsü'nde de 'Almira Gulch' karakteri vardır. Dolayısıyla Almira isminin farklı kültürlerde farklı anlamlara gelmesi mümkündür.





ALMİRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

İnsancıl bir kişiliğe sahiptir. Son derece idealist kişiliklerdir, şefkat sahibidirler. Cesur ve dayanıklı kişilerdir. Sorunlar karşısında kolay teslim olmaz, mücadele ederler. Bu anlamda mücadele gücüyle dayanıklı kişilerdir. Zarif, sofistike ve şık görünürler. Başkalarının duygu ve düşüncelerini önemserler. Arkadaş seçimi konusunda titizdirler. Keskin gözlem ve analitik yetenekleri vardır.

Almira ismine benzeyen isimler:

Asya, Maya, Lina, Alya, Arya, İlayda, Mila, Leyla, Lila, Arya, Tuna, Lara, Melisa, Hülya, Mira, Helin, Pera, Hera (Daha fazla benzer isim için tıklayın: A harfi ile başlayan kız bebek isimleri

Almira ismine sahip ünlüler:

Almira Tuana Albay (Çocuk oyuncu)

ALMİRA İSMİNİN HARF ANALİZİ

A: A'lar kurnaz bir zekaya sahiptir ve olaylara büyük bir hırsla yaklaşır, neler yapabileceklerini kanıtlamayı sever.

L: Hayattaki her başarının kaynağı olarak aşk ve sevgiyi kullanır.

M: 'Duygusal olmanın aksine, esasen gerçekçi bir kişiliği kapsar.

İ: 9 rakamının enerjisini yansıtan 'İ' harfi kuralları önemseyen, şefkatli ve doğasever kişileri işaret eder.

R: Bir isim R harfini içeriyorsa, o kişi her şeyin doğal akışına bırakılması gerektiğinden emindir.

A: Olumsuz olarak A'nın etkisi kibirli olarak algılanabilir.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Almira İsminin Numerolojisi: 9

ALMİRA İSMİNE UYGUN MESLEKLAR

Sanatçı, oyun yazarı, yazar, oyuncu, ressam, tasarımcı, öğretim görevlisi, besteci, yayıncı, restoran yöneticisi vb.

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★

Aşk ★★★★★

Sağlık ★★★★

Para ★★★

Aile ★★★★

Dostluk ★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Genellikle kendi ilkelerini ön planda tutar; büyüleyici, etkileyici tavırları vardır. Karşısındakini şaşırtmayı seven biriyle olmayı tercih ederler. Doğru kişinin yanında aşkı yaşamak ister. Şık giyinirler

ALMİRA İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Altın rengi

Şanslı Numaraları: 4, 7, 15, 29 ve 31

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Şubat

Şanslı Taşı: Malakit