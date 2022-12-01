Sevde İsminin Anlamı, Özellikleri ve Detaylı İsim Analizi

SEVDE İSMİ NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

İsim: Sevde

Cinsiyet: Kadın

Kökeni: Arapça

SEVDE İSMİNİN ANLAMI

Sevde ismi Arapça kökenli bir ismidir. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan isimler arasında yer alır ve Sevde isminin 2 anlamı vardır:



1. Siyahlık, esmerlik.

2. Esmer güzeli.

SEVDE İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Doğal bir lidersiniz, bağımsız ve bireyselsiniz. Son derece hırslı, orijinal ve cesursunuz. Siz bir kaşif ve yenilikçisiniz. Çok fazla çevresel etkiye açık olmak sizi sınırlar ve hayal kırıklığına uğratabilir. Kendine güvenen, kendinden emin ve enerjik bir kişisiniz.

Sevde ismine benzeyen isimler:

Sude, Defne, Ece, Buse, Jale, Hale, Sümeyye, Safiye, Selime, Ganime, Gaye, Lale, Merve, Ayşe, Gökçe, Gözde, Melike, Gamze, Hatice, Emine, Efe, Ege, Emre (Daha fazla benzer isim için tıklayın: S harfi ile başlayan kız bebek isimleri

SEVDE İSMİNİN HARF ANALİZİ

S: Baş harfi 'S' olan kişiler için maddi güvenlik önemlidir.

E: E harfi, coşku ve neşeyi çağrıştırır.

V: 'V' harfinin rasyonel bir tarafı vardır. Hiçbir şeyi şansa bırakmayı sevmez.



D: Bu harf, 4 rakamının alfabetik karşılığıdır ve bu nedenle, güçlü aile bağlantılarının yanı sıra sonuç veren çabaları temsil eder.

E: 'E', zor şeyler hakkında şikayet etmemeyi, iyi şeyler için çabalamayı yaşam ilkesi olarak benimser.

İSİM NUMEROLOJİSİ

Sevde İsminin Numerolojisi: 1

ŞANS ORANLARI

Kader ★★★★★

Aşk ★★★★

Sağlık ★★

Para ★★★

Aile ★★

Dostluk ★★★

İSİM NUMEROLOJİSİNE GÖRE AŞK HAYATLARI

Aşık olunca utangaç bir tavır sergiler ama aynı zamanda da ilgi isterler. İlişki içinde görüşleri konusunda çok inatçıdır. Çok bilgili oldukları için benzer bir zihne sahip kişileri isterler hayatlarında. Ayrıca, yaşamına biraz uyum getirebilecek bir ortağa ihtiyaç duyan olgun bir kişidir. Evlendiklerinde öncelikleri değişebilir, şefkatli aile reisleri ve ebeveyn olabilirler.

SEVDE İSMİNİN SEMBOLLERİ

İsmin Rengi: Kırmızı

Şanslı Numaraları: 1, 9, 11, 29 ve 33.

Şanslı Günü: Çarşamba

Şanslı Ayı: Ekim

Şanslı Taşı: Ametist